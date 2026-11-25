Твердження, що українські землі весь час належали Росії, керівник Білорусі Олександр Лукашенко назвав неправильним. В інтервʼю французькому журналу Le Point він додав, що за такою логікою всю Росію довелося б повертати Монголії.

Аргументи, які Кремль регулярно просуває щодо України, відкинув керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Заяву він зробив під час інтервʼю французькому журналу Le Point.

"Говорити, що ці землі [прим.ред. – українські] весь час були російськими, – це неправильно. Колись вони були російськими. Але якщо копнути глибше, російські землі належали монголам та татарам. Тоді доведеться повертати всю Росію Монголії", – сказав Лукашенко.

Володимир Путін, за його словами, чудово це усвідомлює. Водночас Лукашенко не втримався й від похвали російському президентові, запевнивши, що той "поважає" і "визнає" український народ.

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У тій самій розмові керівник Білорусі заявив, що у початку повномасштабної війни проти України винен не Путін, а експрезидент Петро Порошенко.

Вимоги України та Росії за столом переговорів Лукашенко назвав максималістичними, проте вважає, що сторони все одно мають дійти рішення.

"У будь-яких переговорах обидві сторони починають із максимальних вимог. Але головне – сісти за стіл переговорів і досягти згоди. Це головне. Можливо, буде важко досягти істини, безумовно, важко її знайти, але ми дійдемо чогось, що влаштує обидві сторони", – додав він.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко заявив про готовність особисто супроводжувати Володимира Зеленського до Москви на переговори з Путіним і стати гарантом його безпеки. Таку готовність він висловив у тому ж інтервʼю Le Point, уривки з якого опублікувала його пресслужба, а повна версія розмови мала зʼявитися 25 листопада.

Також Зеленський відреагував на цю пропозицію й назвав її несерйозною. За словами президента, подібні ініціативи не наближають завершення війни, а окремо він наголосив на неприпустимості легковажного ставлення до загиблих у війні. Заяву український лідер зробив після пресконференції з угорським прем'єром Петером Мадяром.