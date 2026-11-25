Утверждение о том, что украинские земли всегда принадлежали России, глава Беларуси Александр Лукашенко назвал неверным. В интервью французскому журналу Le Point он добавил, что, следуя такой логике, всю Россию пришлось бы возвращать Монголии.

Аргументы, которые Кремль регулярно выдвигает в отношении Украины, отверг глава Беларуси Александр Лукашенко. Об этом он заявил в интервью французскому журналу Le Point.

"Говорить, что эти земли [прим. ред. — украинские] всегда были российскими, — это неверно. Когда-то они были российскими. Но если копнуть глубже, российские земли принадлежали монголам и татарам. Тогда придётся возвращать всю Россию Монголии", – сказал Лукашенко.

Владимир Путин, по его словам, прекрасно это осознает. В то же время Лукашенко не удержался от похвалы в адрес российского президента, заверив, что тот "уважает" и "признает" украинский народ.

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В том же интервью глава Беларуси заявил, что в развязывании полномасштабной войны против Украины виноват не Путин, а бывший президент Петр Порошенко.

Лукашенко назвал требования Украины и России за столом переговоров максималистскими, однако считает, что стороны всё равно должны прийти к решению.

"В любых переговорах обе стороны начинают с максимальных требований. Но главное – сесть за стол переговоров и прийти к соглашению. Это главное. Возможно, будет трудно достичь истины, безусловно, трудно её найти, но мы придём к чему-то, что устроит обе стороны", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил о готовности лично сопроводить Владимира Зеленского в Москву на переговоры с Путиным и стать гарантом его безопасности. Такую готовность он выразил в том же интервью Le Point, отрывки из которого опубликовала его пресс-служба, а полная версия беседы должна была появиться 25 ноября.

Кроме того, Зеленский отреагировал на это предложение и назвал его несерьезным. По словам президента, подобные инициативы не приближают окончание войны, а кроме того, он подчеркнул недопустимость легкомысленного отношения к погибшим в войне. Заявление украинский лидер сделал после пресс-конференции с венгерским премьером Петером Мадьяром.