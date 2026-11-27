Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель предлагает вернуть 1,1 миллиона украинцев на Родину после окончания войны. В настоящее время срок действия временной защиты для украинцев в этой стране продлен до 4 марта 2028 года.

Украинцы, проживающие в Германии, должны вернуться домой после окончания войны. Такую позицию озвучила сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Об этом она заявила в подкасте "Zur Wahrheit gehört".

"Когда боевые действия в Украине прекратятся — надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, — и мы сможем достичь там мирного соглашения, 1,1 миллиона украинцев должны вернуться на Родину", — подчеркнула Вайдель.

Подобные заявления в АдН звучали и раньше. Сопредседатель партии Тино Хрупалла призвал депортировать 2,6 миллиона иностранцев, проживающих в Германии, причём не только нелегальных мигрантов, но и беженцев из Сирии, Афганистана и Украины, если ситуация с безопасностью в этих странах улучшится.

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Эксперт по вопросам миграции Даниэль Тим в связи с этим отметил, что депортировать миллионы людей без индивидуального рассмотрения невозможно. В случае депортации суд должен проверять статус защиты каждого человека в отдельности.

Действующие правила не зависят от заявлений оппозиционной партии. Берлин продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года.

В то же время мужчинам мобилизационного возраста, прибывающим в страну, могут отказать в предоставлении статуса беженца. Чтобы этого не произошло, они должны предоставить документы, подтверждающие законный выезд из Украины.

Ранее сообщалось, что украинка Анна вместе с мужем и тремя маленькими детьми уехала в Германию, где семье предоставили социальное жилье. На днях они неожиданно получили письмо о выселении и теперь должны найти новое жилье в течение девяти месяцев. Некоторым украинцам, по её словам, дают всего три месяца, а этого очень мало. О своей ситуации Анна рассказала в блоге в TikTok.

Кроме того, Анастасия из Киева, которая переехала в Германию полтора месяца назад, поделилась личным опытом и пошагово описала этапы миграции украинских беженцев. По словам девушки, всё зависит от того, куда именно планируется переезд. Соответствующее видео она опубликовала в TikTok.