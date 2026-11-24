Вашингтон и Москва оказывают давление на Европу, чтобы лидеры стран согласовали новую архитектуру безопасности региона. Это происходит на фоне возобновления переговоров о мире в Украине.

В Белом доме и Кремле хотят, чтобы Европа коренным образом пересмотрела свою систему безопасности для прекращения войны в Украине. Российский диктатор Владимир Путин уже давно требует, чтобы НАТО вывело свои войска, а РФ получила право голоса в вопросах безопасности региона. Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, похоже, готов поддержать некоторые из требований Москвы, поскольку стремится достичь соглашения о прекращении войны, пишет издание Politico.

Медиа-аналитики пообщались с бывшими и нынешними европейскими чиновниками, экспертами и дипломатами НАТО и выяснили, какие возможны сценарии действий Европы, чтобы угодить Путину и Трампу.

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Укрепление Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

ОБСЕ — одна из немногих европейских организаций по вопросам безопасности, членом которой до сих пор остается Россия. В ее Венском документе изложены требования, направленные на снижение рисков. В частности, речь идет о том, что страны обязаны уведомлять о военных действиях с участием 9 тысяч и более военнослужащих не позднее чем за 42 дня до их начала.

Если бы сторонам удалось достичь мирного соглашения по Украине, ОБСЕ могла бы стать подходящей платформой для прекращения огня и согласования детальных аспектов договоренностей. Сама организация уже готова взять на себя более широкую роль.

В то же время некоторые чиновники отмечают, что возможным недостатком этого сценария является то, что организация слишком "громоздкая". В её состав входят 57 членов, а процесс принятия решений ориентирован на поиск консенсуса.

Возрождение Совета "Россия — НАТО"

Следующий сценарий, который может быть реализован в целях заключения мирного соглашения, — это возрождение утратившего свое значение Совета "Россия — НАТО", который был создан ещё в 2002 году, но фактически прекратил свою деятельность за месяц до начала полномасштабной войны. Такой формат служил площадкой для консультаций, снижения рисков и совместного принятия решений. Деятельность Совета даже позволила заключить некоторые ограниченные соглашения. В то же время она не давала России права вето на решения НАТО или оборонную политику членов альянса, отмечает издание.

Идею возобновления этого формата поддерживает, в частности, представитель Дональда Трампа Джаред Кушнер. Некоторые дипломаты считают, что деятельность Совета после заключения мирного соглашения может предотвратить эскалацию конфликта, но предупреждают, что подобный формат может придать России легитимность.

Известно, что альянс по-прежнему поддерживает канал связи с главнокомандующим Вооруженными силами РФ Валерием Герасимовым, однако он практически не используется из-за отказа Москвы от взаимодействия.

Заключение нового договора о безопасности

Одним из возможных вариантов также является заключение всеобъемлющего общеевропейского договора, который мог бы опираться на уже существующие институты или же полностью их заменить. В то же время некоторые считают, что именно такой сценарий может встретить наибольшее сопротивление со стороны украинских союзников, поскольку европейцы опасаются предоставления Москве слишком большого влияния на безопасность континента.

При этом ещё менее приемлемым для Европы является предложение России заключить соглашения с отдельными странами НАТО, говорится в публикации.

Поиск нового формата взаимодействия между Европой и РФ

У ЕС был официальный канал связи, существовавший в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 1997 года. Однако деятельность Совета по партнерству была приостановлена после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Один из дипломатов отметил, что мандат ЕС в вопросах торговли, санкций, виз и управления границами дает европейцам гибкость и рычаги влияния на Москву в налаживании послевоенных отношений. В то же время другие считают, что он имеет ограниченное влияние в вопросах безопасности, а любая попытка нормализовать экономические отношения с Москвой сопряжена с потенциальными рисками.

Ничего не изменится

Многие официальные лица заявили, что сценарий, при котором всё остаётся как есть, может оказаться наиболее реалистичным. В частности, это связано с тем, что в важнейшие военные и экономические союзы Европы Россия никогда не входила.

Другой дипломат отметил, что РФ проигнорировала все мирные соглашения, заключенные за последние 30 лет. Поэтому, по его словам, для возобновления диалога обе стороны должны согласиться на его условия.

Напомним, на днях Кушнер объявил о новых переговорах по вопросам мира, упомянув о безопасности Европы, статье НАТО и плане процветания для Украины.

Ранее Джаред Кушнер заявлял, что РФ "не возражает" против гарантий безопасности для Украины в соответствии со статьёй 5 НАТО.