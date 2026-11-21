Українка Анна разом із чоловіком і трьома маленькими дітьми виїхала до Німеччини. Родині надали соціальне житло, але днями вони несподівано отримали лист про виселення із цієї оселі.

Як виявилось, сім’я має знайти собі нове житло за дев’ять місяців. Деяким українцям дають час лише три місяці – і це дуже мало. Про це Анна розповіла у своєму блозі в TikTok. Детальніше – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Українців виселяють із житла в Німеччині

За словами Анни, в листі йдеться, що її родині вже треба подумати про своє житло. Дівчина припускала, що їх попросять з’їхати наприкінці січня, але дали час до початку квітня.

"Тому дали дев’ять місяців на пошук житла. Я думаю, що це через те, що в нас маленькі діти. Тому що фікціон нам давали на пів року. Перевірте свої фікціони, бо там може бути на три місяці, тому якщо ви нічого не вирішите – треба буде знову їхати в міграційну і його подовжувати", — наголосила Анна.

Відео дня

До слова, фікціон – це тимчасова довідка, що офіційно підтверджує легальне перебування українців у Німеччині в період, коли його заява на отримання чи продовження дозволу на проживання ще розглядається міграційною службою.

Анна зазначила, що наразі її родина шукає новий прихисток у Німеччині, але з трьома дітьми це дається дуже важко. Втім, у них є план, і якщо все вдасться, то сім’я згодом все розповість.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка Дар'я виїхала з України до Німеччини і показала, в яких умовах тепер живе. Дівчині дали соціальне житло по типу гуртожитка, а також цілий пакет із продуктами та необхідними речами.

Анастасія з Києва переїхала до Німеччини півтора місяці тому. Дівчина поділилась особистим досвідом переїзду за кордон і покроково розповіла етапи міграції українських біженців.

Крім того, Емілія, одна з українських біженок, показала на відео, як виглядає її новий прихисток у Німеччині – від внутрішнього облаштування кімнати до краєвидів за вікном, які змусили її оніміти від захвату.