Вашингтон та Москва тиснуть на Європу, щоб лідери країн узгодили нову архітектуру безпеки регіону. Це відбувається на тлі відновлених переговорів щодо миру в Україні.

У Білому домі та Кремлі хочуть, щоб Європа докорінно переглянула свою систему безпеки для припинення війни в Україні. Російський диктатор Володимир Путін вже тривалий час вимагає, щоб НАТО вивело свої війська, а РФ здобула ключове слово у питаннях безпеки регіону. Американський лідер Дональд Трамп натомість, схоже, готовий підтримати деякі з вимог Москви, оскільки прагне досягти угоди про кінець війни, пише видання Politico.

Аналітики медіа поспілкувалися з колишніми та чинними європейськими чиновниками, експертами та дипломатами НАТО, і з'ясувало, які можливі сценарії дій Європи, аби догодити Путіну й Трампу.

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Посилення Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)

ОБСЄ — одна з небагатьох європейських безпекових організацій, членом якої досі залишається Росія. У її Віденському документі викладено вимоги задля зменшення ризиків. Зокрема йдеться про те, що країни зобов'язані повідомляти про військові дії за участю 9 тисяч і більше військовослужбовців щонайменше за 42 дні до їхнього початку.

Якщо мирну угоду щодо України сторонам вдалося б досягти, ОБСЄ може бути готовою платформою для припинення вогню та узгодження детальних аспектів домовленостей. Сама організація вже готова взяти на себе ширшу роль.

Водночас деякі посадовці зауважують, що можливим недоліком цього сценарію є те, що організація занадто "громіздка". Вона включає 57 членів, а процес ухвалення рішень орієнтований на пошуки консенсусу.

Відродження Ради "Росія — НАТО"

Наступний сценарій, який може бути втілений заради угоди про мир, це відродження занепалої Ради "Росія — НАТО", яка була створена ще у 2002 році, але фактично припинилася за місяць до початку повномасштабної війни. Такий формат був форумом для консультацій, зменшення ризиків і спільного ухвалення рішень. Діяльність Ради навіть дозволила укласти деякі обмежені угоди. Водночас вона не надавала Росії права вето на рішення НАТО чи оборонну політику членів альянсу, зауважує видання.

Ідею відновлення цього формату підтримує зокрема посланець Дональда Трампа Джаред Кушнер. Деякі дипломати вважають, що діяльність Ради після укладення мирної угоди може запобігти ескалації конфлікту, але застерігають, що подібний формат може надати Росії легітимності.

Відомо, що альянс досі підтримує канал зв'язку з головнокомандувачем Збройних сил РФ Валерієм Герасимовим, проте його практично не використовують через відмову Москви від взаємодії.

Укладення нового безпекового договору

Можливим варіантом також є укладення всеосяжного загальноєвропейського договору, який би базувався на вже чинних інституціях або ж повністю їх заміняв. Водночас дехто вважає, що саме такий сценарій може отримати найбільше опору від українських союзників, оскільки європейці побоюються щодо надання Москві надто великого впливу на безпеку континенту.

При цьому ще менш прийнятним для Європи є пропозиція Росії укласти угоди з окремими країнами НАТО, йдеться у публікації.

Пошуки нового формату взаємодії між Європою та РФ

ЄС мав офіційний канал зв'язку, що існував в межах Угоди про партнерство та співпрацю 1997 року. Проте діяльність Ради партнерства заморозили після анексії Криму Росією у 2014 році.

Один із дипломатів зауважив, що мандат ЄС у питаннях торгівлі, санкцій, візи та управління кордонами надає європейцям гнучкість і важелі впливу на Москву у налагодженні післявоєнних відносин. Водночас інші вважають, що він має обмежений вплив у питаннях безпеки, а будь-яка спроба нормалізувати економічні відносини з Москвою мають потенційні ризики.

Нічого не зміниться

Чимало офіційних осіб заявили, що сценарій, за якого все залишається так, як є, може бути найбільш реалістичним. Зокрема це пов'язано з тим, що найважливіші військові та економічні союзи Європи ніколи не включали Росію.

Інший дипломат зауважив, що РФ проігнорувала всі мирні угоди, укладені за останні 30 років. Відтак, за його словами, для відновлення діалогу обидві сторони мають погодитися на його умови.

Нагадаємо, днями Кушнер анонсував нові переговори щодо миру, згадавши про безпеку Європи, статтю НАТО і план процвітання для України.

Раніше Джаред Кушнер заявляв, що РФ "не заперечує" гарантії безпеки для України за статтею 5 НАТО.