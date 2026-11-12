"Жах, жахливо, холодно": Стефанчук поскаржився на температуру у Верховній Раді (відео)

На холод у сесійній залі поскаржився голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час пленарного засідання. У будівлі парламенту, за словами нардепів, немає ні опалення, ні водопостачання, а електрику подають із перебоями через російські удари по енергетиці.

Температуру в сесійній залі прокоментував зі свого місця голова Верховної Ради Руслан Стефанчук – сталося це під час пленарного засідання. Відповідне відео опублікувала журналістка Софія Середа в коментарях до свого допису у Facebook.

"Ужас. Жах. Жахливо. Холодно", – сказав спікер.

Про умови в будівлі Ради раніше розповідав народний депутат Данило Гетманцев: там немає ні опалення, ні водопостачання, а електроенергія подається з перебоями. Причина – наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру Києва.

Раніше повідомлялося, що лівий берег Києва ризикує залишитися без опалення, води та електроенергії. Про це заявив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов: за його словами, місто не забезпечило альтернативних джерел теплопостачання, а Деснянський район не отримав коштів на підготовку до зими.

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Також повідомлялося, що в перший тиждень листопада 2026 року, після нових ударів Росії, кількість скарг на електропостачання в Києві зросла у 16 разів порівняно з тим самим періодом 2025-го. У столиці є райони, де одночасно не було ні води, ні світла, ні тепла.

Крім цього, раніше Фокус писав, чи допоможе зимовий план Зеленського містам, де світло зникає на кілька діб ще до справжніх морозів? Президент заявив, що уряд підготувався до зими за чотирма напрямами: додаткові поставки дизелю, захист мостів через Дніпро, підтримка енергетики та допомога людям під час блекаутів.