Подорожчання продовольства у світі на 30% прогнозує міністр закордонних справ Андрій Сибіга, якщо Росія й далі блокуватиме Чорне море. Під загрозою понад 30 мільйонів тонн українського зерна, яким можна було б прогодувати більше 100 мільйонів людей протягом року.

Зростання світових цін на продовольство на 30% можливе, якщо Росія продовжить блокаду Чорного моря. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав на конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" у Києві, повідомляє журналіст Укрінформу.

Під загрозою залишається понад 30 мільйонів тонн українського зерна, і такого обсягу вистачило б, щоб прогодувати понад 100 мільйонів людей протягом року.

Для порівняння, під час першої російської блокади у 2022 році продовольство подорожчало на 25%. Від чорноморських поставок залежать мільйони родин у Західній Африці, на Африканському Розі, Близькому Сході та в Південній Азії.

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Від початку повномасштабного вторгнення російські удари пошкодили або знищили понад 1200 об'єктів портової інфраструктури та майже 300 цивільних суден. Близько половини цих руйнувань, за словами Сибіги, припало саме на 2026 рік.

Аграрії працюють під загрозою обстрілів і мін, а на очищення частини полів знадобляться роки. Саму загрозу міністр порівняв із кризою в Ормузькій протоці, яка підштовхнула вгору ціни на пальне й добрива, і закликав партнерів посилити тиск на Москву, щоб Чорне море не стало "другим Ормузом" для продовольства.

Домовленості про перемир'я в Чорному морі Київ пропонує зосередити на безпеці мореплавства та перевезенні агропродукції. Про це Сибіга сказав журналістам у кулуарах конференції Food from Ukraine, повідомляє Укрінформ.

"Зараз ключове — повернути свободу мореплавства у Чорному морі. Це надзвичайно важливе завдання. Україна запропонувала реалістичні умови, як ми можемо розблокувати Чорне море… Зараз ми чекаємо на відповідь від Росії. Всі наші пропозиції були передані", – сказав Сибіга.

Щоразу, коли Україна передає пакет пропозицій, Росія висуває додаткові нереалістичні вимоги, зауважив міністр. Так Москва діє й зараз.

"Якщо ми говоримо про агропродукцію, то, звичайно, ми готові до такого перемир'я. Вони (росіяни — ред.) одразу пропонують включати нафту. Нафта може бути елементом ширшого енергетичного перемир'я. А по Чорному морю ми фокусуємося на агропродукції", – пояснив глава МЗС.

Енергетичне перемир'я Україна готова розглядати, проте воно має охоплювати всі складові такого формату. Окремо Сибіга подякував Індії, Туреччині та Єгипту за роль у деескалації в Чорному морі та посередницькі зусилля.

Росія водночас продовжує використовувати Балтійське море та інші порти, зокрема для вивезення вкраденого зерна з тимчасово окупованих українських територій. На балтійський напрямок, за даними міністра, припадає понад 40% російського експорту.

"Тому нам потрібен тиск", – наголосив Сибіга.

Раніше повідомлялося, що посаду в керівництві МАГАТЕ отримав росіянин, проти якого Україна у 2023 році запровадила санкції за сприяння повномасштабному вторгненню та окупації Запорізької АЕС. Таке призначення Сибіга назвав абсурдним і доручив дипломатам заявити демарш.

Також повідомлялося, що Україна передала міжнародним партнерам власні підходи до перемир'я й очікує реакції російської сторони. Ці пропозиції охоплюють ситуацію як у Чорному морі, так і в енергетиці.