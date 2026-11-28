Российские оккупационные власти "национализировали" часть недвижимости бывших украинских политиков в Крыму. Виктор Янукович лишился обоих своих поместий на полуострове, а по поводу недостройки семьи Нестора Шуфрича продолжается судебный спор между компаниями, связанными с семьями Медведчука и Шуфрича.

В то же время вилла Виктора Медведчука, кума Владимира Путина, осталась нетронутой, говорится в расследовании проекта "Суспильне" "PRO Крым 3.0".

Первую крымскую резиденцию Виктора Януковича начали строить на мысе Айя в Балаклавском районе. В августе 2007 года, когда он занимал пост премьер-министра, его семья приватизировала через Фонд государственного имущества бывшую базу отдыха "Мыс Айя". К тому моменту объект уже был реконструирован за счет государственных средств.

Прокуратура Крыма заявила о незаконности приватизации и возбудила уголовное дело, однако это не привело к каким-либо последствиям.

Видео дня

В 2015 году, когда Янукович скрывался в России, оккупационный суд признал строительство незаконным. Объект формально был передан в государственную собственность РФ.

Впоследствии журналисты установили, что владельцы комплекса связаны с олигархами Ковальчуками, которых называют друзьями Путина. В конце 2025 года Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, сообщил, что дворец достроили для российского президента.

По данным следователей, площадь главного здания превышает 9 тысяч квадратных метров. На территории комплекса находятся больница, спа-центр, вертолетная площадка, винный погреб, кинотеатр и дегустационный зал.

Вторая усадьба Януковича — так называемый "чайный домик" — расположена в поселке Відрадне между Массандрой и Ялтой. Это дом на участке площадью 1,2 га с собственным пляжем.

Его построили на месте коллекции сортов винограда института "Магарач", которому почти два века. Позже в Видрадном также снесли здания винзавода "Магарач" с подвалами возрастом более 180 лет, где хранились коллекционные вина.

По данным СМИ, после оккупации Крыма в этом поместье проживала супруга Януковича Людмила.

Яхты сына Азарова продолжают заходить в крымские порты

На полуострове остались активы, связанные с сыном бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова — Алексеем. Речь идет о двух яхтах "Miss Chocolate" и "Furious", связь которых с ним установил Центр журналистских расследований.

Оба судна зарегистрированы на офшорную компанию. Конечным бенефициаром этой структуры, согласно данным "Документов Пандоры", является Алексей Азаров.

Яхта Furious длиной 10 метров, построенная в 2023 году и плавающая под флагом Каймановых островов, в июле 2026 года была замечена в Комышовой бухте оккупированного Севастополя. Позже судно находилось в Геленджике.

Другая яхта — 19-метровая Miss Chocolate — летом 2026 года заходить в Сочи и турецкий Мармарис. Она регулярно посещает крымские порты.

По данным ЦЖР, оба судна курсируют между Россией, Турцией, Великобританией и оккупированным Крымом.

В то же время ни одна из яхт не находится под санкциями Украины или её партнёров. Следователи отмечают, что заход судов в закрытые крымские порты нарушает украинский режим судоходства и противоречит западным санкциям в отношении полуострова.

В мае 2026 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании активов семьи Азаровых в пользу государства. Он охватывает недвижимость, землю, корпоративные права, деньги, книги, иконы и драгоценности. Однако яхты в иск не включили.

Имение Шуфрича стало предметом судебного спора

Усадьбу в Симеизе семья Нестора Шуфрича приобрела в 2013 году у семьи Виктора Медведчука. Тогда на участке площадью около 1,5 га у моря с пляжем стоял недостроенный корпус.

Ранее эта территория принадлежала санаториям. Сначала право аренды на нее получил футбольный клуб "Динамо" (Киев), который планировал обустроить там базу отдыха. Впоследствии участок перешел к компании, зарегистрированной на имя супруги Медведчука Оксаны Марченко.

По версии украинского следствия, позже Шуфрич платил "Росгвардии" за охрану недостроенного здания.

В феврале 2023 года оккупационные власти объявили о "национализации" около 700 объектов, принадлежащих украинским бизнесменам и политикам. В этот список попал и Шуфрич.

Согласно данным российского реестра, после этого недостроенный объект в Симеизе перешел в собственность компании "Рад-Ев". Ее возглавляет дочь Медведчука и крестница Путина Дарья Марченко, а контролирует Оксана Марченко через свою компанию.

В то же время московская фирма, связанная с отцом и помощником Шуфрича, обжаловала смену владельца в так называемом Арбитражном суде Крыма. Об этом выяснили журналисты "Следство.Инфо".

Судебное заседание состоялось в феврале 2026 года, однако информация о его результатах публично не обнародована.

Вилла Медведчука осталась нетронутой

В отличие от поместий других бывших "регионалов", вилла Виктора Медведчука в Крыму не подверглась "национализации", о которой сообщалось бы публично.

Двухэтажный дом в дворцовом стиле с пирсами и собственным пляжем расположен между Симеизом и Алупкой. Территория закрыта для туристов и местных жителей.

Еще в 2012 году после встречи с Виктором Януковичем в Крыму Владимир Путин посетил эту виллу своего кума.

В 2021 году журналисты спросили Медведчука, договаривался ли он с российскими властями о своей собственности в Крыму. Тогда политик ответил, что лично ни с кем таких договоренностей не заключал.

По данным авторов расследования, Кремль не только не затронул недвижимость Медведчука, но и расширил его крымские владения за счёт соседнего участка.

Напомним, что, по данным СМИ, дочь бывшего народного депутата Виктора Медведчука и телеведущей Оксаны Марченко получила российское гражданство в дополнение к украинскому.

Кроме того, Фокус писал, что Виктор Медведчук использует контролируемые им СМИ для распространения пророссийских нарративов среди политиков и граждан в странах Европы.