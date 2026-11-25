Згода Москви на зимове перемир'я щодо енергетичної інфраструктури та на безпечний прохід продовольства через Чорне море стала б доказом серйозності її намірів. Таку умову назвала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи перед європейськими депутатами.

Зимове перемир'я щодо енергетичної інфраструктури та перемир'я в Чорному морі для безпечного експорту українського продовольства – саме ці два кроки засвідчили б, що Росія серйозно ставиться до переговорів. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час дебатів у Європарламенті в Страсбурзі, пише Politico.

"Як обговорювалося на зустрічі коаліції охочих минулого тижня, Росія повинна погодитися на зимове перемир'я щодо енергетичної інфраструктури та на перемир'я, яке забезпечить безпечний прохід продовольчого експорту через Чорне море", – сказала вона.

Із коаліцією охочих очільниця Єврокомісії обговорювала європейську позицію щодо мирних переговорів між Україною та Росією, посередником у яких виступає президент США Дональд Трамп.

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Санкції та гроші як аргумент

Позиції Києва за столом переговорів Єврокомісія підсилює посиленням санкцій і фінансуванням, щоб тиснути на Росію, яка продовжує обстрілювати українські міста.

У понеділок Комісія запропонувала 22-й пакет санкцій. Він передбачає заборону транзакцій для ще кількох російських банків, обмеження для європейських компаній, які допомагають Росії розвивати чи обслуговувати енергетичну інфраструктуру, візову заборону для нинішніх і колишніх військовослужбовців РФ, а також заборону європейцям входити до керівних органів російських компаній.

"Санкції підривають основи російської війни, і ми маємо чимало індикаторів, які вказують на погіршення перспектив російської економіки", – зазначила фон дер Ляєн.

Фінансову допомогу керівниця Єврокомісії називає важливою частиною мирного процесу. Вона окреслила нову структуру позики для покриття потреб України у 2027 році, у якій 45 мільярдів євро надасть Євросоюз.

"По-перше, максимальна підтримка України в поєднанні з максимальним тиском на Росію. І по-друге, повна участь Європи в переговорах про тривалий мир", – описала вона європейський підхід.

"Сильна європейська команда візьме участь у наступному раунді переговорів. Ми оцінюватимемо прогрес за діями Росії, а не просто за її словами", – пообіцяла фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон і Москва тиснуть на Європу, щоб лідери країн узгодили нову архітектуру безпеки регіону, і відбувається це на тлі відновлених мирних переговорів. У Білому домі та Кремлі прагнуть, щоб Європа докорінно переглянула власну систему безпеки задля припинення війни. Володимир Путін тривалий час вимагає виведення військ НАТО та ключового слова для РФ у питаннях безпеки регіону, а Трамп, схоже, готовий підтримати частину вимог Москви, прагнучи угоди про завершення війни, пише Politico.

Також гарантії безпеки за принципом п'ятої статті НАТО можуть виявитися "черговим Будапештським меморандумом". Американське трактування передбачає спершу консультації про те, чи варто втручатися, а прямої участі США у війні не закладає. Володимир Зеленський натомість наполягає на розміщенні іноземних військ, що для Москви неприйнятно. Європа, обіцяючи 90 мільярдів євро допомоги, має обмежені ресурси й, на думку політологів, радше тягне час, ніж наближає мир.