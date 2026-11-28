Російська окупаційна влада «націоналізувала» частину нерухомості колишніх українських політиків у Криму. Віктор Янукович втратив обидва свої маєтки на півострові, а за недобудову родини Нестора Шуфрича триває судова суперечка між компаніями, пов'язаними з родинами Медведчука та Шуфрича.

Водночас вілла Віктора Медведчука, кума Володимира Путіна, залишилася недоторканою, йдеться в розслідуванні проєкту Суспільного "PRO Крим 3.0".

Першу кримську резиденцію Віктора Януковича почали будувати на мисі Айя в Балаклавському районі. У серпні 2007 року, коли він обіймав посаду прем'єр-міністра, його родина приватизувала через Фонд державного майна колишню базу відпочинку "Мис Айя". На той момент об'єкт уже реконструювали за державні кошти.

Прокуратура Криму заявляла про незаконність приватизації та відкрила кримінальне провадження, однак це не мало наслідків.

У 2015 році, коли Янукович переховувався в Росії, окупаційний суд визнав будівництво незаконним. Об'єкт формально передали у державну власність РФ.

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Згодом журналісти встановили, що власники комплексу пов'язані з олігархами Ковальчуками, яких називають друзями Путіна. Наприкінці 2025 року Фонд боротьби з корупцією, заснований Олексієм Навальним, повідомив, що палац добудували для російського президента.

За даними розслідувачів, площа головного будинку перевищує 9 тисяч квадратних метрів. На території комплексу є лікарня, спа, вертолітний майданчик, винний льох, кінотеатр і дегустаційний зал.

Другий маєток Януковича — так званий "чайний будиночок" — розташований у селищі Відрадне між Масандрою та Ялтою. Це будинок на ділянці площею 1,2 га з власним пляжем.

Його звели на місці колекції сортів винограду інституту "Магарач", якому майже два століття. Пізніше у Відрадному також знесли будівлі винзаводу "Магарач" із підвалами віком понад 180 років, де зберігали колекційні вина.

За даними медіа, після окупації Криму в цьому маєтку жила дружина Януковича Людмила.

Яхти сина Азарова продовжують заходити в кримські порти

На півострові залишилися активи, пов'язані із сином колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова — Олексієм. Йдеться про дві яхти Miss Chocolate та Furious, зв'язок яких із ним встановив Центр журналістських розслідувань.

Обидва судна оформлені на офшорну компанію. Кінцевим бенефіціаром цієї структури, за даними "Документів Пандори", є Олексій Азаров.

Яхту Furious завдовжки 10 метрів, побудовану у 2023 році, під прапором Кайманових островів у липні 2026 року бачили в Комишовій бухті окупованого Севастополя. Пізніше судно перебувало в Геленджику.

Інша яхта — 19-метрова Miss Chocolate — влітку 2026 року заходила до Сочі та турецького Мармариса. Вона регулярно відвідує кримські порти.

За інформацією ЦЖР, обидва судна курсують між Росією, Туреччиною, Великою Британією та окупованим Кримом.

Водночас жодна з яхт не перебуває під санкціями України чи її партнерів. Розслідувачі наголошують, що заходження суден у закриті кримські порти порушує український режим судноплавства та суперечить західним санкціям щодо півострова.

У травні 2026 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення активів родини Азарових у дохід держави. Він охоплює нерухомість, землю, корпоративні права, гроші, книги, ікони та коштовності. Однак яхти до позову не включили.

Маєток Шуфрича став предметом судової суперечки

Маєток у Сімеїзі родина Нестора Шуфрича придбала у 2013 році в родини Віктора Медведчука. Тоді на ділянці площею близько 1,5 га біля моря з пляжем стояв недобудований корпус.

Раніше ця територія належала санаторіям. Спочатку право оренди на неї отримав футбольний клуб "Динамо" Київ, який планував облаштувати там базу відпочинку. Згодом ділянка перейшла до компанії, оформленої на дружину Медведчука Оксану Марченко.

За версією українського слідства, пізніше Шуфрич платив Росгвардії за охорону недобудови.

У лютому 2023 року окупаційна влада оголосила про "націоналізацію" близько 700 об'єктів українських бізнесменів і політиків. До переліку потрапив і Шуфрич.

За даними російського реєстру, після цього недобудова в Сімеїзі перейшла у власність компанії "Рад-Ев". Її очолює донька Медведчука та похресниця Путіна Дар'я Марченко, а контролює Оксана Марченко через свою компанію.

Водночас московська фірма, пов'язана з батьком і помічником Шуфрича, оскаржила зміну власника в так званому Арбітражному суді Криму. Про це з'ясували журналісти "Слідство.Інфо".

Судове засідання відбулося в лютому 2026 року, однак інформації про його результати публічно не оприлюднили.

Вілла Медведчука залишилася недоторканою

На відміну від маєтків інших колишніх регіоналів, вілла Віктора Медведчука в Криму не зазнала "націоналізації", про яку повідомлялося б публічно.

Двоповерховий будинок у палацовому стилі з пірсами та власним пляжем розташований між Сімеїзом і Алупкою. Територія закрита для туристів і місцевих жителів.

Ще у 2012 році після зустрічі з Віктором Януковичем у Криму Володимир Путін відвідав цю віллу свого кума.

У 2021 році журналісти запитували Медведчука, чи домовлявся він із російською владою щодо свого кримського майна. Тоді політик відповів, що особисто ні з ким таких домовленостей не мав.

За даними авторів розслідування, Кремль не лише не зачепив нерухомість Медведчука, а й розширив його кримські володіння за рахунок сусідньої ділянки.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, донька колишнього народного депутата Віктора Медведчука та телеведучої Оксани Марченко отримала російське громадянство на додачу до українського.

Також Фокус писав, що Віктор Медведчук використовує контрольовані ним медіа, щоб поширювати проросійські наративи серед політиків і громадян у країнах Європи.