Министр иностранных дел Андрей Сибига прогнозирует рост цен на продовольствие в мире на 30 %, если Россия продолжит блокировать Черное море. Под угрозой находятся более 30 миллионов тонн украинского зерна, которым можно было бы прокормить более 100 миллионов человек в течение года.

Рост мировых цен на продовольствие на 30 % возможен, если Россия продолжит блокаду Черного моря. Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил на конференции "Food from Ukraine: Save the Grain" в Киеве, сообщает журналист "Укринформа".

Под угрозой остаются более 30 миллионов тонн украинского зерна, и этого количества хватило бы, чтобы прокормить более 100 миллионов человек в течение года.

Для сравнения: во время первой российской блокады в 2022 году продовольствие подорожало на 25 %. От черноморских поставок зависят миллионы семей в Западной Африке, на Африканском Роге, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

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С начала полномасштабного вторжения российские удары повредили или уничтожили более 1200 объектов портовой инфраструктуры и почти 300 гражданских судов. Около половины этих разрушений, по словам Сибиги, пришлось именно на 2026 год.

Аграрии работают под угрозой обстрелов и мин, а на расчистку части полей уйдут годы. Саму угрозу министр сравнил с кризисом в Ормузском проливе, который привел к росту цен на топливо и удобрения, и призвал партнеров усилить давление на Москву, чтобы Черное море не стало "вторым Ормузом" для продовольствия.

Киев предлагает сосредоточить договоренности о перемирии в Чёрном море на вопросах безопасности судоходства и перевозки сельскохозяйственной продукции. Об этом Сибига заявил журналистам в кулуарах конференции Food from Ukraine, сообщает "Укринформ".

"Сейчас главное — восстановить свободу судоходства в Чёрном море. Это чрезвычайно важная задача. Украина предложила реалистичные условия, как мы можем разблокировать Чёрное море… Сейчас мы ждём ответа от России. Все наши предложения были переданы", — сказал Сибига.

Каждый раз, когда Украина представляет пакет предложений, Россия выдвигает дополнительные нереалистичные требования, отметил министр. Так Москва поступает и сейчас.

"Если речь идет об агропродукции, то, конечно, мы готовы к такому перемирию. Они (россияне — ред.) сразу предлагают включить нефть. Нефть может стать элементом более широкого энергетического перемирия. А в отношении Чёрного моря мы сосредоточиваемся на сельскохозяйственной продукции", — пояснил глава МИД.

Украина готова рассмотреть возможность заключения энергетического перемирия, однако оно должно охватывать все составляющие такого формата. Отдельно Сибига поблагодарил Индию, Турцию и Египет за их роль в деэскалации напряженности в Черном море и посреднические усилия.

При этом Россия продолжает использовать Балтийское море и другие порты, в частности для вывоза похищенного зерна с временно оккупированных украинских территорий. По данным министра, на балтийское направление приходится более 40 % российского экспорта.

"Поэтому нам нужно оказать давление", — подчеркнул Сибига.

Ранее сообщалось, что должность в руководстве МАГАТЭ занял россиянин, в отношении которого Украина в 2023 году ввела санкции за содействие полномасштабному вторжению и оккупации Запорожской АЭС. Такое назначение Сибиг назвал абсурдным и поручил дипломатам заявить демарш.

Также сообщалось, что Украина представила международным партнерам свои подходы к перемирию и ожидает реакции российской стороны. Эти предложения касаются как ситуации в Чёрном море, так и энергетического сектора.