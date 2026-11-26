Отримання Україною гарантій безпеки від США може затягнутися або не відбутися зовсім. Вашингтон хоче спершу мати згоду Конгресу та Росії, а також узгоджену архітектуру післявоєнної безпеки Європи, звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни.

Затягнутися або зірватися може надання Україні гарантій безпеки від Сполучених Штатів. Причина в тому, що Вашингтон хоче спершу отримати згоду Конгресу та Росії, а також узгодити план післявоєнної безпеки Європи. На цьому наголошують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Про те, що Сполученим Штатам удалося переконати Росію погодитися на гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО, спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив 19 листопада.

Через три дні він уточнив, що будь-які такі гарантії має затвердити Дональд Трамп, причому відповідно до конституційних процедур і за участю Конгресу.

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Зробить це президент США лише за двох умов. Він має вважати гарантії чітко відповідними національним інтересам США, а ширші домовленості у сфері безпеки повинні зробити застосування цих гарантій украй малоймовірним.

Крім того, Кушнер наголосив, що гарантії для України можна розглядати тільки в контексті формування післявоєнної архітектури безпеки Європи. Раніше, 9 листопада, державний секретар США Марко Рубіо також говорив, що на запропоновані Заходом гарантії має пристати Росія.

Сама процедура затвердження, на думку ISW, відтягне надання гарантій, а можливо, й унеможливить його. За нинішньою пропозицією Україна отримає їх лише тоді, коли гарантії схвалять Конгрес і Росія, Трамп переконається, що застосовувати їх не доведеться, а сторони домовляться про ширшу архітектуру безпеки Європи.

Узгодити єдину систему гарантій одночасно з Конгресом і Москвою, та ще й укласти європейську угоду, яка влаштує всі держави континенту, буде вкрай складно. Такий процес, найімовірніше, суттєво затягне затвердження, а може виявитися й нездійсненним.

Між пропозиціями американських переговорників і вимогами Росії є суттєві розбіжності, зазначають в інституті. Тобто оголошена Кушнером згода Москви поки не означає, що сторони однаково розуміють зміст цих гарантій.

Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні вважають, що завершення війни можливе лише за територіальних поступок, яких вимагає Путін. Там також переконані, що гарантії за статтею 5 без вступу до НАТО є дуже вигідною для Києва пропозицією. Спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили європейським політикам про зміну концепції Білого дому щодо переговорів із РФ, написало The Financial Times. Від комерційних угод із Кремлем, які мали підштовхнути до миру, у Вашингтоні вирішили відмовитися, адже там розраховували, що Росію зацікавлять проєкти з титану, нафти й газу, а "фінансовий стимул" схилить Путіна до угоди. Тепер в основі розмови будуть безпека та території.

Також Франція вважає, що гарантії за аналогією зі статтею 5 Північноатлантичного договору фактично означатимуть вступ України до НАТО. Таку позицію озвучили в адміністрації президента Емманюеля Макрона.