Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий особисто супроводжувати українського лідера Володимира Зеленського до Москви на переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним і бути гарантом його безпеки.

Таку готовність політик висловив у інтерв’ю французькому журналу Le Point, уривки з якого опублікувала прес-служба Лукашенка, а повна версія розмови з’явиться 25 листопада.

На думку журналістки Анн Ніва, що пропозиція Путіна Зеленському особисто приїхати до столиці РФ для переговорів про мир є жорстокою, її співрозмовник відповів:

"Ну, звичайно, жорстока вимога: якщо Зеленський хоче — нехай приїжджає до Москви. Ось ми з Володею Зеленським могли б сісти й прилетіти до Москви. Ось удвох: я як гарант його безпеки, я міг би сісти з ним і прилетіти до Москви. Сісти й поговорити".

Коли журналістка висловила сумнів у тому, що президент України погодиться на таке, Лукашенко відповів:

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"Ну, якщо він не погодиться, нехай тоді воює, нехай сам вирушає на фронт з автоматом і воює. Його згода… Війна триває, її треба зупинити. І ми могли б домовитися. Все одно ми втрьох визначимо, яке у нас буде майбутнє: України, Білорусі та Росії. Ми — три слов’янські народи. Наше головне буде".

Він визнав прагнення Європи впливати на мирні переговори та брати участь у створенні післявоєнної структури безпеки, яка "залежить від Франції більше, ніж від Білорусі", але в цьому регіоні "три головні слов’янські народи історично і зараз вирішуватимуть, як жити далі".

"Ми втрьох могли б домовитися. І я впевнений: ми швидше б домовилися, ніж з вами (з Європою, — прим. ред.) про закінчення цієї війни та про майбутній устрій тощо, і люди б це сприйняли", — переконаний політик.

Він також запевнив, що Путін перемагає у війні, і він (Лукашенко) "це бачить".

Нагадаємо, Лукашенко знайшов для Трампа "затишне місце" за межами Білого дому.

Також повідомлялося, що президент Білорусі заговорив про завершення війни в найближчі місяці.