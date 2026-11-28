Метою ініціативи є можливість поєднання виконання депутатських повноважень з виконанням батьківських обов’язків.

Народні депутати України можуть отримати право приходити на засідання Верховної Ради з дітьми віком до 2 років. Про це йдеться в законопроєкті №15371, оприлюдненому на сайті парламенту.

Ініціатива передбачає можливість брати дітей на відкриті засідання Ради, комітетів і тимчасових слідчих комісій. Це стосується парламентарів, які є батьками або законними представниками дитини. Окрім того, мова йде про наявність кімнат для годування та дитячих кімнат у доступних місцях в адміністративних будівлях парламенту.

У пояснювальній записці сказано, що документ ґрунтується на міжнародній практиці та рекомендаціях Ради Європи. Автори посилаються на резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), ухвалену 26 червня 2025 року.

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Згадана резолюція ПАРЄ, зокрема, закликає членів Ради Європи встановити чіткі правила і процедури, щоб члени парламенту та персонал могли відвідувати приміщення разом з дітьми, а також офіційно дозволити годування грудьми в парламентських приміщеннях.

Законопроєкт вимагає внесення змін до Регламенту Верховної Ради, законів "Про статус народного депутата України", "Про комітети Верховної Ради України", а також законів, які регулюють діяльність тимчасових слідчих і спеціальних комісій парламенту.

Серед ініціаторів документа — голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко та заступниця голови парламенту Олена Кондратюк.

Нагадаємо, під час пленарного засідання Руслан Стефанчук поскаржився на холод у сесійній залі.

Фокус повідомляв, що Рада підтримала законопроєкт, що передбачає легалізацію ринку віртуальних активів.