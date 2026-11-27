Після війни – додому: Аліса Вайдель заявила про примусове повернення 1,1 мільйона українців
Повернення 1,1 мільйона українців на Батьківщину після завершення війни пропонує співголова ультраправої партії "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель. Наразі тимчасовий захист для українців у цій країні продовжено до 4 березня 2028 року.
Українці, які живуть у Німеччині, мають повернутися додому після завершення війни. Таку позицію озвучила співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель. Про це вона заявила у подкасті Zur Wahrheit gehört.
"Коли бойові дії в Україні припиняться, сподіваюся, що незабаром, коли ми зможемо досягти там мирної угоди, українці, 1,1 мільйона, мають повернутися на Батьківщину", – підкреслила Вайдель.
Подібні висловлювання в АдН звучали й раніше. Співголова партії Тіно Хрупалла закликав депортувати 2,6 мільйона іноземців, які проживають у Німеччині, причому не лише нелегальних мігрантів, а й біженців із Сирії, Афганістану та України, якщо безпекова ситуація в цих країнах покращиться.
Експерт з питань міграції Даніель Тім на це зауважував, що депортувати мільйони людей без індивідуального розгляду неможливо. У разі депортації суд має перевіряти статус захисту кожної особи окремо.
Чинні правила від заяв опозиційної партії не залежать. Берлін продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року.
Водночас чоловікам мобілізаційного віку, які прибувають до країни, можуть відмовити в наданні статусу біженця. Щоб цього не сталося, вони мають надати документи, які підтверджують законний виїзд з України.
Раніше повідомлялося, що українка Анна разом із чоловіком і трьома маленькими дітьми виїхала до Німеччини, де родині надали соціальне житло. Днями вони несподівано отримали лист про виселення й тепер мають знайти нову оселю за дев'ять місяців. Деяким українцям, за її словами, дають лише три місяці, і цього дуже мало. Про свою ситуацію Анна розповіла в блозі в TikTok.
Також Анастасія з Києва, яка переїхала до Німеччини півтора місяця тому, поділилася особистим досвідом і покроково описала етапи міграції українських біженців. За словами дівчини, усе залежить від місця, куди саме планується переїзд. Відповідне відео вона опублікувала у TikTok.