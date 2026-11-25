Согласие Москвы на зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры и на безопасный проход продовольствия через Чёрное море стало бы доказательством серьёзности её намерений. Об этом условии заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед европейскими депутатами.

Зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры и перемирие в Чёрном море для безопасного экспорта украинского продовольствия — именно эти два шага стали бы свидетельством того, что Россия серьёзно относится к переговорам. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте в Страсбурге, пишет Politico.

"Как обсуждалось на встрече коалиции заинтересованных сторон на прошлой неделе, Россия должна согласиться на зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры и на перемирие, которое обеспечит безопасный проход продовольственного экспорта через Чёрное море", — сказала она.

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Вместе с коалицией заинтересованных сторон глава Еврокомиссии обсуждала позицию Европы по поводу мирных переговоров между Украиной и Россией, посредником в которых выступает президент США Дональд Трамп.

Санкции и деньги как аргумент

Еврокомиссия укрепляет позиции Киева за столом переговоров, ужесточая санкции и увеличивая финансирование, чтобы оказать давление на Россию, которая продолжает обстреливать украинские города.

В понедельник Комиссия предложила 22-й пакет санкций. Он предусматривает запрет на транзакции для ещё нескольких российских банков, ограничения для европейских компаний, помогающих России развивать или обслуживать энергетическую инфраструктуру, визовый запрет для нынешних и бывших военнослужащих РФ, а также запрет для европейцев входить в руководящие органы российских компаний.

"Санкции подрывают основы российской войны, и у нас есть немало показателей, свидетельствующих об ухудшении перспектив российской экономики", — отметила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии называет финансовую помощь важной частью мирного процесса. Она обрисовала новую структуру кредита для покрытия потребностей Украины в 2027 году, в рамках которой Евросоюз предоставит 45 миллиардов евро.

"Во-первых, максимальная поддержка Украины в сочетании с максимальным давлением на Россию. И во-вторых, полноценное участие Европы в переговорах о прочном мире", — так она охарактеризовала европейский подход.

"Сильная европейская команда примет участие в следующем раунде переговоров. Мы будем оценивать прогресс по действиям России, а не просто по её словам", — пообещала фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Москва оказывают давление на Европу, чтобы лидеры стран согласовали новую архитектуру безопасности региона, и происходит это на фоне возобновления мирных переговоров. В Белом доме и Кремле стремятся к тому, чтобы Европа коренным образом пересмотрела собственную систему безопасности с целью прекращения войны. Владимир Путин уже давно требует вывода войск НАТО и предоставления РФ ключевой роли в вопросах безопасности региона, а Трамп, похоже, готов поддержать часть требований Москвы, стремясь к заключению соглашения о прекращении войны, пишет Politico.

Кроме того, гарантии безопасности по принципу пятой статьи НАТО могут оказаться "очередным Будапештским меморандумом". Американская интерпретация предусматривает сначала консультации о том, стоит ли вмешиваться, но не предполагает прямого участия США в войне. Владимир Зеленский, в свою очередь, настаивает на размещении иностранных войск, что для Москвы неприемлемо. Европа, обещая 90 миллиардов евро помощи, располагает ограниченными ресурсами и, по мнению политологов, скорее тянет время, чем приближает мир.