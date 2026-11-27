Кирило Дмитрієв заявив, що готується до переговорів щодо мирних угод за допомогою штучного інтелекту. Він просить чат-бота “більше відображати позицію РФ”.

Про це він сам розповів на міжнародній конференції Сбербанку AI Journey 2026, пише видання “Важные истории”.

Дмитрієв звертається до чат-бота з проханням доопрацювати проєкт імовірної мирної угоди так, щоб у ньому повніше враховувалася позиція Росії.

Він також зазначив, що ШІ стає йому в пригоді під час підготовки до перемовин і здатний не тільки розв’язувати прикладні завдання, а й прокладати шлях до проривів у геополітиці. Як приклад Дмитрієв навів запит про те, як посилити в документі аргументацію щодо того, що непокоїть Москву, та зняти ці питання. Такий інструмент він вважає справді дуже важливим.

Відео дня

Очільник РФПІ також схвально відгукнувся про російські моделі штучного інтелекту, проте не сказав, якою з них користується.

Нагадаємо, 10-11 листопада у Абу-Дабі відбулася зустріч делегацій США, України, РФ та ЄС.

Також недавно спецпосланець президента США Джаред Кушнер оголосив про нові обговорення безпекових гарантій за участю України, Європи та РФ.