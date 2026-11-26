Специальный посланник Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что Владимир Путин стремится к миру, но переговоры зашли в тупик из-за территориального вопроса. В то же время он объявил о крупнейшем за время войны обмене пленными.

Специальный посланник президента США Джаред Кушнер в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру для подкаста MD Meets рассказал о ходе переговоров между Украиной и Россией, оценил позицию Владимира Путина и сообщил о подготовке масштабного обмена военнопленными. Беседа состоялась на фоне дипломатических контактов Вашингтона с Киевом и Москвой. Интервью опубликовано на YouTube.

По словам Кушнера, переговорный процесс, к которому он присоединился примерно год назад, поначалу демонстрировал определенный прогресс. Однако в конце декабря 2025 года ситуация изменилась после того, как, по его утверждению, Украина совершила нападение на резиденцию российского президента.

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"В конце декабря украинцы совершили нападение на резиденцию Путина, что, по моему мнению, заставило его отступить", — заявил американский специальный посланник.

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Он добавил, что с февраля по сентябрь американская сторона поддерживала постоянную связь с участниками переговоров, однако не увидела достаточной гибкости и готовности к компромиссам с обеих сторон. О достигнутом за это время прогрессе Кушнер рассказывал, в частности, в контексте встреч с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре.

Кроме того, специальный посланник высказал мнение, что глава Кремля действительно заинтересован в завершении войны. В то же время он признал, что стороны пока не могут согласовать условия возможного мирного соглашения.

По оценке Кушнера, главным препятствием по-прежнему остается территориальный вопрос. В частности, необходимо найти решение, которое могло бы учитывать позиции Путина, Зеленского и европейских стран.

Американский представитель также рассказал, как он оценивает стиль ведения переговоров российским лидером. Он назвал Путина "гроссмейстером политики" и исторической личностью, отметив его подготовленность, организованность и способность четко излагать собственную позицию.

По словам Кушнера, Путин хорошо ориентируется в вопросах, обсуждаемых в ходе встреч, имеет сформировавшиеся взгляды и внимательно следит за ходом бесед. Спецпосланник также заявил, что, по его мнению, глава Кремля хочет не только мира, но и пересмотра отношений с США и возможности начать их фактически с чистого листа.

Кушнер добавил, что Путин в настоящее время якобы демонстрирует сдержанность, в частности уверяет американскую сторону, что не планирует применять ядерное оружие. В то же время он признал, что российский президент не заинтересован в немедленном прекращении огня, хотя американские переговорщики настаивали на таком шаге.

Кроме того, специальный посланник опроверг утверждения о том, что Дональд Трамп оказывает давление на Зеленского или Украину. По его словам, роль американской команды заключается в посредничестве между сторонами, а США продолжают помогать Украине и остаются крупнейшим донором в этой войне.

Еще одной темой интервью стал гуманитарный обмен военнопленными. Кушнер сообщил, что в ближайшее время Украина и Россия могут провести крупнейший с начала полномасштабной войны обмен. Его планируют организовать накануне зимних праздников.

По словам спецпосланника, именно возможность договориться о масштабном возвращении пленных была одной из главных целей трехсторонней встречи. Он надеется, что в рамках обмена тысячи людей смогут вернуться домой к своим семьям. В то же время конкретных дат и количества участников предстоящего обмена Кушнер не назвал.

Напомним, 19 ноября Кушнер заявил, что Россия якобы "не возражает" против предоставления Украине гарантий безопасности в соответствии со статьёй 5 НАТО.

Кроме того, специальный посланник США объявил о новом раунде мирных переговоров по Украине и перечислил три предложения, которые Вашингтон подготовил для Киева.