Получение Украиной гарантий безопасности от США может затянуться или вообще не состояться. Вашингтон хочет сначала получить согласие Конгресса и России, а также согласованную архитектуру послевоенной безопасности Европы, отметили аналитики Института изучения войны.

Предоставление Украине гарантий безопасности со стороны Соединённых Штатов может затянуться или сорваться. Причина в том, что Вашингтон хочет сначала получить согласие Конгресса и России, а также согласовать план послевоенной безопасности Европы. Об этом отмечают аналитики Института изучения войны (ISW).

О том, что Соединённым Штатам удалось убедить Россию согласиться на гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО, заявил 19 ноября специальный посланник президента США Джаред Кушнер.

Через три дня он уточнил, что любые подобные гарантии должен утвердить Дональд Трамп, причем в соответствии с конституционными процедурами и при участии Конгресса.

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Президент США пойдет на это только при двух условиях. Он должен считать, что эти гарантии четко соответствуют национальным интересам США, а более широкие договоренности в сфере безопасности должны сделать применение этих гарантий крайне маловероятным.

Кроме того, Кушнер подчеркнул, что гарантии для Украины можно рассматривать только в контексте формирования послевоенной архитектуры безопасности Европы. Ранее, 9 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио также заявил, что Россия должна согласиться на предложенные Западом гарантии.

Сама процедура утверждения, по мнению ISW, затянет предоставление гарантий, а возможно, и сделает его невозможным. Согласно нынешнему предложению, Украина получит их только тогда, когда гарантии одобрят Конгресс и Россия, Трамп убедится, что применять их не придется, а стороны договорятся о более широкой архитектуре безопасности Европы.

Согласовать единую систему гарантий одновременно с Конгрессом и Москвой, да ещё и заключить европейское соглашение, которое устроит все государства континента, будет крайне сложно. Такой процесс, скорее всего, существенно затянет утверждение, а может оказаться и неосуществимым.

Между предложениями американских переговорщиков и требованиями России существуют существенные расхождения, отмечают в институте. То есть объявленное Кушнером согласие Москвы пока не означает, что стороны одинаково понимают суть этих гарантий.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне считают, что завершение войны возможно лишь при условии территориальных уступок, которых требует Путин. Там также убеждены, что гарантии по статье 5 без вступления в НАТО являются очень выгодным для Киева предложением. Спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер сообщили европейским политикам об изменении концепции Белого дома в отношении переговоров с РФ, пишет The Financial Times. От коммерческих соглашений с Кремлём, которые должны были подтолкнуть к миру, в Вашингтоне решили отказаться, ведь там рассчитывали, что Россию заинтересуют проекты по титану, нефти и газу, а "финансовый стимул" склонит Путина к соглашению. Теперь в основе переговоров будут вопросы безопасности и территории.

Кроме того, Франция считает, что гарантии по аналогии со статьёй 5 Североатлантического договора фактически будут означать вступление Украины в НАТО. Такую позицию озвучили в администрации президента Эмманюэля Макрона.