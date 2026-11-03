"Сил немає, ресурсів немає": Лукашенко заговорив про завершення війни найближчими місяцями

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що війна в Україні може закінчитися протягом найближчих місяців. Він пояснив свою оцінку нестачею сил і ресурсів у сторін конфлікту та втомою від бойових дій.

Як повідомляє видання "Минская правда", Про це Лукашенко заявив 3 листопада під час IV Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки.

"Війна в Україні в найближчі місяці буде закінчена. Це моя особиста думка. Усі: сил немає, ресурсів немає, втомилися всі", — сказав білоруський лідер.

Він не назвав конкретних термінів або умов можливого завершення бойових дій, наголосивши, що висловив власну оцінку ситуації.

Лукашенко також попередив про ризик масштабного міжнародного протистояння в разі подальшої ескалації.

"Якщо ми не зупинимося, підемо шляхом ескалації, ми точно прийдемо до третьої світової війни", — заявив він.

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Під час виступу президент Білорусі запропонував знову провести на території країни мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні. За його словами, Білорусь зацікавлена в мирному вирішенні конфлікту та готова надати майданчик для зустрічей.

"Наші інтереси в цих мирних переговорах. Приходьте, будемо розмовляти. Без жодного посередництва", — сказав Лукашенко.

Раніше Олександр Лукашенко несподівано розпочав перевірку військ зв’язку Білорусі. Згодом він повідомив, що перевірки триватимуть, і згадав про можливість мобілізації.

У червні–липні президент України Володимир Зеленський також попереджав про ризик нового наступу російських військ із території Білорусі.