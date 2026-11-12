"Ужас, просто ужасно, холодно": Стефанчук пожаловался на температуру в Верховной Раде (видео)

На холод в сессионном зале пожаловался председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время пленарного заседания. В здании парламента, по словам народных депутатов, нет ни отопления, ни водоснабжения, а электричество подается с перебоями из-за российских ударов по энергетическим объектам.

Температуру в сессионном зале прокомментировал со своего места председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук — это произошло во время пленарного заседания. Соответствующее видео опубликовала журналистка София Середа в комментариях к своему посту в Facebook.

"Ужас. Кошмар. Ужасно. Холодно", — сказал спикер.

Об условиях в здании Рады ранее рассказывал народный депутат Даниил Гетманцев: там нет ни отопления, ни водоснабжения, а электроэнергия подается с перебоями. Причина — последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Киева.

Ранее сообщалось, что левый берег Киева рискует остаться без отопления, воды и электроэнергии. Об этом заявил председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов: по его словам, город не обеспечил альтернативных источников теплоснабжения, а Деснянский район не получил средств на подготовку к зиме.

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Также сообщалось, что в первую неделю ноября 2026 года, после новых ударов со стороны России, количество жалоб на электроснабжение в Киеве выросло в 16 раз по сравнению с тем же периодом 2025 года. В столице есть районы, где одновременно не было ни воды, ни света, ни тепла.

Кроме того, ранее Фокус писал: поможет ли зимний план Зеленского городам, где свет пропадает на несколько суток ещё до наступления настоящих морозов? Президент заявил, что правительство подготовилось к зиме по четырём направлениям: дополнительные поставки дизельного топлива, защита мостов через Днепр, поддержка энергетики и помощь людям во время отключений электроэнергии.