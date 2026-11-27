Повернення 1,1 мільйона українців на Батьківщину після завершення війни пропонує співголова ультраправої партії "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель. Наразі тимчасовий захист для українців у цій країні продовжено до 4 березня 2028 року.

Українці, які живуть у Німеччині, мають повернутися додому після завершення війни. Таку позицію озвучила співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель. Про це вона заявила у подкасті Zur Wahrheit gehört.

"Коли бойові дії в Україні припиняться, сподіваюся, що незабаром, коли ми зможемо досягти там мирної угоди, українці, 1,1 мільйона, мають повернутися на Батьківщину", – підкреслила Вайдель.

Подібні висловлювання в АдН звучали й раніше. Співголова партії Тіно Хрупалла закликав депортувати 2,6 мільйона іноземців, які проживають у Німеччині, причому не лише нелегальних мігрантів, а й біженців із Сирії, Афганістану та України, якщо безпекова ситуація в цих країнах покращиться.

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Експерт з питань міграції Даніель Тім на це зауважував, що депортувати мільйони людей без індивідуального розгляду неможливо. У разі депортації суд має перевіряти статус захисту кожної особи окремо.

Чинні правила від заяв опозиційної партії не залежать. Берлін продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року.

Водночас чоловікам мобілізаційного віку, які прибувають до країни, можуть відмовити в наданні статусу біженця. Щоб цього не сталося, вони мають надати документи, які підтверджують законний виїзд з України.

Раніше повідомлялося, що українка Анна разом із чоловіком і трьома маленькими дітьми виїхала до Німеччини, де родині надали соціальне житло. Днями вони несподівано отримали лист про виселення й тепер мають знайти нову оселю за дев'ять місяців. Деяким українцям, за її словами, дають лише три місяці, і цього дуже мало. Про свою ситуацію Анна розповіла в блозі в TikTok.

Також Анастасія з Києва, яка переїхала до Німеччини півтора місяця тому, поділилася особистим досвідом і покроково описала етапи міграції українських біженців. За словами дівчини, усе залежить від місця, куди саме планується переїзд. Відповідне відео вона опублікувала у TikTok.