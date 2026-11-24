Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов лично сопроводить украинского лидера Владимира Зеленского в Москву на переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и быть гарантом его безопасности.

Такую готовность политик выразил в интервью французскому журналу Le Point, отрывки из которого опубликовала пресс-служба Лукашенко, а полная версия беседы выйдет 25 ноября.

На мнение журналистки Анн Нива, что предложение Путина Зеленскому лично приехать в столицу РФ для переговоров о мире является жестоким, ее собеседник ответил:

"Ну, конечно, жестокое требование: хочет Зеленский — пусть приезжает в Москву. Вот мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вот вдвоем: я как гарант его безопасности, я бы мог сесть с ним и прилететь в Москву. Сесть и поговорить".

Когда журналист усомнилась в том, что президент Украины согласится на подобное, Лукашенко парировал:

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"Ну, не согласится, пусть тогда воюет, пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет. Его согласие… Война идет, ее надо остановить. И мы могли бы договориться. Все равно мы втроем определим, какое у нас будет будущее: Украины, Беларуси и России. Мы три славянских народа. Наше главное будет".

Он признал желание Европы влиять на мирные переговоры и участвовать в создании послевоенной структуры безопасности, которая "зависит от Франции больше, чем от Беларуси", но в этом регионе "три главных славянских народа исторически и сейчас будут решать, как жить дальше".

"Мы втроем могли бы договориться. И я уверен: мы быстрее бы договорились, чем с вами (с Европой, — прим. ред) об окончании этой войны и о будущем устройстве и так далее, и люди бы это восприняли", — уверен политик.

Он также заверил, что Путин побеждает в войне, и он (Лукашенко) "это видит".

Напомним, Лукашенко нашел для Трампа "теплое место" за пределами Белого дома.

Также сообщалось, что президент Беларуси заговорил о завершении войны в ближайшие месяцы.