Путин требует от Украины территориальных уступок, и только на этих условиях возможно завершение войны, считают в Вашингтоне. Кроме того, там полагают, что гарантии безопасности по статье 5 без вступления в НАТО — очень выгодное предложение.

Спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили европейским политикам об изменении позиции Белого дома в отношении переговоров с РФ о прекращении войны, сообщает издание The Financial Times. Белый дом решил отказаться от коммерческих соглашений с Кремлем, благодаря которым надеялись на заключение мирного соглашения. Вашингтон полагал, что в РФ заинтересуются проектами, связанными с титаном, нефтью и газом, и что "финансовый стимул" подтолкнет Путина к миру. Теперь концепция изменилась, и речь будет идти в большей степени о безопасности и территориях.

СМИ пообщалось с пятью неназванными чиновниками, которые рассказали о новой тактике США на переговорах по Украине. Источники сообщили, что в РФ сначала якобы проявили интерес к коммерческим сделкам, которые им предложили Уиткофф и Кушнер. Но Кремль рассматривал эти сделки как способ удержания внимания Дональда Трампа, а не как шаг к завершению войны, написала FT. Позже россияне охладели к этим предложениям и начали настаивать на том, что Украина должна отдать свои земли и пошла на другие неприемлемые уступки.

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"Было совершенно очевидно, что [россияне] не заинтересованы в подобных вещах", — сообщил источник, комментируя итоги переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября.

В РФ убеждены, что широкое мирное соглашение и так приведет к ослаблению санкций и улучшению ситуации с российским бизнесом. Между тем высокопоставленные американские чиновники, пообщавшись с россиянами, наконец убедились, что Москву невозможно мотивировать финансово, а целью Путина является победа в войне против Украины.

"Американцы постепенно начинают лучше понимать, в чём нуждаются стороны конфликта", — сказал один из собеседников FT.

В материале приведены слова источника из США, который пояснил, что Белый дом отходит от концепции экономических сделок в пользу традиционной тактики переговоров "земля в обмен на мир". Между тем собеседник из Кремля, близкий к Путину, подчеркнул, что мирное соглашение возможно только после территориальных уступок со стороны Украины. Анонимные собеседники FT заявили, что у украинцев появился шанс на "очень выгодную сделку".

"Если то, что они предлагают, — это фактически статья 5 без НАТО, и Зеленский уступит Донбасс, то это на самом деле очень выгодная сделка для Украины. Любые гарантии безопасности для Украины подразумевают в какой-то момент передачу территории, и украинцы это понимают", — заявил источник.

Переговоры по Украине — подробности

Отметим, что 9 октября Дональд Трамп сообщил о заключении с РФ так называемого "дизельного соглашения", благодаря которому Кремль получил разрешение продавать топливо по всему миру. Тогда же Белый дом начал оказывать давление на Украину, требуя прекратить удары по российским НПЗ. Кроме того, появились ограничения на работу терминалов Starlink: такие случаи фиксировались дважды — 14 октября и 12 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пентагон блокирует поставку 60 ракет Patriot для сбивания российских баллистических ракет, хотя Европа полностью оплатила заказ и оружие имеется в наличии.

В то же время западные СМИ сообщили о давлении на Украину с целью заключения мирного соглашения с РФ до начала января 2026 года. От украинцев Трамп требует отказаться от неоккупированной россиянами части Донецкой области и обещает, что США якобы предоставят гарантии по образцу статьи 5 договора НАТО. В Кремле прокомментировали такое предложение США: заявили, что не согласятся на какие-либо гарантии безопасности Украине, которые могут придумать западные страны. Ранее представители Путина заявляли, что получение всей Донецкой области не означает завершение войны, а означает лишь начало переговоров о "прочном мире".

Напоминаем, что президент Зеленский в беседе с агентством Bloomberg рассказал, на какие условия согласится Украина ради прекращения войны.