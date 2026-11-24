Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка разом полетіти до Москви на переговори з Володимиром Путіним. Український лідер назвав таку ініціативу несерйозною.

За словами українського лідера, подібні пропозиції не наближають завершення війни. Окремо Зеленський наголосив на неприпустимості легковажного ставлення до загиблих у війні. Таку заяву український президент зробив після пресконференції з угорським прем'єром Мадяром.

Зеленський дав зрозуміти, що не розглядає такий формат переговорів як конструктивний.

"Ну, Лукашенко пропонує несерйозні речі. Ми знаходимось в війні, ми не можемо зустрічатись в Москві, ми не можемо зустрічатись в Києві. Ми всі це прекрасно розуміємо", — заявив президент.

За словами глави держави, подібні ініціативи не допомагають наблизити мир.

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"Коли хтось так говорить, — це просто несерйозна розмова. Тобто людина не наближає нас до закінчення війни", — наголосив Зеленський.

Він також звернув увагу на те, що війна забирає життя людей, тому пропозиції щодо переговорів не повинні перетворюватися на жарти. Окремо президент прокоментував саму ідею спільного перельоту до російської столиці, яку озвучив Лукашенко.

Зеленський іронічно поставив під сумнів таку пропозицію:

"Він пропонує мене взяти, я що, … валіза чи що? Взяти мене на літак і полетіти. В Москву. Для чого?" — сказав глава держави.

Натомість Зеленський запропонував Лукашенку взяти на літак Путіна і прилетіти до Києва і провести мирні переговори.

Президент також пояснив, чому вважає подібні заяви недоречними на тлі повномасштабної війни. За його словами, важливо не просто озвучувати різні сценарії зустрічей, а пропонувати реальні кроки, які можуть привести до припинення бойових дій.

"А коли серйозні люди пропонують, ну, знаєте, жартома відносяться до загиблих, до такої кількості людей", — зазначив Зеленський.

Він додав, що Лукашенко, який говорить про повагу до росіян, мав би серйозніше ставитися і до загиблих у війні.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що готовий особисто супроводжувати Володимира Зеленського до Москви на переговори з Володимиром Путіним. Він запропонував стати гарантом безпеки українського президента під час такої поїздки.

Також повідомлялося, що президент Білорусі заговорив про завершення війни в найближчі місяці.