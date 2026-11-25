Путін вимагає від України територіальних поступок і лише на цих умовах можливе завершення війни, думають у Вашингтоні. Крім того, там вірять, що гарантії безпеки за статтею 5 без вступу до НАТО — дуже вигідна пропозиція.

Спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер повідомили європейським політика про зміну концепції Білого дому щодо переговорів з РФ про завершення війни, написало медіа The Financial Times. Білий дім вирішив відмовитись від комерційних угод з Кремлем, завдяки яким сподівались на укладання мирної угоди. Вашингтон думав, що у РФ зацікавляться проєктами щодо титану, нафти, газу і що "фінансовий стимул" підштовхне Путіна до миру. Тепер концепція змінилась і більше говоритимуть про безпеку та території.

Медіа поспілкувалось з п'ятьма неназваними чиновниками, які розповіли про нову тактику США на переговорах щодо України. Джерела розповіли, що у РФ спершу начебто зацікавились комерційними оборудками, які їм запропонували Віткофф та Кушнер. Але Кремль розглядав ці оборудки як спосіб утримання уваги Дональда Трампа, а не як крок задля звершення війни, написало FT. Згодом росіяни охололи до цих пропозицій та почали наполягати на тому, що Україна повинна віддати свої землі й пішла на інші неприйнятні поступки.

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"Було абсолютно зрозуміло, що [росіяни] не зацікавлені в подібних речах", — сказало джерело, коментуючи підсумки переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада.

У РФ переконані у тому, що широка мирна угода й так призведе до ослаблення санкцій й до покращення ситуації з російським бізнесом. Тим часом топові американські чиновники, поговоривши з росіянами, нарешті переконались, що Москву неможливо мотивувати фінансово, а метою Путіна є перемога у війні проти України.

"Американці поступово починають краще розуміти, чого потребують сторони конфлікту", — сказав один зі співрозмовників FT.

У матеріалі навели слова джерела з США, яке пояснило, що Білий дім відходить від концепції економічних оборудок до традиційної тактики переговорів "земля в обмін на мир". Тим часом співрозмовник з Кремля, наближений до Путіна, наголосив, що мирна угода можлива лише після територіальних поступок України. Анонімні співрозмовники FT заявили, що в українців з'явився шанс на "дуже вигідну угоду".

"Якщо те, що вони пропонують, — це фактично стаття 5 без НАТО, і Зеленський поступиться Донбасом, то це насправді дуже вигідна угода для України. Будь-які гарантії безпеки для України мають на увазі в якийсь момент передачу території, і українці це розуміють", — заявило джерело.

Переговори щодо України — деталі

Зазначимо, 9 жовтня Дональд Трамп повідомив про укладання з РФ так званої "дизельної угоди", завдяки якій Кремль отримав дозвіл продавати пальне по всьому світу. Тоді ж Білий дім почав тиснути на Україну, вимагаючи зупинити удари по російських НПЗ. Крім того, з'явились обмеження на роботу терміналів Starlink: такі випадки зафіксували двічі — 14 жовтня та 12 листопада. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Пентагон блокує постачання 60 ракет Patriot для збиття російської балістики, хоч Європа повністю оплатила замовлення і зброя є в наявності.

Разом з тим західні медіа написали про тиск на Україну задля укладання мирної угоди з РФ до початку січня 2026 року. Від українців Трамп вимагає відмовитись від неокупованої росіянами частини Донецької області та обіцяє, що США начебто надасть гарантії за зразком 5 статті договору НАТО. У Кремлі прокоментували таку пропозицію США: заявили, що не погодять на будь-які гарантії безпеки Україні, які можуть вигадати західні країни. Раніше представники Путіна говорили, що отримання усієї Донецької області не означає завершення війни, а означає лише початок переговорів про "тривалий мир".

Нагадуємо, президент Зеленський у розмові з агентством Bloomberg розповів, на які умови погодиться Україна задля завершення війни.