Спецпосланець Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що Володимир Путін прагне миру, але переговори зайшли в глухий кут через територіальне питання. Водночас він анонсував найбільший за час війни обмін полоненими.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер в інтерв'ю генеральному директору медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру для подкасту MD Meets розповів про перебіг переговорів між Україною та Росією, оцінив позицію Володимира Путіна та повідомив про підготовку масштабного обміну військовополоненими. Розмова відбулася на тлі дипломатичних контактів Вашингтона з Києвом і Москвою. Інтерв'ю опубліковане на YouTube.

За словами Кушнера, переговорний процес, до якого він долучився приблизно рік тому, спочатку демонстрував певний прогрес. Однак наприкінці грудня 2025 року ситуація змінилася після того, як, за його твердженням, Україна здійснила атаку на резиденцію російського президента.

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"Наприкінці грудня відбулася атака українців на резиденцію Путіна, яка, на мою думку, відштовхнула його назад", — заявив американський спецпосланець.

Фрагменти: 12:38 та 19:07

Він додав, що з лютого до вересня американська сторона підтримувала постійний зв'язок з учасниками переговорів, однак не побачила достатньої гнучкості та готовності до компромісів з обох боків. Про досягнутий за цей час прогрес Кушнер розповідав, зокрема, у контексті зустрічей із Путіним і президентом України Володимиром Зеленським у вересні.

Окремо спецпосланець висловив думку, що очільник Кремля й справді зацікавлений у завершенні війни. Водночас він визнав, що сторони поки не можуть узгодити умови потенційної мирної угоди.

За оцінкою Кушнера, головною перешкодою залишається територіальне питання. Зокрема, потрібно знайти рішення, яке могло б враховувати позиції Путіна, Зеленського та європейських країн.

Американський представник також розповів, як оцінює стиль ведення переговорів російським лідером. Він назвав Путіна "гросмейстером політики" та історичною особистістю, відзначивши його підготовленість, організованість і здатність чітко викладати власну позицію.

За словами Кушнера, Путін добре орієнтується в питаннях, які обговорюють під час зустрічей, має сформовані погляди та уважно стежить за перебігом розмов. Спецпосланець також заявив, що, на його думку, очільник Кремля хоче не лише миру, а й перегляду відносин із США та можливості почати їх фактично з чистого аркуша.

Кушнер додав, що Путін наразі нібито демонструє стриманість, зокрема запевняє американську сторону, що не планує застосовувати ядерну зброю. Водночас він визнав, що російський президент не зацікавлений у негайному припиненні вогню, хоча американські переговірники наполягали на такому кроці.

Також спецпосланець заперечив, що Дональд Трамп чинить тиск на Зеленського чи Україну. За його словами, роль американської команди полягає в посередництві між сторонами, а США продовжують допомагати Україні та залишаються найбільшим донором у цій війні.

Ще однією темою інтерв'ю став гуманітарний обмін військовополоненими. Кушнер повідомив, що найближчим часом Україна та Росія можуть провести найбільший від початку повномасштабної війни обмін. Його планують організувати напередодні зимових свят.

За словами спецпосланця, саме можливість домовитися про масштабне повернення полонених була однією з головних цілей тристоронньої зустрічі. Він очікує, що в межах обміну тисячі людей зможуть повернутися додому до своїх родин. Водночас конкретних дат і кількості учасників майбутнього обміну Кушнер не назвав.

Нагадаємо, 19 листопада Кушнер повідомив, що Росія нібито "не заперечує" проти надання Україні гарантій безпеки за статтею 5 НАТО.

Крім того, спецпосланець США анонсував новий раунд мирних переговорів щодо України та назвав три пропозиції, які Вашингтон підготував для Києва.