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Главная » Рейтинги » 100 самых влиятельных украинцев. Полный список
100 самых влиятельных украинцев. Полный список

100 самых влиятельных украинцев. Полный список

Спустя три года после Революции достоинства темп обновления украинских элит падает. Фокус представляет юбилейный, десятый рейтинг "100 самых влиятельных украинцев"

Мария Бабенко, Алексей Батурин, Екатерина Богданович, Мария Бондарь, Евгений Гордейчик, Диана Давитян, Милан Лелич, Станислав Мирошниченко, Оксана Савченко, Дмитрий Синяк, Анна Синящик, Олег Сорочан, Елена Струк, Дмитрий Фионик - 27.12.16 888
5010

Первая десятка рейтинга претерпела лишь незначительные изменения. К примеру, рокировка произошла в пуле олигархов, крупнейшие из которых хоть и медленно, но продолжают терять влиятельность. Как и в прошлые годы, в новом рейтинге немало новичков. Они появились в основном за счёт смены людей на высоких государственных должностях уровня министра и его заместителей. Однако темп обновления списка 100 самых влиятельных украинцев падает. Если в прошлом году в рейтинге Фокуса таких было 31, то теперь их 29.

При этом в рейтинге больше нет людей, которые ещё год или два года назад попали туда благодаря своей активной гражданской позиции, волонтёрству или заслугам перед Майданом. Их вытеснили политики старой генерации и крупные бизнесмены, которые пытаются влиять на власть. И это у них спустя три года после победы Революции достоинства получается.

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1
Пётр ПорошенкоПётр Порошенко

Возраст: 51 год
Кто он: президент Украины
Родственные связи: жена Марина — глава Благотворительного фонда Петра Порошенко; две дочери, двое сыновей, Алексей — народный депутат
Карьеру начал аспирантом-ассистентом кафедры международных экономических отношений Киевского университета им. Т. Г. Шевченко

2
Владимир ГройсманВладимир Гройсман

Возраст: 38 лет
Кто он: премьер-министр Украины
Родственные связи: женат; две дочери и сын; отец Борис Гройсман — депутат Винницкого горсовета
Карьеру начал слесарем на предприятии «Школьник»

3
Арсений ЯценюкАрсений Яценюк

Возраст: 42 года
Кто он: лидер партии «Народный фронт», бывший премьер-министр
Родственные связи: жена Терезия Яценюк — глава наблюдательного совета Фонда «Открой Украину»; две дочери
Карьеру начал президентом юридической фирмы «ЮРЕК Лтд»

4
Игорь КоломойскийИгорь Коломойский

Возраст: 53 года
Кто он: совладелец группы «Приват», №2 в рейтинге Фокуса «100 самых богатых людей Украины» с состоянием $1,4 млрд
Родственные связи: женат; сын и дочь
Карьеру начал инженером-металлургом в одной из проектных организаций Днепропетровска

5
Виктор ПинчукВиктор Пинчук

Возраст: 55 лет
Кто он: основатель EastOne Group, №4 в рейтинге Фокуса «100 самых богатых людей Украины» с состоянием $1,3 млрд
Родственные связи: жена Елена Пинчук — глава наблюдательного совета медиахолдинга StarLightMedia и фонда «АнтиСПИД»; тесть — второй президент Украины Леонид Кучма; три дочери; сын
Карьеру начал лаборантом Днепропетровского метзавода

6
Ринат АхметовРинат Ахметов

Возраст: 50 лет
Кто он: владелец компании SCM, №1 в рейтинге Фокуса «100 самых богатых людей Украины» с состоянием $3,1 млрд
Родственные связи: жена Лилия Ахметова — председатель ревизионной комиссии SCM; двое сыновей; старший, Дамир, — член набсоветов Метинвеста и ДТЭК
Карьеру начал в 1992 году, став одним из соучредителей компании «Арс», занимавшейся торговлей углём

7
Александр ТурчиновАлександр Турчинов

Возраст: 52 года
Кто он: секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)
Родственные связи: жена Анна Турчинова — завкафедрой иностранных языков естествоведческих факультетов Национального педагогического университета им. М. Драгоманова; сын
Карьеру начал рабочим на меткомбинате «Криворожсталь»

8
Юрий ЛуценкоЮрий Луценко

Возраст: 52 года
Кто он: генеральный прокурор Украины
Родственные связи: жена Ирина — народный депутат (Блок Петра Порошенко);  двое сыновей
Карьеру начал инженером-технологом Ровенского завода им. 60-летия Октября

9
Арсен АваковАрсен Аваков

Возраст: 52 года
Кто он: министр внутренних дел
Родственные связи: женат; сын
Карьеру начал инженером во Всесоюзном научно-исследовательском институте охраны вод в Харькове

10
Святослав ВакарчукСвятослав Вакарчук

Возраст: 41 год
Кто он: музыкант, лидер группы «Океан Ельзи»
Родственные связи: отец Иван Вакарчук — министр образования и науки Украины (2007–2010); мать Светлана Вакарчук — преподаватель;  жена Ляля Фонарёва — стилист
Карьеру начал с создания в 1994 году группы «Океан Ельзи»

11
Василий ГрицакВасилий Грицак

Возраст: 49 лет
Кто он: председатель Службы безопасности Украины
Родственные связи: женат; сын Олег — сотрудник прокуратуры Святошинского района Киева
Карьеру начал помощником станочника обработки дерева лесхоза Дубненского района Ровенской области

12
Борис ЛожкинБорис Ложкин

Возраст: 45 лет
Кто он: бывший глава Администрации президента, секретарь Национального инвестиционного совета, зампредседателя Национального совета реформ Украины, внештатный советник президента Украины
Родственные связи: жена Надежда Шаломова — руководитель благотворительного Фонда Бориса Ложкина; дочь
Карьеру начал внештатным корреспондентом газет «Ленинская смена» и «Вечерний Харьков»

13
Андрей ПарубийАндрей Парубий

Возраст: 45 лет
Кто он: глава Верховной Рады
Родственные связи: женат; дочь
Карьеру начал лаборантом в карпатской архитектурно-археологической экспедиции Института общественных наук АН УССР

14
Валерия ГонтареваВалерия Гонтарева

Возраст: 52 года
Кто она: глава Национального банка Украины
Родственные связи: замужем; двое сыновей
Карьеру начала в должности младшего научного сотрудника Украинского центра стандартизации и метрологии

15
Игорь КононенкоИгорь Кононенко

Возраст: 51 год
Кто он: народный депутат (Блок Петра Порошенко)
Родственные связи: женат; сын и две дочери
Карьеру начал секретарём комитета комсомола Киевского автодорожного института

16
Дмитрий ФирташДмитрий Фирташ

Возраст: 51 год
Кто он: владелец многоотраслевого холдинга DF Group
Родственные связи: жена Лада Фирташ — учредитель благотворительного фонда Firtash Foundation; трое детей
Карьеру начал в 1986 году пожарным в Черновцах

17
Павел КлимкинПавел Климкин

Возраст: 48 лет
Кто он: министр иностранных дел
Родственные связи: женат; двое сыновей
Карьеру начал научным сотрудником Института электросварки им Б. Патона НАН Украины

18
Виталий КличкоВиталий Кличко

Возраст: 45 лет
Кто он: киевский городской голова, глава Киевской городской государственной администрации, лидер партии «Блок Петра Порошенко»
Родственные связи: жена Наталья — певица; двое сыновей и дочь; брат Владимир Кличко — боксёр-профессионал
Карьеру начал экскурсоводом по Киеву в Бюро международного молодёжного туризма

19
Юлия ТимошенкоЮлия Тимошенко

Возраст: 56 лет
Кто она: народный депутат, глава фракции «Батькивщины»
Родственные связи: муж Александр Тимошенко — предприниматель; дочь
Карьеру начала инженером-экономистом Днепропетровского машиностроительного завода

20
Сергей ЛёвочкинСергей Лёвочкин

Возраст: 44 года
Кто он: народный депутат (Оппозиционный блок)
Родственные связи: жена Зинаида Лихачёва — художник и дизайнер; две дочери и двое сыновей; сестра Юлия Лёвочкина — народный депутат (Оппозиционный блок)
Карьеру начал заместителем председателя АКБ «Банкирским дом»

21
Игорь РайнинИгорь Райнин

Возраст: 43 года
Кто он: глава Администрации президента
Родственные связи: женат; сын
Карьеру начал техником-наладчиком газового оборудования в кооперативе

22
Андрей СадовыйАндрей Садовый

Возраст: 48 лет
Кто он: львовский городской голова, лидер партии «Самопомич»
Родственные связи: женат; пятеро сыновей
Карьеру начал регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры ПО «Львовприбор»

23
Степан ПолторакСтепан Полторак

Возраст: 51 год
Кто он: министр обороны
Родственные связи: женат; сын
Карьеру начал командиром взвода мотострелкового полка внутренних войск УССР

24
Степан КубивСтепан Кубив

Возраст: 54 года
Кто он: первый вице-премьер-министр — министр экономического развития
Родственные связи: женат; дочь
Карьеру начал лаборантом Львовского университета им. И. Франко

25
Александр ДанилюкАлександр Данилюк

Возраст: 41 год
Кто он: министр финансов
Родственные связи: женат; двое сыновей
Карьеру начал в должности инвестиционного менеджера в компании HSBC

26
Виктор МуженкоВиктор Муженко

Возраст: 55 лет
Кто он: начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооружёнными силами Украины
Родственные связи: женат; сын и дочь
Карьеру начал командиром мотострелкового взвода в Закавказском военном округе

27
Юрий БойкоЮрий Бойко

Возраст: 58 лет
Кто он: народный депутат, председатель депутатской фракции партии «Оппозиционный блок», экс-министр энергетики и угольной промышленности в правительстве Николая Азарова
Родственные связи: женат; трое сыновей и три дочери
Карьеру начал мастером химзавода «Заря»

28
Павел ПетренкоПавел Петренко

Возраст: 37 лет
Кто он: министр юстиции
Родственные связи: холост
Карьеру начал юрисконсультом в ЗАО «Инвестиционные программы Буковины «Буковина Инвест»

29
Роман НасировРоман Насиров

Возраст: 37 лет
Кто он: глава Государственной фискальной службы
Родственные связи: женат; двое сыновей
Карьеру начал маркетологом на частном черниговском предприятии «Куб»

30
Олег ЛяшкоОлег Ляшко

Возраст: 44 года
Кто он: народный депутат, глава фракции Радикальной партии
Родственные связи: женат; дочь
Карьеру начал скотником в колхозе «Прогресс» Белокуракинского района Ворошиловградской (Луганской) области

31
Виталий КовальчукВиталий Ковальчук

Возраст: 47 лет
Кто он: первый заместитель главы Администрации президента
Родственные связи: женат; двое сыновей, дочь
Карьеру начал юрисконсультом банка INKO

32
Виталий ХомутынникВиталий Хомутынник

Возраст: 40 лет
Кто он: народный депутат (председатель группы «Партия «Видродження»)
Родственные связи: женат; сын
Карьеру начал частным предпринимателем

33
Тарас КутовойТарас Кутовой

Возраст: 40 лет
Кто он: министр аграрной политики и продовольствия
Родственные связи: сын и дочь
Карьеру начал заместителем главного аудитора проектов и программ региональных отделений в Международном фонде «Возрождение»

34
Леонид КучмаЛеонид Кучма

Возраст: 78 лет
Кто он: второй президент Украины
Родственные связи: женат; дочь Елена Пинчук — глава Фонда «АнтиСПИД»; зять Виктор Пинчук — владелец EastOne Group
Карьеру начал инженером в КБ «Южное»

35
Ирина ГеращенкоИрина Геращенко

Возраст: 45 лет
Кто она: первый заместитель главы Верховной Рады
Родственные связи: замужем; две дочери и сын
Карьеру начала журналистом

36
Андрей КоболевАндрей Коболев

Возраст: 38 лет
Кто он: председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»
Родственные связи: женат; три дочери
Карьеру начал в 1999 году аудитором в международной аудиторской группе PWC

37
Владимир ОмелянВладимир Омелян

Возраст: 37 лет
Кто он: министр инфраструктуры
Родственные связи: женат; двое сыновей
Карьеру начал в Управлении европейской интеграции МИДа

38
Андрей ИванчукАндрей Иванчук

Возраст: 43 года
Кто он: народный депутат («Народный фронт»)
Родственные связи: не женат; дочь
Карьеру начал преподавателем Черновицкого госуниверситета им. Федьковича

39
Лилия ГриневичЛилия Гриневич

Возраст: 51 год
Кто она: министр образования и науки
Родственные связи: замужем; дочь, сын, две внучки
Карьеру начала в 1988 году учителем биологии во львовской СШ №7

40
Остап СемеракОстап Семерак

Возраст: 44 года
Кто он: министр экологии и природных ресурсов
Родственные связи: женат; сын и дочь
Карьеру начал координатором программы «Школа молодого политика» украинского фонда поддержки реформ

41
Оксана СыроидОксана Сыроид

Возраст: 40 лет
Кто она: заместитель главы Верховной Рады
Родственные связи: не замужем
Карьеру начала помощником главы Украинской республиканской партии

42
Иванна Климпуш-ЦинцадзеИванна Климпуш-Цинцадзе

Возраст: 44 года
Кто она: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины
Родственные связи: муж Арчил Цинцадзе — полковник, военный аналитик; две дочери
Карьеру начала логопедом в детской поликлинике

43
Геннадий ЗубкоГеннадий Зубко

Возраст: 49 лет
Кто он: вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Родственные связи: женат; двое детей
Карьеру начал инженером-программистом Житомирского областного производственно-технического управления связи

44
Павел РозенкоПавел Розенко

Возраст: 46 лет
Кто он: вице-премьер-министр
Родственные связи: женат; сын и дочь
Карьеру начал инженером в Национальной телекомпании Украины

45
Максим БурбакМаксим Бурбак

Возраст: 40 лет
Кто он: народный депутат, глава фракции «Народный фронт»
Родственные связи: женат; сын и дочь
Карьеру начал предпринимателем

46
Андрей РеваАндрей Рева

Возраст: 50 лет
Кто он: министр социальной политики
Родственные связи: женат; дочь
Карьеру начал офицером

47
Назар ХолодницкийНазар Холодницкий

Возраст: 31 год
Кто он: руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заместитель генпрокурора
Родственные связи: холост
Карьеру начал помощником прокурора Киево-Святошинского района

48
Игорь НасаликИгорь Насалик

Возраст: 54 года
Кто он: министр энергетики
Родственные связи: женат; двое сыновей
Карьеру начал ведущим специалистом Центра микроэлектроники в Ульяновске

49
Юлия КоваливЮлия Ковалив

Возраст: 31 год
Кто она: глава Офиса национального инвестиционного совета при президенте Украины
Родственные связи: муж Ярема Ковалив — глава Государственного агентства рыбного хозяйства Украины; дочь и сын
Карьеру начала в 2004 году в компании Ernst & Young

50
Артём СытникАртём Сытник

Возраст: 37 лет
Кто он: директор Национального антикоррупционного бюро
Родственные связи: женат; сын и дочь
Карьеру начал помощником прокурора Ленинского (Подольского) района Кировограда (Кропивницкий)

51
Елена ПинчукЕлена Пинчук

Возраст: 46 лет
Кто она: глава наблюдательного совета телегруппы StarLightMedia, основатель Фонда Елены Пинчук «АнтиСПИД»
Родственные связи: отец Леонид Кучма — второй президент Украины; муж Виктор Пинчук — бизнесмен и филантроп, основатель EastOne Group; две дочери и сын
Карьеру начала в экономическом департаменте ПриватБанка

52
Анна БезлюднаяАнна Безлюдная

Возраст: 44 года
Кто она: руководитель Inter Media Group
Родственные связи: разведена
Карьеру начала редактором программ на телеканале УТ-1

53
Вадим НовинскийВадим Новинский

Возраст: 53 года
Кто он: народный депутат (Оппозиционный блок), собственник промышленно-инвестиционной группы «Смарт-холдинг», бизнес-партнёр Рината Ахметова
Родственные связи: женат; четверо детей
Карьеру начал в 1980 году слесарем в «Старорос-приборе» в городе Старая Русса Новгородской области (Российская Федерация)

54
Ярослав РоманюкЯрослав Романюк

Возраст: 55 лет
Кто он: глава Верховного суда Украины
Родственные связи: вдовец; дочь
Карьеру начал учителем львовской средней школы №31

55
Юрий БаулинЮрий Баулин

Возраст: 63 года
Кто он: глава Конституционного суда Украины
Родственные связи: женат; сын
Карьеру начал в 1970 году учеником токаря

56
Патриарх Филарет (Михаил Денисенко)Патриарх Филарет (Михаил Денисенко)

Возраст: 87 лет
Кто он: глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, Святейший патриарх Киевский и всея Руси-Украины
Карьеру начал преподавателем Священного Писания Нового Завета в Московской духовной семинарии

57
Митрополит Онуфрий (Орест Березовский)Митрополит Онуфрий (Орест Березовский)

Возраст: 72 года
Кто он: митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской православной церкви (Московский патриархат)
Карьеру начал 28 августа 1984 года настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского подворья в селе Лукино Московской области

58
Святослав (Шевчук)Святослав (Шевчук)

Возраст: 46 лет
Кто он: верховный архиепископ Киево-Галицкий, предстоятель Украинской греко-католической церкви
Карьеру начал в 1999 году префектом Львовской греко-католической духовной семинарии Святого Духа

59
Любомир (Гузар)Любомир (Гузар)

Возраст: 83 года
Кто он: архиепископ-эмерит Украинской греко-католической церкви, бывший предстоятель УГКЦ, кардинал-священник Римской католической церкви
Карьеру начал в 1958 году: был рукоположен в священники и занял должность учителя и префекта в Стемфордской духовной семинарии Святого Василия

60
Яков Дов БлайхЯков Дов Блайх

Возраст: 52 года
Кто он: глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса и главный раввин киевской синагоги на Подоле
Родственные связи: женат; восемь детей
Карьеру начал учителем

61
Рефат ЧубаровРефат Чубаров

Возраст: 59 лет
Кто он: председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат (Блок Петра Порошенко)
Родственные связи: женат; три дочери
Карьеру начал в 1975 году каменщиком

62
Мустафа ДжемилевМустафа Джемилев

Возраст: 73 года
Кто он: народный депутат (Блок Петра Порошенко), уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа
Родственные связи: супруга Сафинар — глава Лиги крымскотатарских женщин; двое сыновей и дочь
Карьеру начал слесарем

63
Игорь БенедисюкИгорь Бенедисюк

Возраст: 51 год
Кто он: глава Высшего совета юстиции
Родственные связи: женат; двое сыновей
Карьеру начал водителем Новоград-Волынского райветсанотдела

64
Геннадий КернесГеннадий Кернес

Возраст: 57 лет
Кто он: харьковский городской голова
Родственные связи: женат; трое сыновей
Карьеру начал в 1977 году на харьковском заводе «Свет шахтёра»

65
Геннадий ТрухановГеннадий Труханов

Возраст: 51 год
Кто он: одесский городской голова
Родственные связи: женат; две дочери
Карьеру начал со службы в Северокавказском военном округе Вооружённых сил СССР в звании лейтенанта

66
Борис ФилатовБорис Филатов

Возраст: 44 года
Кто он: днепровский городской голова
Родственные связи: женат; дочь
Карьеру начал юрисконсультом на предприятиях различной формы собственности

67
Константин ВорушилинКонстантин Ворушилин

Возраст: 58 лет
Кто он: директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц
Родственные связи: двое детей
Карьеру начал на Броварском заводе пластмасс в должности инженера, заместителя начальника цеха

68
Вадим ЧернышВадим Черныш

Возраст: 45 лет
Кто он: министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц
Родственные связи: женат; сын
Карьеру начал старшим юрис­консультом — инспектором по вопросам банковской безопасности

69
Марина ПорошенкоМарина Порошенко

Возраст: 54 года
Кто она: глава совета благотворительного Фонда Петра Порошенко
Родственные связи: муж Пётр Порошенко; старший сын Алексей — народный депутат (БПП); сын, две дочери
Карьеру начала врачом в кардиологическом отделении Октябрьской больницы Киева

70
Олег ТягнибокОлег Тягнибок

Возраст: 48 лет
Кто он: лидер Всеукраинского объединения «Свобода»
Родственные связи: женат; две дочери, сын
Карьеру начал санитаром хирургического отделения Львовской областной клинической больницы

71
Александр ЯрославскийАлександр Ярославский

Возраст: 56 лет
Кто он: владелец DCH Group
Родственные связи: женат; пятеро детей
Карьеру начал вице-президентом компании «Гея»

72
Ульяна СупрунУльяна Супрун

Возраст: 55 лет
Кто она: и. о. министра здравоохранения
Родственные связи: муж Марко Супрун — активист Всемирного конгресса украинцев, сооснователь волонтёрского проекта «Защита патриотов»
Карьеру начала врачом в американской клинике

73
Виктор БалогаВиктор Балога

Возраст: 53 года
Кто он: народный депутат (внефракционный)
Родственные связи: женат; двое сыновей, Андрей — мэр Мукачева; дочь; братья Иван и Павел — народные депутаты
Карьеру начал старшим товароведом Береговского районного союза потребителей

74
Михеил СаакашвилиМихеил Саакашвили

Возраст: 48 лет
Кто он: инициатор политического движения «Рух новых сил», бывший глава Одесской облгосадминистрации
Родственные связи: женат; двое сыновей
Карьеру начал юристом в Нью-Йоркской юридической фирме Patterson Belknap Webb & Tyler

75
Александр ТкаченкоАлександр Ткаченко

Возраст: 50 лет
Кто он: генеральный директор медиахолдинга «1+1 медиа» («1+1», «2+2», ТЕТ, ПлюсПлюс, Бигуди, УНИАН-ТВ, Ukraine Today, 1+1 International) Игоря Коломойского
Родственные связи: жена Анна Баранник — директор по стратегии и развитию «1+1 медиа»; сын и дочь
Карьеру начал редактором и ведущим на телеканале УТ-1

76
Владимир БородянскийВладимир Бородянский

Возраст: 42 годa
Кто он: генеральный директор медиагруппы StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, QTV) Виктора Пинчука, руководитель телеканала СТБ
Родственные связи: не женат
Карьеру начал коммерческим директором газеты «Московский комсомолец в Украине»

77
Александр БогуцкийАлександр Богуцкий

Возраст: 45 лет
Кто он: директор-президент канала ICTV, член правления инвестиционно-консалтинговой группы EastOne
Родственные связи: жена Елена Кондратюк — народный депутат («Батькивщина»); дочь
Карьеру начал редактором на первой украинской радиостанции «Незалежність» во Львове

78
Юрий СтецьЮрий Стець

Возраст: 40 лет
Кто он: министр информационной политики, член СНБО
Родственные связи: жена Яна Конотоп — политический обозреватель 5-го канала; двое сыновей и дочь; кумовья Пётр Порошенко и Юрий Луценко
Карьеру начал репортёром Черновицкой областной государственной телерадиокомпании

79
Владимир МжельскийВладимир Мжельский

Возраст: 41 год
Кто он: шеф-редактор 5-го канала
Родственные связи: женат; два сына и дочь
Карьеру начал художественным руководителем Дома культуры в Черниговской области

80
Савик ШустерСавик Шустер

Возраст: 64 года
Кто он: генеральный продюсер продакшен-компании «Савик Шустер Студия», телеведущий
Родственные связи: женат; сын, дочь
Карьеру начал научным сотрудником медицинского исследовательского центра во Флоренции

81
Алена ПритулаАлена Притула

Возраст: 49 лет
Кто она: соосновательница, владелица и бывший главный редактор интернет-издания «Украинская правда»
Родственные связи: первый муж Владимир Притула — журналист
Карьеру начала в 1991 году корреспондентом агентства УНИАН

82
Евгений ЛященкоЕвгений Лященко

Возраст: 42 года
Кто он: директор «Медиа Группы Украина» и канала «Украина» Рината Ахметова
Родственные связи: женат; сын и три дочери
Карьеру начал разработчиком программного обеспечения в научно-исследовательском институте

83
Максим НефьодовМаксим Нефьодов

Возраст: 32 года
Кто он: первый заместитель министра экономического развития и торговли
Родственные связи: не женат
Карьеру начал в 2004 году M&A-аналитиком в инвестиционной компании Golden Gate Business

84
Юрий ТерентьевЮрий Терентьев

Возраст: 40 лет
Кто он: глава Антимонопольного комитета
Родственные связи: женат; сын и дочь
Карьеру начал юристом в компании DML

85
Дмитрий ВовкДмитрий Вовк

Возраст: 27 лет
Кто он: глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и  коммунальных услуг (НКРЭКУ)
Родственные связи: не женат
Карьеру начал помощником вице-президента по корпоративным финансам компании «Инвестиционный капитал Украина»

86
Вадим РабиновичВадим Рабинович

Возраст: 63 года
Кто он: народный депутат, лидер партии «За життя»
Родственные связи: женат; сын
Карьеру начал мастером ремонтно-строительного управления Харьковского горисполкома

87
Наталия КорчакНаталия Корчак

Возраст: 48 лет
Кто она: глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции
Родственные связи: замужем; двое сыновей
Карьеру начала в 1985 году работницей производственного участка №1 Козятинского хлебоприёмного предприятия

88
Игорь ЖдановИгорь Жданов

Возраст: 48 лет
Кто он: министр молодёжи и спорта
Родственные связи: женат; сын и дочь
Карьеру начал в 1993 году внештатным консультантом Комитета Верховной Рады по вопросам молодёжи, спорта и туризма

89
Александр ВилкулАлександр Вилкул

Возраст: 42 года
Кто он: народный депутат (Оппозиционный блок)
Родственные связи: женат; дочь; отец Юрий Вилкул — городской голова Кривого Рога
Карьеру начал начальником коммерческо-финансового управления

90
Виктория СюмарВиктория Сюмар

Возраст: 39 лет
Кто она: народный депутат («Народный фронт»), глава Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики
Родственные связи: семейное положение не афиширует; дочь
Карьеру начала учителем истории в киевской школе №49

91
Ксения ЛяпинаКсения Ляпина

Возраст: 52 года
Кто она: глава Государственной регуляторной службы Украины
Родственные связи: муж Дмитрий Ляпин — сотрудник Национального института стратегических исследований; сын и дочь
Карьеру начала инженером на киевском ПО «Октава»

92
Андрей ПышныйАндрей Пышный

Возраст: 42 года
Кто он: председатель правления Ощадбанка
Родственные связи: женат; две дочери
Карьеру начал преподавателем-стажёром, ассистентом кафедры конституционного, административного и финансового права Черновицкого государственного университета

93
Виктор МедведчукВиктор Медведчук

Возраст: 62 года
Кто он: спецпредставитель в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе
Родственные связи: жена — телеведущая Оксана Марченко; две дочери; кум — Владимир Путин
Карьеру начал экспедитором Киевского железнодорожного почтамта

94
Ольга БогомолецОльга Богомолец

Возраст: 50 лет
Кто она: народный депутат (Блок Петра Порошенко), глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения
Родственные связи: муж Игорь Кирилюк — адвокат; сын, три дочери
Карьеру начала научным сотрудником лаборатории кардиологической патологии Министерства здравоохранения Украины

95
Николай МартыненкоНиколай Мартыненко

Возраст: 55 лет
Кто он: бывший народный депутат («Народный фронт»)
Родственные связи: женат; четыре дочери
Карьеру начал в 1984 году инженером Киевского механического завода

96
Джамала (Сусана Джамаладинова)Джамала (Сусана Джамаладинова)

Bозраст: 33 года
Кто она: певица, композитор
Родственные связи: не замужем
Карьеру начала с участия в музыкальных конкурсах

97
Сергей ЖаданСергей Жадан

Возраст: 42 года
Кто он: украинский писатель, поэт, переводчик
Родственные связи: женат; сын и дочь
Карьеру начал преподавателем кафедры украинской и мировой литературы в Харьковском национальном педагогическом университете им. Г. С. Сковороды

98
Степан ИвахивСтепан Ивахив

Возраст: 48 лет
Кто он: народный депутат, заместитель главы депутатской группы «Воля народа» в Верховной Раде, совладелец группы «Континиум» (контролирует сеть АЗС WOG и др.)
Родственные связи: женат; две дочери и сын
Карьеру начал в 1992 году, учредив предприятие по пошиву кожаных курток совместно с Игорем Еремеевым

99
Анатолий ГриценкоАнатолий Гриценко

Возраст: 59 лет
Кто он: глава партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны
Родственные связи: жена Юлия Мостовая — главный редактор газеты «Зеркало недели. Украина»; двое сыновей, две дочери
Карьеру начал начальником группы обслуживания авиационного оборудования третьей авиационной эскадрильи военной части №19109 в г. Ахтырка Сумской области

100
Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский

Возраст: 38 лет
Кто он: художественный руководитель, актёр и автор «Студии Квартал-95»
Родственные связи: жена Елена — автор «Студии Квартал-95»; дочь и сын
Карьеру начал кавээнщиком

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