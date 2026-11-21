Украинка Анна вместе с мужем и тремя маленькими детьми уехала в Германию. Семье предоставили социальное жилье, но на днях они неожиданно получили письмо о выселении из этого дома.

Как оказалось, семье предстоит найти себе новое жилье в течение девяти месяцев. Некоторым украинцам дают всего три месяца — а это очень мало. Об этом Анна рассказала в своём блоге в TikTok. Подробнее — читайте далее в материале Фокуса.

Украинцев выселяют из жилья в Германии

По словам Анны, в письме говорится, что её семье уже пора подумать о собственном жилье. Девушка предполагала, что их попросят съехать в конце января, но дали время до начала апреля.

"Поэтому нам дали девять месяцев на поиск жилья. Думаю, это потому, что у нас маленькие дети. Ведь разрешение на пребывание нам выдавали на полгода. Проверьте свои фикционные разрешения, потому что там может быть указан срок на три месяца, поэтому, если вы ничего не решите, придется снова ехать в миграционную службу и продлевать его", — подчеркнула Анна.

Видео дня

Кстати, "фикцион" — это временная справка, официально подтверждающая законное пребывание украинцев в Германии в период, когда их заявление о получении или продлении вида на жительство ещё находится на рассмотрении в миграционной службе.

Анна отметила, что сейчас её семья ищет новое убежище в Германии, но с тремя детьми это даётся очень тяжело. Впрочем, у них есть план, и если всё получится, то семья позже всё расскажет.

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