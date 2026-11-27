Кирилл Дмитриев заявил, что готовится к переговорам о мирных соглашениях с помощью искусственного интеллекта. Он просит чат-бота "в большей степени отражать позицию РФ".

Об этом он сам рассказал на международной конференции Сбербанка AI Journey 2026, пишет издание "Важные истории".

Дмитриев обращается к чат-боту с просьбой доработать проект возможного мирного соглашения таким образом, чтобы в нём более полно учитывалась позиция России.

Он также отметил, что ИИ пригодится ему при подготовке к переговорам и способен не только решать прикладные задачи, но и прокладывать путь к прорывам в геополитике. В качестве примера Дмитриев привёл запрос о том, как усилить в документе аргументацию по поводу того, что беспокоит Москву, и снять эти вопросы. Такой инструмент он считает действительно очень важным.

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Глава РФПИ также положительно отозвался о российских моделях искусственного интеллекта, однако не уточнил, какой из них он использует.

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялась встреча делегаций США, Украины, РФ и ЕС.

Кроме того, недавно специальный посланник президента США Джаред Кушнер объявил о новых переговорах по вопросу гарантий безопасности с участием Украины, Европы и РФ.