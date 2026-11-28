Целю этой инициативы является обеспечение возможности совмещать исполнение депутатских полномочий с выполнением родительских обязанностей.

Народные депутаты Украины могут получить право приходить на заседания Верховной Рады с детьми в возрасте до 2 лет. Об этом говорится в законопроекте № 15371, опубликованном на сайте парламента.

Инициатива предусматривает возможность приводить детей на открытые заседания Рады, комитетов и временных следственных комиссий. Это касается парламентариев, являющихся родителями или законными представителями ребенка. Кроме того, речь идет о наличии комнат для кормления и детских комнат в доступных местах в административных зданиях парламента.

В пояснительной записке указано, что документ основан на международной практике и рекомендациях Совета Европы. Авторы ссылаются на резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принятую 26 июня 2025 года.

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Упомянутая резолюция ПАСЕ, в частности, призывает членов Совета Европы установить четкие правила и процедуры, чтобы депутаты и персонал могли посещать помещения вместе с детьми, а также официально разрешить кормление грудью в парламентских помещениях.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Регламент Верховной Рады, законы "О статусе народного депутата Украины", "О комитетах Верховной Рады Украины", а также в законы, регулирующие деятельность временных следственных и специальных комиссий парламента.

Среди инициаторов документа — председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко и заместитель председателя парламента Елена Кондратюк.

Напомним, что во время пленарного заседания Руслан Стефанчук пожаловался на холод в сессионном зале.

Фокус сообщал, что Рада поддержала законопроект, предусматривающий легализацию рынка виртуальных активов.