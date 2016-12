100 самых влиятельных украинцев. Полный список

Возраст: 55 лет

Кто он: основатель EastOne Group, №4 в рейтинге Фокуса «100 самых богатых людей Украины» с состоянием $1,3 млрд

Родственные связи: жена Елена Пинчук — глава наблюдательного совета медиахолдинга StarLightMedia и фонда «АнтиСПИД»; тесть — второй президент Украины Леонид Кучма; три дочери; сын

Карьеру начал лаборантом Днепропетровского метзавода

О Викторе Пинчуке в СМИ упоминают не так часто, как о многих его коллегах-бизнесменах, однако это не мешает ему играть важную роль в судьбе государства. Всё дело в том, что основатель EastOne Group (трубно-колёсная компания «Интерпайп», банк «Кредит-Днепр», медиахолдинг StarLightMedia, включающий в себя телеканалы СТБ, ICTV, Новый) входит в узкий круг лиц, формирующих украинскую повестку дня для Запада. В этом году Виктор Пинчук провёл в Киеве уже 13-й саммит Ялтинской европейской стратегии (YES), который посетили не только первые лица страны, но и известные европейские политики: экс-президент Польши Александр Квасьневский, экс-президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу, европейский комиссар по финансовой стабильности Валдис Домбровскис и многие другие.

Тесные связи Виктора Пинчука с западным миром в этом году подтвердили и влиятельные американские издания. По данным газеты The New York Times, в период с 1995-го по 2005 год бизнесмен передал фонду Хиллари Клинтон от $10 млн до $25 млн. А в 2011–2012 годах, как утверждает издание, бывший политический консультант Клинтон организовал Виктору Пинчуку около десятка встреч с представителями Госдепартамента для обсуждения политического кризиса в Украине. О надёжных контактах с представителями европейских и американских элит говорит и состав наблюдательного совета банка «Кредит-Днепр», принадлежащего Виктору Пинчуку. В этом году в него вошли экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан, а также известные экономисты Андерс Ослунд, Жан-Пьер Сальтьель и Алекс Мунтяну. А в марте 2016-го и сам Виктор Пинчук вошёл в состав международного консультационного комитета Атлантического совета (Atlantic Council, Вашингтон) — одного из ведущих аналитических центров США.

Вернулся в большую политику и тесть Виктора Пинчука. Леонид Кучма сегодня играет одну из ключевых ролей в минских переговорах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, представляя интересы страны в Трёхсторонней контактной группе.