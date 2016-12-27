100 самых влиятельных украинцев. Полный список

При этом в рейтинге больше нет людей, которые ещё год или два года назад попали туда благодаря своей активной гражданской позиции, волонтёрству или заслугам перед Майданом. Их вытеснили политики старой генерации и крупные бизнесмены, которые пытаются влиять на власть. И это у них спустя три года после победы Революции достоинства получается.

Первая десятка рейтинга претерпела лишь незначительные изменения. К примеру, рокировка произошла в пуле олигархов, крупнейшие из которых хоть и медленно, но продолжают терять влиятельность. Как и в прошлые годы, в новом рейтинге немало новичков. Они появились в основном за счёт смены людей на высоких государственных должностях уровня министра и его заместителей. Однако темп обновления списка 100 самых влиятельных украинцев падает. Если в прошлом году в рейтинге Фокуса таких было 31, то теперь их 29.

1 Пётр Порошенко Возраст: 51 год

Кто он: президент Украины

Родственные связи: жена Марина — глава Благотворительного фонда Петра Порошенко; две дочери, двое сыновей, Алексей — народный депутат

Карьеру начал аспирантом-ассистентом кафедры международных экономических отношений Киевского университета им. Т. Г. Шевченко «Я амбициозный человек и считаю себя достаточно молодым. Уверен, что у меня ещё есть время реализовать амбиции. Она [должность] предусматривает огромные риски, огромную нагрузку, огромные требования» — так в 2009 году Пётр Порошенко рассуждал о должности главы Нацбанка, на которую его прочили. Была ли у него уже тогда мысль стать президентом и представлял ли он, какой нагрузки потребует от него эта должность? Вряд ли.

В декабре Порошенко прошёл экватор своего президентского срока. Первого и, возможно, последнего, хотя планы главы государства баллотироваться на второй срок давно ни для кого не секрет. Впрочем, в стране, которой ещё три года назад правил Виктор Янукович из своей бескрайней резиденции в Межигорье, стратегическое политическое планирование — вещь рискованная.

Первую часть срока Порошенко посвятил выполнению двух задач: внешней — удержать Украину как независимое и цивилизованное государство, и внутренней — расширить свою власть и влияние. С первой задачей президент в целом справился ещё до начала этого года. Линия фронта давно стабилизировалась, Россия хоть и бряцает периодически оружием, но на масштабное вторжение не решается. Сдерживает не только украинская армия, создание которой Пётр Порошенко, пожалуй, может записать главной своей заслугой перед историей, но и западные союзники Украины, сквозь зубы продлевающие санкции против агрессора за невыполнение Москвой требований многострадальных минских соглашений. Впрочем, это не значит, что решать эту задачу не придётся вновь. Сколько бы ни повторял Порошенко мантру о безальтернативности Минска и сохранении санкций, мировая конъюнктура поворачивается явно не в нашу пользу. Стоит надеяться, что к новым вызовам будет готов не только президент, но и вся дипломатическая машина и ошибка с преждевременной ставкой лишь на победу Хиллари Клинтон в США больше не повторится. В следующем году после серии выборов в странах ЕС маневрировать и уговаривать американцев и европейцев Киеву придётся намного усерднее.

Параллельно Порошенко отдавал много сил решению второй задачи.

— Когда, по-вашему, Порошенко решил снять Яценюка с должности премьера? — однажды поинтересовался Фокус у сведущего депутата из президентской фракции.

— В день, когда Яценюка назначили премьером, — ответил тот.

Длившийся несколько месяцев политический кризис едва не закончился досрочными парламентскими выборами, но риск себя оправдал — теперь, после того как его соратник Владимир Гройсман возглавил Кабмин, Пётр Порошенко стал безальтернативным центром власти в стране, пусть ему и приходится учитывать мнения старых новых соратников из «Народного фронта». 69% украинцев вполне естественно считают его главным ответственным за положение дел в стране согласно данным ноябрьского опроса группы «Рейтинг». При этом 78% считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.

Почему так? Ведь нельзя сказать, что 2016 год власть во главе с президентом потратила впустую. Впервые за всё время независимости Украина целый год продержалась без российского газа. Набирает ход децентрализация, и местные громады уже почувствовали эффект от кратно выросших бюджетов. Опять-таки, впервые за 25 лет ремонт дорог по всей стране выглядит действительно как ремонт, а не его имитация, и недавно созданный Дорожный фонд этому только поможет. Госфинансы становятся публичными, обнародуются реалистичные декларации чиновников. О развитии армии уже упоминалось.

Почему же тогда столь высокий уровень недоверия к Порошенко и рост рейтингов разнообразных популистов? Конечно, играют роль априори завышенные ожидания народа и медиаусилия тех самых популистов, круглосуточно обличающих власть во всех возможных и невозможных грехах, а ещё пресловутые «непопулярные реформы» вроде поднятия тарифов на услуги ЖКХ. Но главная причина, пожалуй, в другом. И без говорящих голов из телевизора украинцы чувствуют, что силовые структуры с судами (кроме армии и патрульной полиции) не изменились. Коррупционеры прошлых и нынешних времён в массе своей отлично себя чувствуют. На сто громких заявлений об уголовных делах против высоких чиновников — один осуждённый зиц-председатель Фунт.

Направить свои силы на решение этих задач — совершенно очевидная цель президента на следующий год. Если, конечно, его «амбицией» не является власть ради власти.

2 Владимир Гройсман Возраст: 38 лет

Кто он: премьер-министр Украины

Родственные связи: женат; две дочери и сын; отец Борис Гройсман — депутат Винницкого горсовета

Карьеру начал слесарем на предприятии «Школьник» Стремительному развитию карьеры давнего соратника президента позавидует любой украинский политик. В 2014 году из кресла мэра Винницы Владимир Гройсман пересел в кресло вице-премьера по строительству и ЖКХ, спустя полгода прошёл под флагом БПП в Верховную Раду и стал спикером украинского парламента, а в апреле 2016-го сменил Арсения Яценюка на посту премьер-министра. Это назначение Владимира Гройсмана многие восприняли с изрядной долей скепсиса, ведь оно нарушило и без того хлипкий баланс в отношениях двух крупнейших партий парламента — БПП и «Народного фронта». Это не могло не сказаться на темпах проведения реформ в стране. Согласно отчёту Всемирного банка, в 2016 году экономика Украины действительно стабилизировалась, а к концу года показала небольшой рост, но реформы замедлились.

Впрочем, сказать, что правительству Владимира Гройсмана ничего не удалось, было бы неправильно. Новый премьер не побоялся взять на себя ответственность за повышение тарифов на газ и приведение их к экономически обоснованному уровню. Это решение положило конец многолетней коррупционной практике использования промпредприятиями олигархов дешёвого газа, предназначенного для населения. Именно такая схема создавала огромную дыру в бюджете НАК «Нафтогаз Украины», которая закрывалась за счёт всех налогоплательщиков. Для западных партнёров, опасавшихся отката реформ после назначения Владимира Гройсмана, ликвидация схемы стала знаком преемственности инициатив предыдущего правительства. В результате Международный валютный фонд, практически на год приостановивший выделение Украине финансовой помощи, разморозил кредитование и осенью 2016-го перечислил стране очередной транш в $1 млрд.

Бюджет 2017 года правительство под руководством Владимира Гройсмана построило на нескольких резонансных инициативах. Это, к примеру, финансовая автономизация вузов и медицинских учреждений, масштабные энергоэффективные меры в виде модернизаций зданий и повсеместной установки узлов учёта потребляемой энергии, увеличение финансирования строительства дорог. Но главным сюрпризом от его правительства можно считать запланированное на следующий год двукратное повышение минимальной зарплаты до уровня 3200 грн. Столь щедрая инициатива может иметь далеко идущие последствия: с одной стороны, бизнесу предлагают вывести зарплаты из тени, с другой — стимулируют уйти в тень тех предпринимателей, которые не захотят брать на себя дополнительные расходы, связанные с уплатой подоходного налога и ЕСВ.

2017-й год с учётом масштаба анонсированных инициатив покажет состоятельность Владимира Гройсмана в роли премьер-министра. Если обещания не разойдутся с делом, а прогнозы воплотятся в реальность, он сможет открепить от себя ярлык «человека Порошенко». Публично Владимир Гройсман дистанцируется от политических скандалов и интриг, но это как раз тот случай, который может говорить о его стремлении стать самостоятельным политическим игроком.

3 Арсений Яценюк Возраст: 42 года

Кто он: лидер партии «Народный фронт», бывший премьер-министр

Родственные связи: жена Терезия Яценюк — глава наблюдательного совета Фонда «Открой Украину»; две дочери

Карьеру начал президентом юридической фирмы «ЮРЕК Лтд»

«Политический кризис в государстве развязан искусственно. Желание поменять одного человека ослепило политиков и парализовало их волю к реальным переменам в стране. Процесс смены правительства превратился в бездумный бег на месте» — так в апрельском телеобращении к украинцам объяснил своё решение уйти в отставку тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк. Его уходу предшествовал затяжной политический кризис, сопровождавшийся мощной информационной атакой на премьера. А уже в декабре народный депутат-беглец Александр Онищенко заявил, что потратил на кампанию по дискредитации правительства около $30 млн. Сейчас «Народный фронт» требует от Генпрокуратуры и НАБ выяснить имена заказчиков и исполнителей.

Сам же Арсений Яценюк в комментарии Фокусу заявляет, что об уходе с должности не жалеет. «Главное — результат. На должности премьер-министра двух украинских правительств после Революции достоинства моими приоритетами были защита государства от российской агрессии, спасение экономики и максимальное количество реформаторских сдвигов и изменений — чтобы сделать обновление Украины и нашу евроинтеграцию необратимыми», — объясняет экс-премьер.

После отставки Арсений Яценюк на некоторое время исчез из медиапространства. Тем не менее он сохранил большое влияние на работу парламента и нового Кабмина. «Фронтовики» представлены в правительстве Владимира Гройсмана пятью министрами (внутренних дел, юстиции, экологии, образования и спорта) и одним вице-премьером без портфеля. При этом фракция «Народного фронта» стала безальтернативным партнёром для Блока Петра Порошенко по старой новой коалиции, без голосов которой фактически невозможно принять ни одно важное решение.

К активной политической работе Арсений Яценюк вернулся довольно скоро. Летом он отправился в США, где провёл встречи с вице-президентом Джо Байденом и исполнительным директором МВФ Дэвидом Липтоном, с которыми договаривался о предоставлении Украине очередных кредитов и другой помощи. Позже совершал визиты в Бельгию и Германию. Параллельно экс-премьер занимался партийными делами «Народного фронта», рейтинг которого, как и популярность самого премьера, за время его пребывания на должности главы правительства упали до уровня статистической погрешности. Арсений Яценюк уверен: это результат того, что его Кабмин сознательно пошёл на нужные, но непопулярные в народе решения, например, повышение тарифов на коммунальные услуги.

В последние месяцы Арсений Яценюк всё чаще общается со СМИ. Фокус он уверил в том, что «публичную политику не покидал и не собирается». Уже несколько месяцев в парламентских кулуарах ходят разговоры о его возможном назначении на пост главы Нацбанка, но экс-премьер уклоняется от прямого ответа на вопрос Фокуса, видит ли он себя в 2017-м лишь партийным лидером, или планирует вернуться во власть. «Народный фронт» — политическая сила, которая сформировала коалицию и является её опорой. Для меня честь быть лидером нашей партии», — отвечает Арсений Яценюк.

4 Игорь Коломойский Возраст: 53 года

Кто он: совладелец группы «Приват», №2 в рейтинге Фокуса «100 самых богатых людей Украины» с состоянием $1,4 млрд

Родственные связи: женат; сын и дочь

Карьеру начал инженером-металлургом в одной из проектных организаций Днепропетровска У неформального лидера финансово-промышленной группы «Приват» Игоря Коломойского непростые времена. Попытка полноценного противостояния с президентской вертикалью власти в 2014–2015 гг. провалилась. Покинув пост губернатора Днепропетровской области, Коломойскому пришлось сосредоточиться не на политической деятельности, а на своей бизнес-империи.

О финансовых проблемах Игоря Коломойского косвенно свидетельствует и ситуация в принадлежащем ему футбольном клубе «Днепр». По оценкам профильных спортивных порталов, финансирование ФК в этом году сократили в пять раз.

Возможно, такие меры экономии связаны с судебными разбирательствами, которые в последнее время далеко не всегда заканчиваются решениями в пользу Игоря Коломойского. В начале года он заключил мировое соглашение с Виктором Пинчуком (№5 в рейтинге «100 самых влиятельных украинцев») в споре вокруг приватизации Криворожского железорудного комбината в 2004 году. Детали договорённостей не разглашаются, но Виктор Пинчук наверняка получил хотя бы часть из 2 млрд фунтов, которые требовал от группы «Приват» в Лондонском суде.

В начале года Геннадия Корбана сместили с должности председателя политсовета «УКРОПа». А на ноябрьском съезде политсилы Игорь Коломойский фактически легализовал свой контроль над партией, хотя до этого пытался от неё дистанцироваться. Коломойский стал членом «УКРОПа», его практически единогласно избрали руководителем комиссии партийного контроля. Этот орган имеет право отменять любые партийные решения, в том числе главы партии, тем самым оказывая большое влияние на формирование позиции политсилы.

Своими действиями Коломойский показывает, что уходить из большой политики не собирается. Обладая таким мощным инструментом влияния, как медиагруппа «1+1», Игорь Коломойский всё ещё в состоянии влиять на умы и настроения украинцев, а значит, и задавать тон в политике.

5 Виктор Пинчук Возраст: 55 лет

Кто он: основатель EastOne Group, №4 в рейтинге Фокуса «100 самых богатых людей Украины» с состоянием $1,3 млрд

Родственные связи: жена Елена Пинчук — глава наблюдательного совета медиахолдинга StarLightMedia и фонда «АнтиСПИД»; тесть — второй президент Украины Леонид Кучма; три дочери; сын

Карьеру начал лаборантом Днепропетровского метзавода О Викторе Пинчуке в СМИ упоминают не так часто, как о многих его коллегах-бизнесменах, однако это не мешает ему играть важную роль в судьбе государства. Всё дело в том, что основатель EastOne Group (трубно-колёсная компания «Интерпайп», банк «Кредит-Днепр», медиахолдинг StarLightMedia, включающий в себя телеканалы СТБ, ICTV, Новый) входит в узкий круг лиц, формирующих украинскую повестку дня для Запада. В этом году Виктор Пинчук провёл в Киеве уже 13-й саммит Ялтинской европейской стратегии (YES), который посетили не только первые лица страны, но и известные европейские политики: экс-президент Польши Александр Квасьневский, экс-президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу, европейский комиссар по финансовой стабильности Валдис Домбровскис и многие другие.

Тесные связи Виктора Пинчука с западным миром в этом году подтвердили и влиятельные американские издания. По данным газеты The New York Times, в период с 1995-го по 2005 год бизнесмен передал фонду Хиллари Клинтон от $10 млн до $25 млн. А в 2011–2012 годах, как утверждает издание, бывший политический консультант Клинтон организовал Виктору Пинчуку около десятка встреч с представителями Госдепартамента для обсуждения политического кризиса в Украине. О надёжных контактах с представителями европейских и американских элит говорит и состав наблюдательного совета банка «Кредит-Днепр», принадлежащего Виктору Пинчуку. В этом году в него вошли экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан, а также известные экономисты Андерс Ослунд, Жан-Пьер Сальтьель и Алекс Мунтяну. А в марте 2016-го и сам Виктор Пинчук вошёл в состав международного консультационного комитета Атлантического совета (Atlantic Council, Вашингтон) — одного из ведущих аналитических центров США.

Вернулся в большую политику и тесть Виктора Пинчука. Леонид Кучма сегодня играет одну из ключевых ролей в минских переговорах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, представляя интересы страны в Трёхсторонней контактной группе.

6 Ринат Ахметов Возраст: 50 лет

Кто он: владелец компании SCM, №1 в рейтинге Фокуса «100 самых богатых людей Украины» с состоянием $3,1 млрд

Родственные связи: жена Лилия Ахметова — председатель ревизионной комиссии SCM; двое сыновей; старший, Дамир, — член набсоветов Метинвеста и ДТЭК

Карьеру начал в 1992 году, став одним из соучредителей компании «Арс», занимавшейся торговлей углём Ринат Ахметов практически не появлялся на публике в этом году, а его имя редко упоминалось в СМИ. На это есть свои причины. В 2015-м, по подсчётам Фокуса, состояние богатейшего украинца сократилось в 2,5 раза, до $3,1 млрд. Такая ситуация, очевидно, заставила Ахметова сконцентрироваться на спасении тающей бизнес-империи, обременённой большими валютными долгами. 19 декабря держатели евробондов энергогенерирующего холдинга ДТЭК Рината Ахметова встретятся для принятия решения о реструктуризации долга — переносе срока погашения облигаций на сумму $910 млн с 2018-го на 2024-й. После этого решение о реструктуризации должен одобрить Королевский суд Лондона. В конце декабря также должна завершиться реструктуризация еврооблигаций металлургического холдинга Ахметова — компании «Метинвест». Скорее всего, Ринат Ахметов договорится со своими кредиторами. В последнее время дела в его бизнесе пошли на поправку, и ему есть что пообещать держателям своих долгов.

ДТЭК в этом году значительно улучшил своё финансовое состояние. Всё дело в том, что тарифы, по которым операторы тепловых электростанций продают электроэнергию, в результате введения летом 2016-го новой расчётной формулы «Роттердам+» выросли практически в два раза, до 1826 грн за мВт/ч. Доналоговая прибыль ДТЭК (показатель EBITDA) за три квартала текущего года составила 7,3 млрд грн. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год. Поправит в ближайшем будущем свои дела и Укртелеком, также входящий в многоотраслевую корпорацию SCM.

Нацкомиссия по связи и информатизации с 1 декабря 2016 года повысила максимальные размеры тарифов на услуги фиксированной связи для населения и бюджетных организаций на 10,6%, а с 1 января 2017 года для бюджетных организаций — ещё на 21,2%. Кроме того, Ринат Ахметов завершил один из главных проектов девелоперского направления своего бизнеса. В начале декабря 2016-го принадлежащая ему компания «ЭСТА» представила в Киеве реконструированный восьмиэтажный центральный универмаг (ЦУМ) с общей арендуемой площадью (GLA) 23,5 тыс. кв. м. Это позволит владельцу SCM сформировать дополнительный денежный поток для расчётов с иностранными кредиторами.

Принимаемые госорганами решения в пользу бизнеса Рината Ахметова свидетельствуют об относительной стабильности в отношениях с действующей властью, несмотря на то, что донецкого бизнесмена до сих пор считают одним из основных спонсоров Оппозиционного блока. Умение договариваться — одно из самых востребованных качеств в бизнесе, и Ахметов весьма неплохо пользуется им и в политике.

7 Александр Турчинов Возраст: 52 года

Кто он: секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)

Родственные связи: жена Анна Турчинова — завкафедрой иностранных языков естествоведческих факультетов Национального педагогического университета им. М. Драгоманова; сын

Карьеру начал рабочим на меткомбинате «Криворожсталь» «Нам нужна полная мобилизация страны, необходимо срочно перебросить имеющиеся войска из центра и запада на юг и восток. Это жизненно важно!» — эти слова Александр Турчинов, тогдашний глава Верховной Рады и и. о. президента Украины, произнёс на заседании СНБО 28 февраля 2014 года, в самом начале российской оккупации Крыма. На замечание Юлии Тимошенко о том, что такие действия могут вызвать панику на улицах украинских городов, Турчинов ответил: «Ещё большая паника будет, если на Крещатике появятся российские танки». И тут же предложил проголосовать за введение в Украине военного положения, но оказался единственным, кто такое решение поддержал.

Обнародование стенограммы того заседания спустя два года, в феврале 2016-го, ещё больше укрепило воинственно-решительный имидж Турчинова, который он заработал после победы Революции достоинства. Но капитализировать его в политические баллы политик не спешит. С конца 2014-го он работает на посту секретаря СНБО и в СМИ появляется нечасто, лишь с заявлениями по вопросам обороны и внешней политики. Периодически Турчинов напоминает, что угроза полномасштабного российского вторжения никуда не исчезла, а перспектива военного положения до сих пор не снята с повестки дня. Последний раз он заявлял об этом в июле на фоне очередного обострения обстановки в зоне АТО, куда даже выехал лично. «В случае продолжения этих опасных тенденций Украина будет принимать все необходимые меры для защиты целостности страны и безопасности граждан, вплоть до внесения в повестку дня СНБО вопроса о введении военного положения», — заявил тогда Александр Турчинов.

Активнее всего секретарь Совбеза занимается рутинными вопросами повышения обороноспособности страны. Так, в Украине налаживается серийное производство боевых беспилотников и создаётся Национальная телекоммуникационная система — проект по защите стратегических объектов и органов власти от кибератак. Около 800 украинских предприятий будут задействованы в производстве боеприпасов, в которых армия чувствует острую необходимость, — оставшиеся с советских времён запасы за без малого три года боевых действий иссякают.

Но самым большим своим достижением в 2016-м Александр Турчинов считает восстановление ракетной программы, одного из ключевых элементов обороны на случай полномасштабной российской агрессии. «Мы начали разрабатывать ракеты, все элементы которых производятся в Украине. И проведённые испытания доказали их высокую эффективность», — рассказывает Турчинов Фокусу. В начале декабря на юге Украины, недалеко от Крыма прошли очередные испытания управляемых ракет средней дальности, вызвавшие нервную реакцию российских дипломатов и военных. По словам Александра Турчинова, все ракеты успешно поразили намеченные учебные цели как в воздухе, так и над водой.

Планы на следующий год у Турчинова неизменны — дальше заниматься обороноспособностью Украины, обеспечением армии современным оружием и техникой. В политику возвращаться он пока не собирается, хотя, по информации источников Фокуса, во время политического кризиса весной этого года президент Пётр Порошенко неоднократно предлагал ему возглавить правительство. «Я не считаю, что в тех условиях, в которых находится Украина, публичная политика может быть для меня приоритетом. Слишком много задач, которые надо решать без лишних разговоров», — объясняет Александр Турчинов свою позицию Фокусу.

8 Юрий Луценко Возраст: 52 года

Кто он: генеральный прокурор Украины

Родственные связи: жена Ирина — народный депутат (Блок Петра Порошенко); двое сыновей

Карьеру начал инженером-технологом Ровенского завода им. 60-летия Октября «Он за свои убеждения пошёл на эшафот» — так охарактеризовал Юрия Луценко президент Пётр Порошенко при представлении его кандидатуры на пост руководителя Генпрокуратуры. О своём откровенно сфабрикованном уголовном преследовании во времена Януковича напомнил и сам Луценко, пообещав депутатам в случае своего избрания поставить на рабочий стол алюминиевую кружку, которой он пользовался во время заключения в СИЗО. Парламентарии поддержали Юрия Луценко и даже специально изменили под него закон, разрешив занимать пост генпрокурора людям без юридического образования.

Сразу после назначения мало кто сомневался, что под его руководством прокуратура станет постоянным генератором резонансных политических новостей. Так и случилось — не проходит и недели, чтобы ГПУ и её глава не оказались в фокусе внимания центральных СМИ. В самом начале работы Луценко заявил, что его задача — сломать старую коррупционную систему и в то же время поскорее «давать результат», которого так заждалось общество за время работы трёх его постмайдановских предшественников. Генпрокурор даже отвёл себе срок работы на посту — полтора года, и пообещал в случае провала уйти из политики и общественной жизни. Самые первые обещания — восстановить Офис реформ ГПУ и привлечь специалистов ФБР к работе прокуратуры Луценко уже выполнил. С другими обещаниями дела обстоят не так гладко.

Например, одной из своих задач он назвал слаженную работу ГПУ и других правоохранительных органов. Но уже несколько месяцев Генпрокуратура находится в хроническом конфликте с Национальным антикоррупционным бюро, руководство которого постоянно обвиняет Луценко в попытках проникнуть в их сферу компетенции. Бойцы спецназа НАБ в августе даже применили силу против трёх сотрудников ГПУ, которые якобы незаконно удерживали двух работников бюро, проводивших слежку за прокурорами. Разбираться в этой запутанной истории поручили третьему органу — Службе безопасности.

У Юрия Луценко также возникли сложности и со своим непосредственным подчинённым — главой департамента спецрасследований Сергеем Горбатюком, в ведении которого находятся дела о расстреле евромайдановцев. В октябре Луценко даже объявил ему выговор за недостаточно активные темпы расследования. Горбатюк ссылался на то, что действующее законодательство по заочному осуждению преступников, в данном случае из команды Януковича, несовершенно и может позволить им избежать наказания. Луценко был категоричен: «Закон можно и нужно улучшать. Но я не могу себе представить, что эти дела и дальше, три, четыре, пять лет будут лежать в департаменте спецрасследований. Это означает только одно — снятие санкций с активов Януковича и его гоп-компании и крах надежд людей забрать присвоенное преступным путём богатство».

Руководитель ГПУ также запомнился попыткой ареста влиятельного депутата Александра Онищенко. Соответствующее представление он направил в Раду, и депутаты его поддержали. Только к тому моменту Онищенко успел сбежать из страны и сейчас разъезжает по миру с рассказами о коррупции в президентском окружении. Впрочем, здесь главу ГПУ сложно в чём-то обвинить: процедура снятия неприкосновенности и задержания народного депутата прописана так, что у подозреваемого остаётся много времени на побег. Луценко смог провести через Раду решение о снятии неприкосновенности с другого влиятельного народного депутата, Вадима Новинского, но об аресте речь пока не идёт.

Что Юрий Луценко точно может записать себе в актив — так это арест экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова по обвинениям в сепаратизме. Дело вскоре должно быть передано в суд, а на данный момент Ефремов — единственный ВИП из команды Януковича, который находится за решёткой.

9 Арсен Аваков Возраст: 52 года

Кто он: министр внутренних дел

Родственные связи: женат; сын

Карьеру начал инженером во Всесоюзном научно-исследовательском институте охраны вод в Харькове Глава МВД Арсен Аваков никогда не скрывал своей нелюбви к журналистской братии. И это неудивительно, ведь он — постоянный фигурант журналистских расследований и околополитических скандалов. Их шлейф тянулся за министром весь год, обрастая новыми деталями. Не успели обсудить декларацию Авакова (коллекции вин, картин и оружия), как всплыли другие подробности его образа жизни. В рамках совместного проекта радио «Свобода» и телеканала «UA: Перший» было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что министр-миллионер живёт в огромном загородном особняке, находящемся на балансе министерства (до этого считалось, что Арсен Аваков проживает в одиннадцатиметровом номере гостиницы «Киев») и платит за аренду примерно столько же, сколько обычные граждане выкладывают за съём двухкомнатной квартиры в Киеве. А в августе имя Авакова замелькало и в бизнес-новостях. Компании, связанные с его старыми деловыми партнёрами, получили разрешение на разработку газовых месторождений, поучаствовав в конкурсе, результатами которого заинтересовался Антимонопольный комитет. На что пресс-секретарь министра Наталья Стативко заявила, что «Арсен Аваков сейчас никоим образом не связан ни с каким бизнесом».

Невзирая на негативное медиасопровождение, Аваков продолжал полицейскую реформу: принимал присягу новых патрульных, наставлял курсантов и выбивал финансирование на зарплаты и поощрения для переаттестованных полицейских. Увы, работу полиции идеальной не назовёшь. Не обошлось без потерь и трагедий (последний резонансный случай — перестрелка в Княжичах). И всё же не в последнюю очередь благодаря Арсену Авакову одна из немногих реформ в стане — полицейская — состоялась.

Архитектором перемен была, конечно, экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе. Но если в Генпрокуратуре шла жёсткая война между старыми кадрами и реформаторами, то Аваков до последнего дня работы Деканоидзе умудрялся играть роль не только «доброго начальника», но и деятельного единомышленника. Хотя и тут не обошлось без подвоха. Покидая свой пост, Деканоидзе намекнула, что ей на смену назначили «политически зависимого человека». После этого Арсен Аваков объявил конкурс на данную должность, избежав тем самым очередного скандала.

Интегральный показатель работы главы МВД — борьба с правонарушениями. Но в нынешних украинских реалиях он ни о чём не говорит. Согласно результатам исследования независимой аналитической платформы VoxUkraine, преступность в этом году достигла по количественным показателям уровня 1990-х годов. Но дело не только в низкой раскрываемости и неопытности новых полицейских — всплеск тяжких преступлений произошёл после того, как на воле оказались граждане, вышедшие благодаря так называемому закону Савченко. Кроме того, криминогенная ситуация во многом связана с затянувшимся экономическим кризисом, миграцией населения и войной. Винить во всех этих бедах полицию вообще и министра Авакова в частности было бы несправедливо.

10 Святослав Вакарчук Возраст: 41 год

Кто он: музыкант, лидер группы «Океан Ельзи»

Родственные связи: отец Иван Вакарчук — министр образования и науки Украины (2007–2010); мать Светлана Вакарчук — преподаватель; жена Ляля Фонарёва — стилист

Карьеру начал с создания в 1994 году группы «Океан Ельзи» Будучи одним из самых популярных исполнителей в стране, для многих украинцев Святослав Вакарчук стал моральным авторитетом, к мнению которого прислушиваются миллионы. Он и его группа — единственные украинские артисты, которые собирают полные стадионы зрителей. Он №1 в украинском интернете по числу подписчиков в соцсетях: только за его Twitter следят 1,78 млн человек.

Святослав честен как артист: всегда выступая вживую, на все сто выкладывается на сцене, заряжая зрителя энергией. Он честен как общественный деятель: призывает к переменам и действиям, не только критикует власть за те или иные решения, но и предлагает альтернативу. Ему не всё равно. Весной, читая лекцию на Львовском медиафоруме, Вакарчук призвал строить новую политическую украинскую нацию, создавать такую страну, чтобы любой живущий в ней человек, приняв её правила игры и ценности, считал её своей. Чтобы люди чувствовали себя украинцами независимо от того, в каком регионе они родились, в какую церковь ходят и на каком языке говорят. Эти высказывания тут же породили шквал критики со стороны националистов, но Вакарчук не обращает на неё внимания — он говорит то, что думает.

Осенью Святослав публично призвал участвовать в конкурсе на должности судей Верховного суда порядочных людей: если они будут держаться в стороне, страна не изменится. Критикует музыкант и решения, которые, казалось бы, ему выгодны, к примеру, поспешное, по его мнению, введение квот на украиноязычную музыку на радио. Он считает, что радийщики, не заинтересованные в продвижении украиноязычного продукта, специально дискредитируют инициативу, каждые 10–15 минут ставя в эфир одних и тех же исполнителей. Поэтому Вакарчук не испытывает радости от того, что на всех волнах сейчас постоянно звучат песни «Океана Ельзи»: по его мнению, таким образом некоторые FM-станции целенаправленно раздражают слушателя, показывая, что в стране нет другой качественной украиноязычной музыки и квоты надо отменить.

В музыкальной карьере Вакарчук также активен. В 2016 году «Океан Ельзи» выпустил девятый студийный альбом «Без меж». В поддержку альбома был организован двухлетний мировой концертный тур. Помимо довольно привычных для концертов «Океана Ельзи» городов Западной Европы и Северной Америки — Нью-Йорка, Лондона, Парижа или Барселоны — музыканты впервые выступят в Мельбурне и Сиднее, в Софии и Стокгольме. В Украине тур разбит на три части: стадионные концерты проходили в мае — июне, затем в сентябре — октябре 2016-го, третья часть запланирована на май — июнь 2017 года. На всех украинских концертах Вакарчук и его команда собирали десятки тысяч зрителей. А на выступление группы в Киеве на НСК «Олимпийский» пришло 86 тыс. зрителей, поставив рекорд в Украине как для отечественных, так и для зарубежных музыкантов.

Святослав продолжает заниматься благотворительностью и традиционно не любит распространяться об этом, но за него говорят дела. К примеру, особенность украинской части мирового тура в том, что каждый этап начинается или заканчивается большим бесплатным концертом в прифронтовом городе. Выступления уже состоялись в Мариуполе и Краматорске.

При этом артист постоянно подчёркивает, что не собирается снова становиться политиком, ему достаточно того, что его творчество сплачивает украинцев.

11 Василий Грицак Возраст: 49 лет

Кто он: председатель Службы безопасности Украины

Родственные связи: женат; сын Олег — сотрудник прокуратуры Святошинского района Киева

Карьеру начал помощником станочника обработки дерева лесхоза Дубненского района Ровенской области В марте нынешнего года Василию Грицаку присвоено наивысшее воинское звание — генерал армии Украины. «Главным достижением Службы безопасности я считаю создание профессионального патриотического коллектива, — говорит Василий Грицак Фокусу. — Вместе с другими воинскими формированиями мы смогли остановить продвижение российских войск и не дали терроризму распространиться на другие области Украины». По мнению главы СБУ, его служба эффективно противодействовала российской гибридной войне, сорвав ключевые планы кремлёвских спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине. «Наши коллеги по всему миру приезжают к нам за опытом. Самые влиятельные спецслужбы уже воспринимают нас как партнёров. Даже российские спецслужбы мы заставили себя уважать»,— отмечает Василий Грицак.

Одним из самых громких успехов главы СБУ стала операция по освобождению из рук российских агентов бывшего офицера ФСБ Ильи Богданова, перешедшего на сторону Украины. Также в ноябре СБУ задержала на границе с оккупированным Крымом — при попытке купить документы о получении образования в Украине — двух дезертиров, до аннексии полуострова служивших в украинской армии, — Александра Баранова и Максима Одинцова.

Служба безопасности регулярно отчитывается об обнаружении тайников с оружием, о выявлении каналов поставки оружия, а также о задержании российских агентов. Несмотря на проведение множества массовых мероприятий, в течение всего года в украинских городах не произошло ни одного крупного теракта.

12 Борис Ложкин Возраст: 45 лет

Кто он: бывший глава Администрации президента, секретарь Национального инвестиционного совета, зампредседателя Национального совета реформ Украины, внештатный советник президента Украины

Родственные связи: жена Надежда Шаломова — руководитель благотворительного Фонда Бориса Ложкина; дочь

Карьеру начал внештатным корреспондентом газет «Ленинская смена» и «Вечерний Харьков» Оставив пост главы Администрации президента, Борис Ложкин организовал практически с нуля Национальный инвестиционный совет. Создание этого органа он считает главным своим достижением в 2016-м: «Задачу создать НИС и системно работать с инвесторами я воспринял как новый профессиональный вызов. Я убеждён, что интенсивный рост украинской экономики невозможен без серьёзного притока внешних инвестиций, чему может способствовать работа инвестсовета. Со временем это создаст новые точки роста и простимулирует существующие».

Ещё работая в АП, Борис Ложкин написал книгу «Четвёртая республика» «о глубокой трансформации, которую переживает Украина». «Сам процесс написания книги был для меня очень важным. Это было, с одной стороны, осмысление истории и личного пути, а с другой — процесс стратегического мышления, визии будущего, без которых невозможно качественное продвижение вперёд», — признаётся бывший глава АП.

13 Андрей Парубий Возраст: 45 лет

Кто он: глава Верховной Рады

Родственные связи: женат; дочь

Карьеру начал лаборантом в карпатской архитектурно-археологической экспедиции Института общественных наук АН УССР В недавно составленном Фокусом рейтинге самых эффективных народных депутатов Андрей Парубий занял первое место. Рада одобрила более половины законопроектов, разработанных с его участием, кроме того, он поддержал большинство реформаторских законов.

Став в апреле 2016 года главой парламента, Андрей Парубий зарекомендовал себя решительным политиком. Он настаивает на реформе местного самоуправления: «Именно реформа местного самоуправления даст возможность развивать реформы во всех других сферах». Выступает за упрощение процедуры привлечения депутатов к ответственности и согласия на их задержание и арест: «В Верховную Раду бизнесмены идут не для того, чтобы заниматься законодательной деятельностью, а только для того, чтобы иметь неприкосновенность». Одобряет введение квот на трансляцию украиноязычных песен на радио: «Украина узнает, как много клёвых украинских песен у наших музыкантов». Убеждает коллег-депутатов в необходимости введения визового режима с Россией и расширения антироссийских санкций: «Мы не имеем права даже допустить возможность, чтобы из-за безвизового режима на нашу территорию попадали вражеская агентура и диверсионные группы». На встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем настаивал на необходимости создания в Украине единой поместной православной церкви: «Мы знаем, как много есть противников и врагов у объединения украинцев в единую поместную церковь». Таким образом, Андрей Парубий проявляет себя последовательным политиком, цель которого — укрепление Украины.

14 Валерия Гонтарева Возраст: 52 года

Кто она: глава Национального банка Украины

Родственные связи: замужем; двое сыновей

Карьеру начала в должности младшего научного сотрудника Украинского центра стандартизации и метрологии В октябре–ноябре 2016 года имя Валерии Гонтаревой звучало в СМИ едва ли не чаще, чем премьера или президента страны. Депутаты оппозиционных партий развернули в медиапространстве активную агитацию за увольнение главы НБУ, обвиняя её в обвале гривны и масштабном банкопаде. Под стенами Нацбанка проходили акции якобы недовольных вкладчиков обанкротившихся финучреждений.

Претензии к главе НБУ действительно есть. По мнению экспертов, центробанку пока не удалось запустить полноценное кредитование экономики страны. Не всегда последователен НБУ и в вопросах вывода финучреждений с рынка. С другой стороны, многие «огрехи» Валерии Гонтаревой надуманны. Девальвация гривны, по большому счёту, отражает лишь состояние экономики, потерявшей несколько регионов и доступ к российскому рынку. А масштабная чистка банковского рынка была неизбежной — деньги из банков выводились на связанные компании ещё в 2008–2013 годах.

Гонтарева объясняет ажиотаж вокруг себя просто: «Ситуация с количеством инсинуаций и недостоверной информации о работе НБУ намного ухудшилась. Это объяснимо — мы многим коррупционерам и мошенникам за это время наступили на хвост». И намекает, что недоброжелателей у неё хватает как в парламенте, который уже более года блокирует около 20 законодательных инициатив НБУ, так и среди собственников обанкротившихся банков.

В условиях неокрепшей экономики от главы НБУ зависит очень многое. Сглаживание курсовых колебаний, пресечение вывода капитала через импортные контракты, размораживание банковского кредитования, сдерживание инфляции, своевременный вывод с рынка оставшихся банков-зомби — это лишь часть задач, стоящих перед Гонтаревой.

15 Игорь Кононенко Возраст: 51 год

Кто он: народный депутат (Блок Петра Порошенко)

Родственные связи: женат; сын и две дочери

Карьеру начал секретарём комитета комсомола Киевского автодорожного института Первого заместителя председателя парламентской фракции БПП Игоря Кононенко часто называют «серым кардиналом» украинской власти. С Петром Порошенко они сдружились ещё во время службы в армии, а потом вместе вели бизнес. Игорю Кононенко и сейчас принадлежат доли в заводе «Ленинская кузня» и Международном инвестиционном банке, основной акционер которых — глава государства. Кроме того, ему приписывают негласный контроль над энергетическими госпредприятиями.

К примеру, в феврале экс-министр экономики Айварас Абромавичус публично обвинил народного депутата в попытках получить контроль над НАК «Нафтогаз Украины» через своих людей. По результатам проверки НАБУ сочло высказывания Абрамавичуса не соответствующими действительности. В целом ни одно из выдвинутых против Игоря Кононенко обвинений так и не удалось доказать.

Сам он утверждает, что не имеет никакого отношения к энергетическим госактивам и поддерживает их продажу, так как «государство — плохой собственник». «Технический прогресс идёт семимильными шагами, оборудование большинства наших предприятий, даже таких «жемчужин», как Одесский припортовый завод, устарело, — объясняет Игорь Кононенко. — И если это устаревшее оборудование ещё постоит, конкурировать на рынке будет всё сложнее и сложнее. Львиная доля этих предприятий просто остановится, и они будут проданы по цене металлолома».

16 Дмитрий Фирташ Возраст: 51 год

Кто он: владелец многоотраслевого холдинга DF Group

Родственные связи: жена Лада Фирташ — учредитель благотворительного фонда Firtash Foundation; трое детей

Карьеру начал в 1986 году пожарным в Черновцах Последние три года один из богатейших бизнесменов страны, сколотивший состояние на поставках российского газа в Украину, вынужденно находится в Австрии. Американские правоохранители подозревают олигарха в подкупе индийских чиновников для получения разрешений на добычу титана и через суд добиваются его экстрадиции в США. По данным авторитетного немецкого издания Deutsche Welle, Антикоррупционная прокуратура Испании также ведёт против Фирташа дело и якобы имеет доказательства причастности украинца к отмыванию крупных сумм денег.

Не лучше обстоят дела Дмитрия Фирташа и в Украине. Полиция подозревает его в завладении денежными средствами НБУ, выданными в качестве рефинансирования для спасения банка «Надра». Против менеджеров Фирташа также заводятся дела. К примеру, в сентябре Национальное антикоррупционное бюро задержало директора Запорожского титаномагниевого комбината за растрату почти 500 млн грн. Деньги, которые должны были быть направлены на модернизацию предприятия, по версии правоохранителей, просто вывели.

Хотя Дмитрий Фирташ и считается одним из претендентов на приватизацию Одесского припортового завода, а принадлежащий ему телеканал «Интер» остаётся одной из главных кнопок страны, политический вес олигарха в сравнении с периодом президентства Виктора Януковича сильно снизился. Влиять вдали от Украины и вести бизнес, отвлекаясь на суды, всё сложнее. Утрачивает свои позиции олигарх и в рейтинге самых влиятельных украинцев: в 2014 году он был шестым, в 2015-м — седьмым, в 2016-м стал лишь шестнадцатым.

17 Павел Климкин Возраст: 48 лет

Кто он: министр иностранных дел

Родственные связи: женат; двое сыновей

Карьеру начал научным сотрудником Института электросварки им Б. Патона НАН Украины Одним из самых актуальных украинских вопросов на международной арене остаётся предоставление Украине безвизового режима с Европейским союзом. Пётр Порошенко обещал, что безвиз украинцы получат 24 ноября, но его ожидания не оправдались: в тот день на саммите Украина — ЕС наша страна так и не получила долгожданный безвизовый режим. Министр внутренних дел Павел Климкин успокоил украинцев, объяснив, что задержка связана сугубо с внутренними проблемами Европейского союза, в частности, с миграционными рисками. Для предоставления безвизового режима Европарламенту сначала нужно утвердить механизм его приостановки для третьих стран в случае форс-мажоров, а затем проголосовать за включение Украины в список безвизовых стран. После этого данные решения должен одобрить Совет ЕС. В самом Евросоюзе и в украинском МИДе успокаивают, что это технические формальности, которые будут решены в течение нескольких месяцев.

А вот в вопросе выполнения минских соглашений по мирному урегулированию ситуации в Донбассе такого оптимизма ни у кого нет. Павел Климкин считает, что Россия специально тянет время: «Логика затягивания связана с тем, что, по моему мнению, они ожидают смены условий, например, смены американского руководства и возможности с ним договариваться, ослабления позиций Европы».

18 Виталий Кличко Возраст: 45 лет

Кто он: киевский городской голова, глава Киевской городской государственной администрации, лидер партии «Блок Петра Порошенко»

Родственные связи: жена Наталья — певица; двое сыновей и дочь; брат Владимир Кличко — боксёр-профессионал

Карьеру начал экскурсоводом по Киеву в Бюро международного молодёжного туризма В этом году в Киеве отремонтировали рекордное количество дорог — около 200 км. Кроме того, мэрия капитально отремонтировала 260 единиц подвижного состава коммунального транспорта, закупила 50 автобусов, 61 троллейбус и 11 трамваев. «Инвестиции в Киев в нынешнем году увеличились почти на 4 млрд грн — до 26,4 млрд грн, — рассказывает об успехах своей команды Виталий Кличко. — Мы строим открытую систему управления городом, которая понятна и подконтрольна обществу. В рамках системы Kyiv Smart City внедрили открытый бюджет. Также продолжаем увольнять коррумпированных чиновников и проводить аудит коммунальных предприятий». Вместе с тем Виталий Кличко признаёт, что ему пока не удалось справиться с незаконными стройками, доставшимися в наследство от прошлой власти. Столичная мэрия также пока не смогла решить проблему незаконных парковок.

Одним из самых важных личных достижений киевский городской голова считает частичное осуществление планов по достройке Подольско-Воскресенского моста. После долгих переговоров немецкий инвестор уже выделил 200 тыс. евро на техническую и финансовую экспертизы объекта. Документы должны подготовить к весне следующего года.

Ещё одна приятная для него новость, но уже спортивного характера, пришла из США. Всемирный боксёрский совет (WBC) на 54-м ежегодном съезде, состоявшемся в середине ноябре, объявил Виталия Кличко вечным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

19 Юлия Тимошенко Возраст: 56 лет

Кто она: народный депутат, глава фракции «Батькивщины»

Родственные связи: муж Александр Тимошенко — предприниматель; дочь

Карьеру начала инженером-экономистом Днепропетровского машиностроительного завода 2016 год Юлия Тимошенко может занести себе в актив — по его итогам она укрепилась в качестве главного оппозиционера страны. Согласно данным социсследования, обнародованного в декабре группой «Рейтинг», за её партию «Батькивщина» готовы отдать голоса 15,5% украинцев, планирующих участвовать в голосовании и определившихся с выбором, а 14,6% проголосовали бы за Тимошенко на президентских выборах.

Ростом своей популярности Тимошенко обязана громкому выходу из парламентской коалиции, которая в феврале — марте этого года была на грани развала. С тех пор она самый яростный критик власти в целом и президента в частности, умело подстраиваясь под информационные поводы. «Допросом Януковича не как преступника, обвиняемого или подсудимого, а в качестве свидетеля, по сути, была предоставлена трибуна для реабилитации. Это определённый шаг для его возвращения в реальную политику, путь к отбеливанию. Порошенко начал делать это потому, что у него уже не нет шансов остаться в политике», — категорично заявила Юлия Тимошенко после видеодопроса беглого президента. Помимо настойчивых сравнений Януковича с Петром Порошенко, лидер «Батькивщины» не упускает случая пройтись по традиционным для неё темам вроде повышения тарифов («кланово-олигархическая власть забирает у простых людей последнее») или конфликта в Донбассе («президент допустил подписание секретных документов в рамках минских договорённостей, про которые никто ничего не знает»).

Любые контробвинения власти в «раскачивании лодки» Тимошенко неизменно парирует: «Режим опять спустил на меня всех собак, как это было при Януковиче».

20 Сергей Лёвочкин Возраст: 44 года

Кто он: народный депутат (Оппозиционный блок)

Родственные связи: жена Зинаида Лихачёва — художник и дизайнер; две дочери и двое сыновей; сестра Юлия Лёвочкина — народный депутат (Оппозиционный блок)

Карьеру начал заместителем председателя АКБ «Банкирским дом» В отличие от большинства бывших членов Партии регионов, многие из которых влились в Оппозиционный блок, Сергей Лёвочкин спустя три года после Майдана свою влиятельность почти не растерял. Не в последнюю очередь благодаря тесным связям с олигархом Дмитрием Фирташем (№16 в рейтинге), с которым они давно являются бизнес-партнёрами. Один из своих общих активов — телеканал «Интер» — друзья активно используют для формирования благоприятной информационной картинки вокруг Оппозиционного блока. Одноимённая фракция в Верховной Раде насчитывает 43 народных депутата, где Сергей Лёвочкин играет одну из ключевых ролей, являясь заместителем её главы. Во время большинства голосований Оппозиционный блок категорически не поддерживает нынешнюю коалицию. И это неудивительно. В интервью Фокусу социолог Ирина Бекешкина объясняет, что именно Оппоблок вместе с «Батькивщиной» всеми силами добиваются досрочных парламентских выборов. Во многом из-за того, что результаты социологических опросов показывают стабильно высокий рейтинг Оппозиционного блока — партия в тройке лидеров после «Батькивщины» и Блока Петра Порошенко. Среди тех, кто планирует участвовать в голосовании и определился с выбором, за Оппозиционный блок на парламентских выборах готовы проголосовать 11–12%.

21 Игорь Райнин Возраст: 43 года

Кто он: глава Администрации президента

Родственные связи: женат; сын

Карьеру начал техником-наладчиком газового оборудования в кооперативе В августе Игорь Райнин, до этого занимавший должность главы Харьковской облгосадминистрации, возглавил Администрацию президента, заменив на этом посту Бориса Ложкина. До своего назначения в Харьков, с ноября 2014-го по февраль 2015-го, Райнин работал заместителем главы АП. По словам директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, Райнин — единственный технократический глава АП за последние десять лет. В отличие от многих предшественников, у него нет политических амбиций, занимается он исключительно работой, оставаясь непубличной фигурой, при этом не использует свой пост для самопродвижения и не вступает ни в какие политические игры. «Степень влиятельности главы АП напрямую зависит от полномочий, которыми с ним делится президент, а Пётр Порошенко, как мы видим, не особо готов это делать, — рассказывает Фокусу Виталий Бала. — Из-за этого функции Игоря Райнина в основном сводятся к техническим. Вместе с тем влиятельность Райнина проявляется в его близости к Петру Порошенко».

22 Андрей Садовый Возраст: 48 лет

Кто он: львовский городской голова, лидер партии «Самопомич»

Родственные связи: женат; пятеро сыновей

Карьеру начал регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры ПО «Львовприбор» Этим летом на полигоне бытовых отходов в селе Грибовичи под Львовом возник пожар, трое пожарных погибли во время обвала мусорных гор, один пропал без вести. Свалку пришлось закрыть, а соседние города и сёла отказывались принимать львовский мусор. Некоторое время львовские мусоровозы были вынуждены везти отходы через всю страну — в Николаев и Киев. Андрей Садовый уверен, что его политические противники намеренно подожгли свалку, организовав впоследствии мусорную блокаду города. «Но я привык видеть все проблемы как вызовы. Уверен, у нас есть шанс выйти из этой истории с первой в Украине современной системой обращения с отходами. Если, конечно, кому-то наверху снова не придёт в голову идея создать нам новые инфраструктурные проблемы», — заявил Андрей Садовый Фокусу. При этом рейтинг «Самопомочи» и его личный стабильны. Результаты последнего соцопроса группы «Рейтинг» показали, что на президентских выборах за Андрея Садового готовы проголосовать 6,8% украинцев.

23 Степан Полторак Возраст: 51 год

Кто он: министр обороны

Родственные связи: женат; сын

Карьеру начал командиром взвода мотострелкового полка внутренних войск УССР Основным своим достижением Степан Полторак считает успешное противодействие российской агрессии — украинская армия, за обеспечение которой он отвечает, сумела остановить врага. «Наша армия за короткий срок приобрела множество боевых возможностей, были сформированы новые органы военного управления, созданы Силы специальных операций, многое сделано для восстановления Военно-морских сил и для укрепления Воздушных сил, — говорит Степан Полторак Фокусу. — Также нам удалось увеличить численность Вооружённых сил и нарастить боевые возможности подразделений. За последние 2 года создано более 25 новых бригад и полков. Значительно улучшено состояние учебных баз и полигонов, открыт учебно-тренировочный центр Сил специальных операций, впервые в истории Украины сформирован действующий резерв первой очереди в 100 тыс. человек».

По мнению Степана Полторака, реформа Министерства обороны, начатая в 2014 году, самая успешная за годы независимости Украины.

24 Степан Кубив Возраст: 54 года

Кто он: первый вице-премьер-министр — министр экономического развития

Родственные связи: женат; дочь

Карьеру начал лаборантом Львовского университета им. И. Франко Степан Кубив, возглавивший Министерство экономического развития и торговли в апреле 2016-го, сумел сделать главное — сохранить при себе команду своего предшественника Айвараса Абромавичуса, которой удалось перевести все госзакупки на электронную систему ProZorro и разработать немало важных инициатив по дерегуляции и упрощению ведения бизнеса в стране. Сам Кубив сосредоточился на коммуникациях с Верховной Радой.

«В Кабмине я отвечаю за связи правительства с Верховной Радой. Некоторые важные для страны законопроекты приходится сопровождать на всех стадиях, от написания текста до сбора голосов», — рассказал Фокусу Степан Кубив. В пример чиновник приводит Закон «О лекарственных средствах», который упростил их госрегистрацию, и Закон «О финансовой реструктуризации», принятие которого было обязательным условием для получения третьего транша МВФ. Наиболее значимым событием года Кубив считает подписание Украиной соглашения о свободной торговле с Канадой.

25 Александр Данилюк Возраст: 41 год

Кто он: министр финансов

Родственные связи: женат; двое сыновей

Карьеру начал в должности инвестиционного менеджера в компании HSBC Одним из основных достижений министра финансов Александра Данилюка можно назвать своевременное внесение в парламент проекта госбюджета на 2017 год. Ведь традиционно главный финансовый документ страны подавали накануне Нового года, и принимался он в спешке. Впрочем, пока непонятно, в каком именно виде госбюджет будет принят во втором чтении. Некоторые поправки, например неожиданное двукратное повышение минимальной зарплаты до 3200 грн, уже вызвали непонимание у многих экономистов.

Зато к разработанному ведомством Александра Данилюка проекту изменений в Налоговый кодекс особых претензий со стороны бизнеса нет. Среди предложений Минфина — ликвидация налоговой милиции, упрощение администрирования НДС, создание полноценного электронного кабинета налогоплательщиков, внедрение KPI (показателей эффективности) для оценки работы Государственной фискальной службы.

26 Виктор Муженко Возраст: 55 лет

Кто он: начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооружёнными силами Украины

Родственные связи: женат; сын и дочь

Карьеру начал командиром мотострелкового взвода в Закавказском военном округе Виктор Муженко почти три года успешно руководит всеми военными действиями украинской армии. «Горжусь тем, что мне и моей команде удалось обеспечить набор на военную службу по контракту более 67 тыс. военнослужащих и создать для них надлежащие условия, — рассказал Виктор Муженко Фокусу. — Благодаря этому страна смогла отказаться от седьмой очереди частичной мобилизации». Среди очевидных достижений Муженко — проведение нескольких комплексных командно-штабных, тактических и научно-исследовательских учений, что позволило повысить боеспособность ВСУ. Всего за последние 12 месяцев проведено 90 командно-штабных, 19 бригадных, 207 батальонных (дивизионных), 626 ротных (батарейных) учений с боевой стрельбой, а также контрольные лётные испытания ракет и различных образцов перспективного вооружения. «Мы заложили основы системы подготовки личного состава и подразделений по стандартам армий ведущих стран, открыли новые учебные центры и модернизировали существующие», — говорит Виктор Муженко.

27 Юрий Бойко Возраст: 58 лет

Кто он: народный депутат, председатель депутатской фракции партии «Оппозиционный блок», экс-министр энергетики и угольной промышленности в правительстве Николая Азарова

Родственные связи: женат; трое сыновей и три дочери

Карьеру начал мастером химзавода «Заря» Последние соцопросы показывают, что на президентских выборах за Юрия Бойко готовы проголосовать около 10% избирателей (среди тех, кто планирует участвовать в голосовании и определился со своим выбором) — он третий по популярности после Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Его Оппоблок на парламентских выборах получил бы чуть больше 11–12%. По мнению политического эксперта Сергея Гайдая, Юрий Бойко — едва ли не последний представитель Партии регионов из тех, кто не сбежал из Украины, которого можно назвать яркой личностью, но при этом ораторство и «правильный пиар» не его конёк. А вот «чёрный пиар» бывшему чиновнику, а теперь политику в этом году не раз делала Генпрокуратура. Так, в конце сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил об уголовном деле, «на основании которого в ГПУ подготовлено постановление о согласии ВР на привлечение к ответственности народного депутата Юрия Бойко».

28 Павел Петренко Возраст: 37 лет

Кто он: министр юстиции

Родственные связи: холост

Карьеру начал юрисконсультом в ЗАО «Инвестиционные программы Буковины «Буковина Инвест» Среди достижений своего ведомства министр юстиции Павел Петренко выделяет запуск двух масштабных реформ — пенитенциарной системы и исполнительной службы. Первая ликвидирует существующую Государственную пенитенциарную службу, вместо которой в Минюсте будет работать 3 новых профильных департамента. Реформа исполнительной службы была одним из требований МВФ. Она предусматривает создание института частных исполнителей, которые будут контролировать сроки и выполнение судебных решений. «Кроме этого, в конце прошлого года мы начали бороться с рейдерством, — говорит Павел Петренко Фокусу. — За 11 месяцев рассмотрели больше 1000 жалоб от предпринимателей. В итоге 377 компаний спасли от захвата. Принятие антирейдерского закона ввело криминальную ответственность для участников таких схем — теперь за рейдерство можно получить реальный срок до 10 лет с конфискацией имущества».

29 Роман Насиров Возраст: 37 лет

Кто он: глава Государственной фискальной службы

Родственные связи: женат; двое сыновей

Карьеру начал маркетологом на частном черниговском предприятии «Куб» К удивлению многих, Роман Насиров сумел удержаться в кресле главы ГФС после смены правительства в апреле 2016 года, хотя его ведомство остаётся одним из наиболее критикуемых. По данным офиса бизнес-омбудсмена, подавляющее количество жалоб предпринимателей на госорганы касается именно налоговых вопросов. Сам Роман Насиров утверждает, что ГФС при нём сделала огромный шаг вперёд. По его словам, за последние полтора года фискальная служба сократила штат на 28%, до 42 тыс. человек, и пополнилась новыми специалистами. «В ГФС сейчас нет людей, которые не прошли люстрацию. Попадаются коррупционеры, но это единичные случаи, если учесть, что в фискальной службе работают более 40 тыс. человек», — отмечает Насиров. С ключевой задачей с точки зрения госфинансов Роман Насиров справляется. В сводный бюджет страны за 11 месяцев года поступило 677 млрд грн, что на 155 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

30 Олег Ляшко Возраст: 44 года

Кто он: народный депутат, глава фракции Радикальной партии

Родственные связи: женат; дочь

Карьеру начал скотником в колхозе «Прогресс» Белокуракинского района Ворошиловградской (Луганской) области Спустя год после выхода из коалиции лидер Радикальной партии Олег Ляшко не смог наладить отношения со своими соратниками по оппозиции — «Батькивщиной» и Оппозиционным блоком. Он предлагает лишить гражданства Юлию Тимошенко и называет её «лучшей подружкой Путина», а лидера Оппоблока Юрия Бойко обвинил в работе на Кремль и даже подрался с ним по этому поводу в Раде. Правда, спорадические перемирия у них всё же случаются. Например, осенью РПЛ вместе с «Батькивщиной» пролоббировала продление моратория на продажу сельхозземель. Главным же достижением уходящего года Ляшко называет принятие закона об увеличении пошлины на вывозимый из Украины металлолом с 10 до 30 евро за тонну: «Наш закон остановит бесконтрольный вывоз лома за бесценок, а следовательно, обеспечит украинцев стабильной работой и зарплатой». Многим такая риторика нравится: соцопросы показывают, что на выборах президента Олега Ляшко готовы поддержать около 9–10% избирателей.

31 Виталий Ковальчук Возраст: 47 лет

Кто он: первый заместитель главы Администрации президента

Родственные связи: женат; двое сыновей, дочь

Карьеру начал юрисконсультом банка INKO Виталий Ковальчук — одна из ключевых фигур в Администрации президента. «После ухода Бориса Ложкина с должности главы АП в ведомстве некий переходный период: новый глава Игорь Райнин — человек непубличный и только входит в курс дел. В этих условиях Ковальчук остаётся самой опытной и влиятельной фигурой в АП», — рассказал Фокусу директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Политолог отмечает, что в сфере ответственности Ковальчука — облгосадминистрации, что в условиях децентрализации и перехода на конкурсную систему назначения руководителей ОГА является принципиально важным направлением. Кроме этого, он представляет интересы президента в отношениях с другими ветвями власти. Первый замглавы АП выступает переговорщиком с ключевыми парламентскими игроками, а в последние месяцы официально представляет АП ещё и в Кабмине. Ковальчук продолжает курировать проект «Наш край», став соавтором победы на летних довыборах в ВР представителя партии Сергея Шахова в Луганской области, которая считалась вотчиной Оппоблока.

32 Виталий Хомутынник Возраст: 40 лет

Кто он: народный депутат (председатель группы «Партия «Видродження»)

Родственные связи: женат; сын

Карьеру начал частным предпринимателем В июле Виталий Хомутынник единолично возглавил парламентскую депутатскую группу «Партия «Видродження». Такое решение большинством голосов приняли депутаты группы. Ранее в её руководящем составе было три сопредседателя. В последнее время возглавляемая Виталием Хомутынником депутатская группа нередко выступает «донором» голосов для коалиции во время важных голосований. Партия «Видродження» раскрыла свой потенциал на последних местных выборах в 2015 году. К примеру, снова победивший на выборах мэра Харькова Геннадий Кернес в тот раз баллотировался от «Видродження». «У нас больше 2000 депутатов местных советов, 25 депутатов парламента, больше десятка мэров крупных городов. В общей сложности наша партия получила на местных выборах около 5,5% голосов», — рассказывал Виталий Хомутынник об успехах политсилы в своём последнем интервью. Он один из самых состоятельных народных депутатов. Владеет активами в нескольких сферах, в том числе аграрной, и не скрывает, что один из его основных бизнес-партнёров — Игорь Коломойский.

33 Тарас Кутовой Возраст: 40 лет

Кто он: министр аграрной политики и продовольствия

Родственные связи: сын и дочь

Карьеру начал заместителем главного аудитора проектов и программ региональных отделений в Международном фонде «Возрождение» Перейдя этой весной из комитета ВР по аграрной политике в профильное министерство, Тарас Кутовой пообещал масштабные реформы, в том числе внедрение опции долгосрочной аренды земли и передачи права аренды в залог, приватизацию Укрспирта, а также реальную господдержку фермерам. Часть его задумок уже реализовывается. В проект госбюджета на 2017 год на поддержку аграриев заложена беспрецедентная сумма в 5,5 млрд грн, в 20 раз больше, чем в 2016-м. Минагрополитики планирует значительно расширить ассортимент сельхозпродукции, при производстве которой фермер может рассчитывать на поддержку государства. Кроме того, Кутовому удалось договориться с международными финучреждениями и украинскими банками о предоставлении 800 млн евро кредитов для фермеров. Правда, самую масштабную из аграрных реформ — создание полноценного рынка земли — пока не удалось провести через парламент. Земельным вопросом Тарас Кутовой планирует плотно заняться в следующем году.

34 Леонид Кучма Возраст: 78 лет

Кто он: второй президент Украины

Родственные связи: женат; дочь Елена Пинчук — глава Фонда «АнтиСПИД»; зять Виктор Пинчук — владелец EastOne Group

Карьеру начал инженером в КБ «Южное» Леонид Кучма представляет Украину в Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе с июля 2014 года. За это время состав группы изменился — в частности, в 2016-м из переговорного процесса вышел Роман Безсмертный. А Кучма в ответ на критику эффективности переговоров и сам заявил, что давно просит освободить его от этой работы: «Я с удовольствием сдам свои полномочия: может, действительно кто-то лучше может это сделать». Но, похоже, замены ему пока нет.

Переговоры проходят сложно. Но Леонид Кучма считает, что альтернативы минским соглашениям не было и до сих пор нет. «Благодаря им Украине удалось не только остановить масштабную войну и добиться перемирия в Донбассе, но и заручиться широкой международной поддержкой. Сегодня наши союзники на Западе оказывают политическое и экономическое давление на Россию, требуя от неё полного и безусловного выполнения именно минских соглашений», — объяснил Фокусу Леонид Кучма.

35 Ирина Геращенко Возраст: 45 лет

Кто она: первый заместитель главы Верховной Рады

Родственные связи: замужем; две дочери и сын

Карьеру начала журналистом Ирина Геращенко — первая женщина, которая стала первым заместителем главы Верховной Рады. Но помимо парламентских обязанностей она принимает активное участие в решении международных вопросов в качестве члена украинской делегации в ПАСЕ и представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы в Минске. Благодаря дипломатическим усилиям украинской делегации в ПАСЕ в октябре этого года Ассамблея призвала сохранить санкции против РФ до восстановления территориальной целостности Украины, на Кремль была возложена ответственность за войну в Донбассе, а самопровозглашённые «республики» признаны полностью нелегитимными и подконтрольными Москве. Также ПАСЕ подчеркнула, что выборы в Донбассе могут состояться исключительно по украинским законам и международным стандартам, после вывода войск РФ и восстановления Украиной контроля над границей. Главная задача Ирины Геращенко — освобождение украинских граждан, которые до сих пор находятся в плену в террористических республиках или на территории самой России.

36 Андрей Коболев Возраст: 38 лет

Кто он: председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»

Родственные связи: женат; три дочери

Карьеру начал в 1999 году аудитором в международной аудиторской группе PWC Андрей Коболев — один из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров страны. Как следует из финплана компании на 2016-й, оплату труда руководителей подняли в 10 раз, в среднем до $40 тыс. в месяц, до уровня зарплат нефтегазовых гигантов России и стран ЕС.

За время работы в НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву удалось значительно сократить зависимость Украины от поставок российского газа благодаря запуску реверсных потоков из Европы. Доведение тарифов на газ до рыночного уровня в этом году также позволило компании выбраться из дотационного состояния. Согласно утверждённому правительством плану чистая прибыль НАК в этом году должна составить 21 млрд грн.

В ближайших планах менеджера — разрешить споры с российским Газпромом в Стокгольме и добиться существенного увеличения объёмов отечественной газодо­бычи.

37 Владимир Омелян Возраст: 37 лет

Кто он: министр инфраструктуры

Родственные связи: женат; двое сыновей

Карьеру начал в Управлении европейской интеграции МИДа Перед Владимиром Омеляном одна из сложнейших задач — побороть коррупцию в таких крупнейших госструктурах, как Укрзализныця, Укравтодор, Администрация морских портов. Процесс стартовал с назначения на руководящие должности в эти компании независимых менеджеров — железными дорогами теперь управляет поляк Войцех Балчун, а автомобильные будет отстраивать его соотечественник Славомир Новак. Мининфраструктуры также удалось добиться принятия в Раде Закона «О дорожном фонде», гарантирующего стабильное финансирование ремонтных и строительных работ за счёт поступлений от акцизов на топливо.

Есть прогресс и в других сферах. Эксперты отмечают, что в последнее время прекратились скандалы вокруг Госавиаслужбы, связанные с непрозрачным назначением авиакомпаний на линии, улучшилась ситуация с прозрачностью распределения вагонов на железной дороге. Впрочем, есть и неудачи — пока Украине не удалось подписать с Евросоюзом соглашение об «открытом небе», который снимет ограничения на полёты европейских авиакомпаний в страну.

38 Андрей Иванчук Возраст: 43 года

Кто он: народный депутат («Народный фронт»)

Родственные связи: не женат; дочь

Карьеру начал преподавателем Черновицкого госуниверситета им. Федьковича Близкий соратник Арсения Яценюка и заместитель главы фракции «Народного фронта» Андрей Иванчук не стремится быть публичным политиком — он редко даёт интервью, не ходит на телевизионные политические ток-шоу. Тем не менее он играет большую роль в действующей парламентской коалиции. И как раз преодоление длившегося с февраля по апрель этого года политического кризиса Андрей Иванчук называет своим главным достижением. При этом «серым кардиналом» второй по численности фракции ВР он себя не считает. «Я заместитель главы фракции «Народный фронт», глава парламентского Комитета по вопросам экономической политики, — объясняет он Фокусу. — А относительно ярлыков, которые мне навешивают, лучше спросить у тех, кто их придумывает. Похоже, что они обо мне знают больше, чем я сам». Согласно данным электронного декларирования, Андрей Иванчук оказался в списке народных депутатов, хранящих наибольшее количество наличности в гривневом эквиваленте — 52,2 млн. Как объясняет депутат, он не доверяет банковской системе ещё со времён краха Сбербанка СССР.

39 Лилия Гриневич Возраст: 51 год

Кто она: министр образования и науки

Родственные связи: замужем; дочь, сын, две внучки

Карьеру начала в 1988 году учителем биологии во львовской СШ №7 Министерство образования и науки Лилия Гриневич возглавила в апреле 2016-го. До этого она два года была главой профильного комитета в Верховной Раде. Главное её достижение на посту министра — принятие в первом чтении законопроекта «Об образовании», который она активно лоббировала. В министерстве надеются, что уже к концу года этот документ будет принят, и это, по словам Лилии Гриневич, станет отправной точкой для запуска масштабной реформы образования. В её рамках министр планирует создать в Украине новую школу с двенадцатилетним обучением, основная идея которой — изменение подхода к обучению школьников и подготовке учителей. «Современному человеку важнее не запоминать большое количество теории, а уметь работать с ней — использовать для решения жизненных и профессиональных проблем, уметь критически мыслить, анализировать и формировать своё отношение к той или иной проблеме», — объясняет Лилия Гриневич.

40 Остап Семерак Возраст: 44 года

Кто он: министр экологии и природных ресурсов

Родственные связи: женат; сын и дочь

Карьеру начал координатором программы «Школа молодого политика» украинского фонда поддержки реформ Министру экологии Остапу Семераку досталось одно из самых сложных ведомств, ведь зачастую именно на нём замыкаются интересы олигархов в добыче нефти, газа и т. д. Позитив в работе министра, тем не менее, заметен. При нём разработали национальную стратегию обращения с отходами, которой в Украине до сих пор не существовало. Реализация этого документа должна предотвратить в дальнейшем такие трагедии, как на Грибовичском полигоне бытовых отходов под Львовом. Минэкологии приняло новые лицензионные условия по обращению с опасными отходами, лишив лицензий предприятия по утилизации отходов, на которых нашли нарушения. Таких оказалось 70%. Частично Семерак остановил вырубку карпатских лесов под видом санитарных рубок. Он полностью запретил подобную деятельность на территориях природно-заповедного фонда и пролоббировал принятие Минагрополитики новых правил санитарных рубок, значительно усложнивших жизнь легализованным браконьерам.

41 Оксана Сыроид Возраст: 40 лет

Кто она: заместитель главы Верховной Рады

Родственные связи: не замужем

Карьеру начала помощником главы Украинской республиканской партии После того как в феврале этого года её однопартийцы из «Самопомочи» вместе с двумя другими фракциями покинули парламентскую коалицию, Оксана Сыроид осталась единственным представителем оппозиции в руководстве Верховной Рады. Как и другие соратники по партии, Сыроид выступает против проведения досрочных выборов в Верховную Раду, в то же время не видит причин для «Самопомочи» возвращаться в большинство, которое она называет «олигархическим». Активнее всего парламентарий критикует внешнюю политику власти, прежде всего в вопросе мирного урегулирования ситуации в Донбассе. «Внешняя политика выражается одной фразой: «нет альтернативы минским договорённостям». Это не может быть внешней политикой государства», — заявила она на профильных парламентских слушаниях в декабре. Как замглавы ВР Оксана Сыроид также выступает за усиление роли парламента в вопросах обороны и внешней политики.

42 Иванна Климпуш-Цинцадзе Возраст: 44 года

Кто она: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Родственные связи: муж Арчил Цинцадзе — полковник, военный аналитик; две дочери

Карьеру начала логопедом в детской поликлинике Пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванне Климпуш-Цинцадзе достался в непростое для самого Евросоюза время: из ЕС выходит Великобритания, Нидерланды проголосовали против ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной, Европу наводнили мигранты. Впрочем, наша страна добилась прогресса на евроатлантическом направлении. На летнем саммите НАТО принято решение о предоставлении Украине помощи для полной перестройки армии в соответствии с натовскими стандартами. Также был создан трастовый фонд под программу разминирования Донбасса, а ответственность за войну на востоке Украины Альянс возложил на Россию. Пока что не реализована главная евроинтеграционная цель последних лет — получение безвизового режима с ЕС. Но Климпуш-Цинцадзе подчёркивает: дело не в Украине, а в самом ЕС, который медлил с выработкой механизма приостановки безвизового режима для третьих стран в случае форс-мажора.

43 Геннадий Зубко Возраст: 49 лет

Кто он: вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Родственные связи: женат; двое детей

Карьеру начал инженером-программистом Житомирского областного производственно-технического управления связи Ведомство Геннадия Зубко отвечает за реформу местного самоуправления и передачу функций управления от центральных органов власти местным органам. Первые результаты уже есть. Доходы бюджетов населённых пунктов страны, объединившихся в 159 территориальных общин, за 9 месяцев этого года выросли более чем в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5 млрд грн. У местных властей появились деньги на асфальтирование дорог, ремонт школ, освещение улиц.

Одна из главных претензий к Геннадию Зубко — медленные темпы обеспечения многоквартирных домов счётчиками тепла. Как заверил Фокус сам министр, это вопрос времени: «Бюрократия, не успевая за вызовами времени, сопротивляется изменениям в государстве. Несмотря на эти препятствия, мы проводим реформы децентрализации, энергоэффективности, дерегуляции в ведении бизнеса».

44 Павел Розенко Возраст: 46 лет

Кто он: вице-премьер-министр

Родственные связи: женат; сын и дочь

Карьеру начал инженером в Национальной телекомпании Украины В Кабмине Владимира Гройсмана Павел Розенко отвечает за здравоохранение, культурную, социальную и языковую политику. На посту вице-премьера ему удалось завершить процесс передачи тендеров Минздрава по закупке вакцин и лекарств от туберкулёза и ВИЧ международным организациям. Это позволило преодолеть тендерную коррупцию и добиться снижения закупочных цен. «Было много желающих заблокировать эти поставки и завалить систему международных закупок, чтобы вернуть коррупционные схемы. В мае было поставлено лишь 7% вакцин, закупленных на год. Совместно с Минздравом мы разблокировали этот процесс», — рассказывает чиновник. Самым важным своим достижением Розенко считает разработку упрощённой системы предоставления субсидий, которой он занимался ещё в должности министра социальной политики в правительстве Арсения Яценюка. В следующем году Розенко намерен приступить к реформированию пенсионной системы.

45 Максим Бурбак Возраст: 40 лет

Кто он: народный депутат, глава фракции «Народный фронт»

Родственные связи: женат; сын и дочь

Карьеру начал предпринимателем Максим Бурбак — один из ближайших соратников бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, их связывают дружеские отношения ещё со школы. До декабря 2014 года Бурбак был министром инфраструктуры в первом правительстве Яценюка. На парламентских выборах в том же году прошёл в Верховную Раду по списку «Народного фронта», а с прошлого лета возглавляет одноимённую фракцию в парламенте, фактически представляя в Верховной Раде интересы Арсения Яценюка. После выхода «Батькивщины» из коалиции отношения между политсилой Юлии Тимошенко и НФ ухудшились. Бывших соратников по коалиции народный депутат обвиняет в сотрудничестве с Оппозиционным блоком. «Это стало привычным — голосование «Батькивщины» и Оппоблока в унисон. Они вместе не поддерживают никаких инициатив, которые пошли бы на продолжение курса реформ. Зато расшатывают ситуацию в стране», — считает Бурбак. При этом фракция НФ — ключевой партнёр БПП в ВР, без которого парламент не в состоянии принять ни одного важного решения.

46 Андрей Рева Возраст: 50 лет

Кто он: министр социальной политики

Родственные связи: женат; дочь

Карьеру начал офицером До апреля этого года Андрей Рева занимал скромную должность заместителя винницкого городского головы, где отвечал за социально-гуманитарную сферу. Теперь перед ним стоят задачи масштабнее: это и чувствительный вопрос жилищно-коммунальных субсидий, и пенсионная реформа, верификация социальных выплат.

Во многом именно от эффективности работы Минсоцполитики зависит продолжение сотрудничества Украины с МВФ. Фонд требует от правительства проведения пенсионной реформы (корректировки возраста для выхода на пенсию, сокращения льготных категорий и др.). Разработка таких изменений — сфера компетенции Андрея Ревы.

В том числе для снижения дефицита Пенсионного фонда правительство предложило поднять минимальную зарплату до 3200 грн, предполагая, что это выведет часть доходов из тени. «Повышение заработной платы не вызовет роста цен на потребительские товары и услуги. Львиная доля ресурса — это уменьшение теневых заработных плат», — считает Андрей Рева.

47 Назар Холодницкий Возраст: 31 год

Кто он: руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заместитель генпрокурора

Родственные связи: холост

Карьеру начал помощником прокурора Киево-Святошинского района «Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в 275 уголовных процессах, — говорит Фокусу Назар Холодницкий. — Причём в суд направлено 45 уголовных производств, в 31 из них прокурор обратился в суд с обвинительным актом, в девяти — с обвинительным актом с подписанным сторонами соглашением о признании виновности». Кроме направленных в суд производств, САП в 27 уголовных производствах уже сообщила о подозрении 73 лицам, и по большинству из них досудебное расследование близится к концу. «Однако результаты судебного рассмотрения крайне неудовлетворительные: только в восьми производствах вынесены приговоры, которыми утверждены соглашения о признании вины и закрыто одно уголовное производство, — говорит Холодницкий. — Из 18 уголовных производств, направленных в суд в первом полугодии текущего года, суд не рассмотрел ни одного». Именно поэтому отчитаться о наказанных коррупционерах из высших эшелонов власти один из главных ловцов «крупной рыбы» пока не может.

48 Игорь Насалик Возраст: 54 года

Кто он: министр энергетики

Родственные связи: женат; двое сыновей

Карьеру начал ведущим специалистом Центра микроэлектроники в Ульяновске Кандидатура министра энергетики в правительстве Владимира Гройсмана оказалась одной из наиболее сложных для согласования. Выбор пал на заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Игоря Насалика как человека, способного найти компромиссы в переплетённом клубке энергетических интересов политиков, чиновников и олигархов.

Насалику и его команде удалось нарастить импорт угля и уговорить Укрзализныцю найти вагоны для его транспортировки, несмотря на острый дефицит подвижного состава. Это позволило уменьшить зависимость страны от поставок топлива с неподконтрольных территорий. Страна вошла в зимний период пусть и с не максимальными, но и не критичными запасами угля.

Игорь Насалик активно лоббировал принятие законов о рынке электрической энергии и о Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, которые остро необходимы для создания рынка электроэнергии и перехода с регулируемых тарифов на рыночные.

49 Юлия Ковалив Возраст: 31 год

Кто она: глава Офиса национального инвестиционного совета при президенте Украины

Родственные связи: муж Ярема Ковалив — глава Государственного агентства рыбного хозяйства Украины; дочь и сын

Карьеру начала в 2004 году в компании Ernst & Young В ноябре 2016 года Юлию Ковалив назначили главой Офиса национального инвестиционного совета при президенте Украины. До этого она в течение двух лет занимала должность первого заместителя министра экономического развития и торговли. В МЭРТ Ковалив отвечала за инвестиционную политику, реформу госпредприятий и корпоративного управления, а также приватизацию. Ковалив считает, что ей удалось добиться реальных изменений в системе работы госкомпаний, в частности, сформировать первый независимый набсовет НАК «Нафтогаз Украины».

В новой должности Юлии Ковалив придётся сконцентрироваться на налаживании связей с иностранными инвесторами, которые не спешат вкладывать деньги в Украину. «Госпредприятия и далее дешевеют, их необходимо продать стратегическим инвесторам, привнести туда капитал и технологии, побороть бытовую коррупцию» — говорит Юлия Ковалив.

50 Артём Сытник Возраст: 37 лет

Кто он: директор Национального антикоррупционного бюро

Родственные связи: женат; сын и дочь

Карьеру начал помощником прокурора Ленинского (Подольского) района Кировограда (Кропивницкий) Обнародование электронных деклараций в конце октября существенно прибавило работы детективам Национального антикоррупционного бюро. В этой связи они уже расследуют 10 уголовных производств, параллельно анализируя остальные декларации. Всего за первый год работы НАБ инициировало 256 уголовных производств по факту коррупции топ-уровня, из-за которой Украина, по подсчётам НАБ, потеряла более 80 млрд грн. Правда, до суда пока дошло только 44 дела, а приговор вынесли всего девяти обвиняемым. «К сожалению, дела от НАБ в судах рассматривают очень медленно: часто заседания переносят, а сами слушания начинают не раньше, чем через полгода. Поэтому для эффективной борьбы с коррупцией как можно скорее нужно создать Антикоррупционный суд, который будет независимо работать вместе с НАБ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой», — объя­снил Фокусу Артём Сытник.

51 Елена Пинчук Возраст: 46 лет

Кто она: глава наблюдательного совета телегруппы StarLightMedia, основатель Фонда Елены Пинчук «АнтиСПИД»

Родственные связи: отец Леонид Кучма — второй президент Украины; муж Виктор Пинчук — бизнесмен и филантроп, основатель EastOne Group; две дочери и сын

Карьеру начала в экономическом департаменте ПриватБанка Елена Пинчук возглавляет наблюдательный совет медиа­группы StarLightMedia (Новый, СТБ, ICTV, М1, М2, QTV), которая на протяжении уже нескольких лет остаётся лидером медиарынка Украины. По данным группы, её доля телесмотрения в 2015 году составила 27,33% среди аудитории 14–49 лет в городах с населением более 50 тыс.

Группа StarLightMedia, которая создаёт около 50% объёма отечественного телевизионного продукта, продолжает фокусироваться на собственных телепроектах. StarLightMedia объединила восьмерых украинских производителей фильмов и сериалов в проекте #КіноКраїна. «Это стало не только мощной поддержкой отечественного кинопроизводства, но и вкладом в экономический рост. По оценкам экспертов, каждая гривна, вложенная в кино- и сериальное производство внутри страны, удваивается и вливается в экономику», — рассказала Фокусу Елена Пинчук.

52 Анна Безлюдная Возраст: 44 года

Кто она: руководитель Inter Media Group

Родственные связи: разведена

Карьеру начала редактором программ на телеканале УТ-1 Уходящий год выдался непростым для Inter Media Group. В феврале разгорелся скандал вокруг телеканала «Интер» — основного актива медиагруппы. Во время сюжета о Небесной сотне было слышно, как шеф-редактор Мария Столярова в прямом эфире комментирует картинку на экране матерными словами. Впоследствии сотрудницу уволили. Кроме этого, «Интер» обвиняют в засилье российских сериалов в эфире, на что Безлюдная отвечает, что «своих нет». «Наш рынок не позволяет снимать качественный дорогой продукт. Мы можем купить корейские или американские сериалы, хотя не факт, что они будут дешевле. Но их смотреть не станут», — говорит Безлюдная. Эта позиция не всегда находит понимание у патриотичных граждан. В этом году активисты несколько раз устраивали митинги и пикеты у здания «Интера», была даже попытка поджога офиса. Но наибольший удар по политике телеканала нанёс парламент — с мая вступил в силу закон, ограничивающий квоту российского медиаконтента в телеэфире.

53 Вадим Новинский Возраст: 53 года

Кто он: народный депутат (Оппозиционный блок), собственник промышленно-инвестиционной группы «Смарт-холдинг», бизнес-партнёр Рината Ахметова

Родственные связи: женат; четверо детей

Карьеру начал в 1980 году слесарем в «Старорос-приборе» в городе Старая Русса Новгородской области (Российская Федерация) Вадим Новинский, собственник группы «Смарт-холдинг», владелец миноритарной доли в металлургической корпорации «Метинвест» Рината Ахметова, с состоянием $448 млн входит в двадцатку самых богатых людей Украины по версии Фокуса. Он один из самых влиятельных депутатов фракции «Оппозиционный блок». Широкий резонанс имя Новинского получило в связи со снятием с него депутатской неприкосновенности — 8 декабря 2016 года за соответствующее представление генпрокурора Верховная Рада дала 228 голосов. Основанием для этого стали подозрения в соучастии в попытке узурпации власти в Украинской православной церкви Московского патриархата. В 2014 году ГПУ начала уголовное производство в отношении Виктора Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по факту якобы давления на тогдашнего главу УПЦ (МП) митрополита Владимира с целью устранить его от управления церковью. Новинский считает дело сфабрикованным.

54 Ярослав Романюк Возраст: 55 лет

Кто он: глава Верховного суда Украины

Родственные связи: вдовец; дочь

Карьеру начал учителем львовской средней школы №31 Заработавшие с 1 октября 2016 года изменения в Конституцию в части правосудия полностью реформируют структуру Верховного суда Украины — действующий ВСУ вместе с тремя высшими спецсудами ликвидируют. Вместо них будет Верховный суд с 5 кассационными палатами. Ярослав Романюк саму идею поддерживает, но механизм реализации называет юридически неправильным. Объясняет, что сейчас его ведомство хотят ликвидировать на основе простого закона, тогда как ВСУ — это конституционный орган и для его реформирования необходимо вносить изменения в Конституцию 300 голосами народных депутатов. По этому поводу ведомство Романюка обратилось в Конституционный суд, но пока решения КСУ нет и закон действует. Согласно ему состав нового Верховного суда полностью обновится — судей наберут по итогам конкурса. Ярослав Романюк против такого подхода: «Идёт фактическое увольнение всех судей, которое Венецианской комиссией не было одобрено. Я назначен судьёй бессрочно, но, чтобы продолжить работу, мне нужно выиграть в конкурсе, где за одно место борются 15 человек. Этот конкурс — способ политиков сохранить своё влияние на судебный корпус».

55 Юрий Баулин Возраст: 63 года

Кто он: глава Конституционного суда Украины

Родственные связи: женат; сын

Карьеру начал в 1970 году учеником токаря Летом этого года судей КС обвиняли в саботаже процесса люстрации в стране. Главным противником Закона «Об очищении власти» назвали председателя КС Юрия Баулина, а уже в сентябре глава Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев отправил генпрокурору Юрию Луценко письмо с требованием ускорить рассмотрение уголовного производства по факту отмены в 2010 году конституционной реформы, вследствие чего тогдашний президент Виктор Янукович получил полномочия, которые не были предусмотрены, когда он избирался. «Фигурантом уголовного дела является и Юрий Баулин. Соболев также заявил, что уволить его и ещё четверых действующих судей КС нужно до вступления в силу новых изменений в Конституцию в части правосудия, поскольку потом (с 1 октября 2016 года) задержать или арестовать судью КС без согласия этого суда по данному делу будет невозможно. Требование Соболева на ход расследования не повлияло. Зато теперь ведомство Юрия Баулина в рамках всё той же судебной реформы, согласно которой судьи КС получили дополнительный иммунитет, лишили полномочий официально толковать законы.

56 Патриарх Филарет (Михаил Денисенко) Возраст: 87 лет

Кто он: глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, Святейший патриарх Киевский и всея Руси-Украины

Карьеру начал преподавателем Священного Писания Нового Завета в Московской духовной семинарии В этом году исполнилось полстолетия с тех пор, как патриарх Филарет встал во главе православных украинцев. В 1966 году будущий предстоятель был назначен экзархом Украины от Российской православной церкви, в 1990-м стал первым предстоятелем УПЦ Московского патриархата, а ещё через год инициировал создание Украинской православной церкви Киевского патриархата, независимой от Москвы. Следующие четверть века Филарет посвятил борьбе за признание автокефалии УПЦ (КП) Вселенским патриархом. И главными событиями уходящего года он называет позитивные шаги в этом направлении: обращение Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой признать недействительным томос 1686 года о переподчинении Киевской митрополии Москве и предоставить автокефалию православной церкви в Украине, аналогичное обращение Всемирного конгресса украинцев и соответствующие заявления президента, который встретился с Вселенским патриархом в марте этого года. Впрочем, даже не имея официального канонического статуса, УПЦ (КП) объединяет, согласно опросу, проведённому TNS MMI, 60% верующих украинцев.

57 Митрополит Онуфрий (Орест Березовский) Возраст: 72 года

Кто он: митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Украинской православной церкви (Московский патриархат)

Карьеру начал 28 августа 1984 года настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского подворья в селе Лукино Московской области Митрополит Онуфрий возглавил Украинскую православную церковь (МП) летом 2014 года в очень непростой для конфессии момент. Доверие к церкви, управляемой из Москвы, стало падать после начала российско-украинского конфликта, и сегодня, согласно исследованиям TNS MMI, к прихожанам некогда самой влиятельной из действующих в Украине церквей себя относят лишь 24% верующих украинцев, а десятки приходов, ранее подчинявшихся московскому патриархату, перешли в Киевский патриархат. «К огромному сожалению, сегодня в нашем государстве стали обычным явлением обиды, угрозы и призывы к дискриминации по отношению к миллионам прихожан нашей церкви», — говорится в опубликованном в ноябре этого года открытом обращении митрополита Онуфрия к президенту Украины. Впрочем, УПЦ (МП) всё ещё остаётся единственной официально признанной православной церковью в Украине. А по данным Госстата, из 28 841 культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные, УПЦ (МП) принадлежит больше всего — 11 296.

58 Святослав (Шевчук) Возраст: 46 лет

Кто он: верховный архиепископ Киево-Галицкий, предстоятель Украинской греко-католической церкви

Карьеру начал в 1999 году префектом Львовской греко-католической духовной семинарии Святого Духа Блаженнейший Святослав возглавляет Украинскую греко-католическую церковь пять с половиной лет и всё это время активно развивает её во всех направлениях. «Будущее УГКЦ и Украины куётся там, где война и страдают люди. Мы идём на восток, где так не хватает веры, надежды и любви», — призвал он в своей проповеди 19 июня этого года. В том же месяце на заседании Синода УГКЦ было решено создать пасторально-социальные миссии на линии размежевания в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Символическим шагом в сторону Запада стало предложение перенести празднование Рождества греко-католиками с 7 января на 25 декабря: «Мы должны идти к тому, чтобы праздновать Рождество по григорианскому календарю, как это делают не только католики, но и большинство православных церквей мира», — считает глава УГКЦ. Поддержать его готово большинство прихожан: согласно последним опросам Центра Разумкова, Блаженнейшему Святославу полностью доверяют 57,3% греко-католиков.

59 Любомир (Гузар) Возраст: 83 года

Кто он: архиепископ-эмерит Украинской греко-католической церкви, бывший предстоятель УГКЦ, кардинал-священник Римской католической церкви

Карьеру начал в 1958 году: был рукоположен в священники и занял должность учителя и префекта в Стемфордской духовной семинарии Святого Василия Блаженнейший Любомир пребывал во главе Украинской греко-католической церкви десять лет, с 2001-го по 2011 год. Впрочем, перестав быть верховным архиепископом, он по-прежнему остаётся духовным лидером греко-католиков, число которых стремительно растёт. Если в прошлом году прихожанами УГКЦ себя называли 11% украинцев, то в 2016 году, согласно опросу Ukrainian Sociology Service при Институте социологии НАН Украины, их доля выросла до 21,3%. При этом, по данным Центра Ра­зумкова, своей церкви доверяют девять из десяти греко-католиков (для сравнения: среди прихожан УПЦ (МП) этот показатель составляет 65,5%). Сегодня, несмотря на почтенный возраст, архиепископ-эмерит продолжает вести активную общественную жизнь, уделяя особое внимание общению с новым поколением: только за последний месяц Блаженнейший Любомир посетил молодёжные реколлекции, встретился со студентами Киево-Могилянской академии и принял участие в мероприятиях по случаю открытия Киевского центра Украинского католического университета.

60 Яков Дов Блайх Возраст: 52 года

Кто он: глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса и главный раввин киевской синагоги на Подоле

Родственные связи: женат; восемь детей

Карьеру начал учителем В этом году раввин Яков Блайх участвовал в работе оргкомитета по подготовке мероприятий, посвящённых 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Мероприятий было много, около 20 за две недели — открытие и освящение мемориалов, памятные концерты, спектакли, круглые столы, панихиды, открытие выставок, тематические кинофестивали и т. д. «Мы можем гордиться тем, как всё это было организовано, — отличный пример сотрудничества общественных и государственных структур, — говорит рав Блайх. — Требования еврейской традиции тоже были соблюдены. Я лично следил за тем, чтобы панихида и все траурные мероприятия проводились в соответствии с иудейским законом». Яков Блайх также является членом попечительского совета Мемориального центра жертв Холокоста, который в ближайшем будущем будет открыт в Бабьем Яру. Он участвовал в разработке концепции музея и поиске средств на реализацию проекта. «Это будет мемориальный комплекс международного класса, — уверен Блайх. — Не хуже Вашингтонского музея Холокоста».

61 Рефат Чубаров Возраст: 59 лет

Кто он: председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат (Блок Петра Порошенко)

Родственные связи: женат; три дочери

Карьеру начал в 1975 году каменщиком В 2016 году Россия усилила в Крыму репрессии против крымских татар, что вылилось в запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. «Мы, крымские татары, как те, кто оказался против своей воли за пределами Крыма, так и весь народ, находящийся в условиях временной российской оккупации, прикладываем все силы, чтобы приблизить время деоккупации Крыма. Главная наша задача — актуализировать на международном уровне и во внутриукраинской политике проблемы деоккупации Крыма и обеспечения прав крымскотатарского народа», — заявил Рефат Чубаров Фокусу. В этом году принято несколько международных документов, посвящённых Крыму и правам его коренного народа, а ключевой утвердил Комитет по социальным и гуманитарным вопросам (Третий комитет) Генассамблеи ООН — резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе (Украина)». «Чрезвычайно важно, что в этой резолюции впервые на уровне ООН Россия названа государством-оккупантом, а аннексия Крыма не признаётся», — говорит Рефат Чубаров.

62 Мустафа Джемилев Возраст: 73 года

Кто он: народный депутат (Блок Петра Порошенко), уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа

Родственные связи: супруга Сафинар — глава Лиги крымскотатарских женщин; двое сыновей и дочь

Карьеру начал слесарем Осенью состоялась премьера документального фильма «Мустафа», снятого режиссёром Ахмедом Сарихалилом о жизни лидера крымскотатарского народа. Картина была представлена в программе кинофестиваля «Молодость» и вызвала небывалый ажиотаж в Украине.

А на европейцев сильное впечатление произвела речь, произнесённая Джемилевым в Европарламенте во время дебатов об аннексии Крыма. Особенно та её часть, в которой бывший глава Меджлиса заявил, что россияне завезли в Крым ядерное оружие.

В 2016-м Мустафа Джемилев стал номинантом премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли».

Но самым главным событием уходящего года для него стало освобождение сына из российской тюрьмы.

63 Игорь Бенедисюк Возраст: 51 год

Кто он: глава Высшего совета юстиции

Родственные связи: женат; двое сыновей

Карьеру начал водителем Новоград-Волынского райветсанотдела В этом году Высший совет юстиции рассмотрел дела всех судей, которые выносили решения о лишении водительских прав, аресте и запрете на мирные собрания во времена Майдана. В результате ВСЮ рекомендовал народным депутатам уволить 33 судьи за нарушение присяги. Из них Верховная Рада смогла уволить 29. Примечательно, что это был последний шанс у парламентариев отстранить провинившихся судей с должностей. С 1 октября этого года вступили в силу конституционные изменения в части правосудия, отменяющие такое понятие, как «нарушение судьёй присяги». Эти же изменения в Конституции предусматривают и реорганизацию Высшего совета юстиции. В нынешнем виде ВСЮ будет работать до апреля 2019 года, после чего его заменят новым органом — Высшим советом правосудия. Глава ВСЮ Игорь Бенедисюк считает, что основное препятствие для создания ВСП — отсутствие закона о высшем совете правосудия. «Без этого мы не сможем создать новый орган, а значит, и рассматривать дела против судей. Под угрозой должное исполнение и всех других полномочий Совета», — заявил он Фокусу.

64 Геннадий Кернес Возраст: 57 лет

Кто он: харьковский городской голова

Родственные связи: женат; трое сыновей

Карьеру начал в 1977 году на харьковском заводе «Свет шахтёра» В ноябре УЕФА разрешил проводить международные матчи на стадионе «Металлист» в Харькове. Действовавший запрет на проведение игр был введён в 2014 году из-за близости к зоне проведения антитеррористической операции и высокой угрозы терактов в городе. Но спокойная обстановка в Харькове на протяжении последнего года убедила европейских футбольных функционеров в том, что местные власти и правоохранители способны обеспечить здесь высокий уровень безопасности. В этом есть заслуга и Геннадия Кернеса как мэра. В том числе благодаря ему снизился и высокий градус политического напряжения в регионе.

Геннадий Кернес руководит городом с 2010 года, и у него по-прежнему один из самых высоких рейтингов доверия среди мэров областных центров. В 2015-м он легко переизбрался на второй мэрский срок: за него проголосовали 65,8% избирателей. Сейчас, как показал последний Все­украинский муниципальный опрос, проведённый группой «Рейтинг», деятельность городского головы одобряют 69% харьковчан.

65 Геннадий Труханов Возраст: 51 год

Кто он: одесский городской голова

Родственные связи: женат; две дочери

Карьеру начал со службы в Северокавказском военном округе Вооружённых сил СССР в звании лейтенанта Уходящий год для Геннадия Труханова ознаменовался непрекращающейся войной с командой экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили. Даже отчёт о проделанной в 2016 году работе мэр начал с критики людей третьего президента Грузии, назвав их «политическими неудачниками и неврастениками». На это Саакашвили традиционно заявил, что Труханов — «главный коррупционер города и представляет угрозу украинской государственности». В комментарии Фокусу мэр Одессы своим главным достижением за прошедший год назвал сохранение мира в городе. «Кроме того, в этом году Одесса заняла первое место среди городов-миллионников по открытости местной власти. А наша программа «Здоровье», например, признана одной из наиболее эффективных в стране: одесский опыт сегодня успешно перенимают медики из других украинских регионов», — не скрывает гордости городской голова.

66 Борис Филатов Возраст: 44 года

Кто он: днепровский городской голова

Родственные связи: женат; дочь

Карьеру начал юрисконсультом на предприятиях различной формы собственности Главным достижением этого года днепровский городской голова Борис Филатов называет создание промэрского большинства в горсовете. «Это позволило нам работать продуктивно. Так что, несмотря на колоссальное политическое противостояние и прямой саботаж с вредительством со стороны оппозиции, мы в этом году смогли сделать большой рывок с точки зрения реформирования», — считает Филатов. В августе этого года Днепр стал первым украинским городом, запустившим систему Navizor — интерактивную карту анализа состояния дорог. Днепровский городской голова хвастается Фокусу, что за прошлый год в его городе отремонтирован рекордный миллион квадратных метров дорог. В планах на следующий год — ремонт центрального моста, на который из бюджета выделено 170 млн грн, и полное обновление общественного транспорта, который должен стать экологически безопасным и дешёвым для жителей города.

67 Константин Ворушилин Возраст: 58 лет

Кто он: директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Родственные связи: двое детей

Карьеру начал на Броварском заводе пластмасс в должности инженера, заместителя начальника цеха Константин Ворушилин, ранее возглавлявший Международный инвестиционный банк, который остаётся собственностью президента Петра Порошенко, стал главой Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в октябре 2014 года. Работы у него хватает — в период 2014–2016 годов с рынка было выведено более 80 банков, а их вкладчикам по состоянию на 1 декабря 2016 года уже компенсировано более 80 млрд грн. Собственных средств для таких масштабных выплат у ФГВФЛ оказалось недостаточно. Поэтому фонд берёт миллиардные кредиты у НБУ и Министерства финансов. Возвращать эти средства, а также выполнять обязательства перед кредиторами лопнувших банков, не подпадающих под гарантии ФГВФЛ, Ворушилин рассчитывает в первую очередь за счёт продажи активов и имущества неплатёжеспособных банков. Ведь в результате банкопада только кредитов на балансе у фонда накопилось на общую сумму около 365,9 млрд грн. То есть сумма, находящаяся в управлении ведомства Ворушилина, эквивалентна половине доходов госбюджета.

68 Вадим Черныш Возраст: 45 лет

Кто он: министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц

Родственные связи: женат; сын

Карьеру начал старшим юрис­консультом — инспектором по вопросам банковской безопасности В апреле этого года Кабинет министров назначил Вадима Черныша министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц. Новое ведомство образовали путём реорганизации Государственной службы по вопросам АР Крым и Севастополя и Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса. Последним Черныш руководил с июня 2015 года до назначения в министерство. Одним из достижений нового ведомства Вадим Черныш считает создание государственной программы по восстановлению восточных регионов Украины: «Несмотря на малочисленный кадровый состав и бюрократические барьеры, мы вернули в поле зрения власти самую болевую проблему страны — людей, пострадавших от конфликтов на востоке Украины». Однако министр не исключает, что в следующем году возникнут определённые сложности с реализацией запланированного — проект государственного бюджета на 2017 год не предусматривает финансирования программ по решению проблем восточных регионов.

69 Марина Порошенко Возраст: 54 года

Кто она: глава совета благотворительного Фонда Петра Порошенко

Родственные связи: муж Пётр Порошенко; старший сын Алексей — народный депутат (БПП); сын, две дочери

Карьеру начала врачом в кардиологическом отделении Октябрьской больницы Киева Одно из главных направлений деятельности первой леди Украины и руководительницы благотворительного Фонда Петра Порошенко — помощь детям с ограниченными возможностями и развитие инклюзивного образования. В Запорожской области стартовал пробный проект, в рамках которого школы принимают на обучение детей с особыми потребностями, а учителя проходят тренинги по работе с такими школьниками. «В будущем наработки этого проекта станут дорожной картой для внедрения инклюзивного образования по всей стране», — сказала Фокусу Марина Порошенко. Этой теме первая леди уделяет большое внимание и во время зарубежных визитов. В частности, в ноябре был подписан договор с китайской Международной торговой палатой о выделении 5,2 млн грн на инклюзивное образование в Украине. Во время переговоров с зарубежными коллегами Марина Порошенко обсуждает и другие гуманитарные вопросы, прежде всего оказание помощи украинским солдатам и пострадавшим от конфликта в Донбассе.

70 Олег Тягнибок Возраст: 48 лет

Кто он: лидер Всеукраинского объединения «Свобода»

Родственные связи: женат; две дочери, сын

Карьеру начал санитаром хирургического отделения Львовской областной клинической больницы Главным событием уходящего года Олег Тягнибок называет 25-летие своей партии — ВО «Свобода» является ровесницей независимой Украины. Несмотря на то, что партия не смогла преодолеть проходной барьер на последних выборах в Верховную Раду (не хватило 0,3%), «Свобода», как и прежде, очень активна в украинской политике. Свободовцы постоянно участвуют в различных протестных акциях, в том числе резонансных. Согласно данным соцопросов, партия Олега Тягнибока на следующих парламентских выборах может вернуться в Раду — ноябрьское исследование Киевского международного института социологии даёт ей 5,5% голосов избирателей (среди тех, кто определился с выбором и заявил о готовности прийти на участки). «Наша главная задача сейчас — убрать барыг из власти. Если наведём порядок внутри страны, то быстрее достигнем мира и вернём оккупированные территории. Мы уверены, что «Свобода» будет представлена в следующем парламенте либо после досрочных, либо после очередных выборов», — заявил Фокусу Олег Тягнибок.

71 Александр Ярославский Возраст: 56 лет

Кто он: владелец DCH Group

Родственные связи: женат; пятеро детей

Карьеру начал вице-президентом компании «Гея» После бегства из страны команды экс-президента Виктора Януковича дела у Александра Ярославского быстро налаживаются. «Янукович никак не давил. Он просто создал такую обстановку в стране, что правильнее было избавляться от бизнеса», — поясняет харьковский бизнесмен причины распродажи своих активов при прошлой власти, в том числе и футбольного клуба «Металлист».

В прошлом году Фокус оценил состояние Ярославского в $727 млн и предположил, что часть этих денег бизнесмен направит на скупку подешевевших украинских предприятий. Ждать долго не пришлось — владелец DCH Group уже приобрёл Харьковский тракторный завод, считается одним из претендентов на приватизацию Одесского припортового завода и рассматривает возможность вернуть ФК «Металлист».

Сам Ярославский не скрывает, что у него хорошие контакты с Администрацией президента по вопросам развития Харьковской области.

72 Ульяна Супрун Возраст: 55 лет

Кто она: и. о. министра здравоохранения

Родственные связи: муж Марко Супрун — активист Всемирного конгресса украинцев, сооснователь волонтёрского проекта «Защита патриотов»

Карьеру начала врачом в американской клинике В начале августа 2016 года украинку американского происхождения назначили и. о. министра здравоохранения. До этого она строила медицинскую карьеру в США. В Украину Ульяна Супрун вместе с мужем перебралась в самом начале Революции достоинства. На Майдане она была волонтёром медицинской службы. На новой работе у неё большие планы. Супрун считает, что вместо нынешней системы здравоохранения нужно построить абсолютно новую. Она уже решила проблему с закупкой основных видов вакцин и наладила работу с профильными международными организациями, через которые теперь закупаются медицинские препараты. Кроме того, с 1 апреля следующего года в Украине заработает процесс реимбурсации некоторых лекарств — компенсация пациенту средств, потраченных на лекарства. «В проекте бюджета заложено 500 млн грн на реимбурсацию, но нам обещают в Кабмине, и премьер-министр это поддерживает, что если понадобятся дополнительные средства на эту программу, мы их получим», — заявила Ульяна Супрун Фокусу.

73 Виктор Балога Возраст: 53 года

Кто он: народный депутат (внефракционный)

Родственные связи: женат; двое сыновей, Андрей — мэр Мукачева; дочь; братья Иван и Павел — народные депутаты

Карьеру начал старшим товароведом Береговского районного союза потребителей В 2016 году лидер партии «Единый центр» Виктор Балога, которого традиционно называют хозяином Закарпатья, политическую активность не проявлял. В парламенте, где закарпатский десант Балог представлен ещё двумя братьями, Иваном и Павлом, он подал лишь пять законопроектов, в основном экономического характера. Ни один из них Верховная Рада так и не приняла. Зато народный депутат максимально сконцентрировался на том, чтобы закончить десятилетнюю работу по строительству в родном Мукачеве кафедрального собора Кирилла и Мефодия УГКЦ. Собор был освящён 10 декабря, а на его открытие из Ватикана специально прибыл кардинал Леонардо Сандри. «Это необыкновенно важное событие в моей жизни и в жизни мукачевской громады, — признался Фокусу Виктор Балога. — Я не могу не гордиться тем, что в нынешнем году нам удалось завершить этот масштабный проект». Ещё одним подарком судьбы стало пополнение в семье: Виктор Балога стал дедом.

74 Михеил Саакашвили Возраст: 48 лет

Кто он: инициатор политического движения «Рух новых сил», бывший глава Одесской облгосадминистрации

Родственные связи: женат; двое сыновей

Карьеру начал юристом в Нью-Йоркской юридической фирме Patterson Belknap Webb & Tyler «За последние 12 месяцев удалось сделать немало, — рассказывает Фокусу Михеил Саакашвили. — Это и ремонт трассы Одесса — Рени, и строительство нового терминала Одесского аэропорта, и логистический прорыв, названный «новым Шёлковым путём, — транспортный коридор из Европы в Азию. Нам удалось победить авиационную мафию, добившись тройного снижения цен на билеты, — теперь из Киева в Одессу можно летать за 499 грн. Число сотрудников Одесской обладминистрации было уменьшено вдвое — при том, что объём работы остался прежним. Кроме того, пока я возглавлял обл­администрацию, Одесская таможня — единственная в Украине — не брала взяток».

Однако уйдя из власти в политику (Саакашвили инициировал создание нового политического проекта «Рух новых сил»), он утратил былую влиятельность.

75 Александр Ткаченко Возраст: 50 лет

Кто он: генеральный директор медиахолдинга «1+1 медиа» («1+1», «2+2», ТЕТ, ПлюсПлюс, Бигуди, УНИАН-ТВ, Ukraine Today, 1+1 International) Игоря Коломойского

Родственные связи: жена Анна Баранник — директор по стратегии и развитию «1+1 медиа»; сын и дочь

Карьеру начал редактором и ведущим на телеканале УТ-1 В уходящем году одним из основных успехов «1+1 медиа» Александр Ткаченко считает формирование собственного сериального производства. «Процесс сдвинулся с мёртвой точки: сериалов, произведённых в Украине, в том числе на украинском языке, становится всё больше, и это тренд. Мы рады, что, несмотря на большой скептицизм, стали зачинателями в этом направлении», — рассказывает он Фокусу. Также Ткаченко подчёркивает, что на политическом и медиаиндустриальном уровне появилось общее понимание того, как и в каком виде необходимо развивать киносериальное производство в стране. Увеличению темпов кинопроизводства не мешает даже временная приостановка действия закона о господдержке кино. Кроме того, Ткаченко отмечает трансформацию модели телебизнеса из убыточной в способную приносить прибыль. По его словам, в уходящем году телевизионные группы успешно работали над тем, чтобы попасть в сегмент платного телевидения.

76 Владимир Бородянский Возраст: 42 годa

Кто он: генеральный директор медиагруппы StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, QTV) Виктора Пинчука, руководитель телеканала СТБ

Родственные связи: не женат

Карьеру начал коммерческим директором газеты «Московский комсомолец в Украине» В феврале 2016-го канал, которым руководит Бородянский, совместно с «UA.Перший» провёл национальный отбор на музыкальный конкурс «Евровидение». «Ещё до отбора СТБ пообещал профинансировать постановку номера и поездку победителя в Стокгольм, — рассказал Бородянский Фокусу. — Это было сделано для того, чтобы страну представлял объективно лучший». По словам гендиректора StarLightMedia, победа Джамалы в Стокгольме стала для него не только доказательством честности и прозрачности нацотбора, но и одним из ключевых событий, которыми запомнится уходящий год.

В числе профдостижений года Бородянский называет то, что Новый канал в регулярном рейтинге Nielsen поднялся с шестого на третье место среди украинских телеканалов по охвату средневозрастной аудитории. По охвату коммерчески привлекательной аудитории канал на второй позиции. А для молодёжи — зрителей 20–30 лет в городах 50 тыс.+ — Новый канал стал первой кнопкой.

77 Александр Богуцкий Возраст: 45 лет

Кто он: директор-президент канала ICTV, член правления инвестиционно-консалтинговой группы EastOne

Родственные связи: жена Елена Кондратюк — народный депутат («Батькивщина»); дочь

Карьеру начал редактором на первой украинской радиостанции «Незалежність» во Львове В комментарии Фокусу Александр Богуцкий отметил, что в октябре ICTV показал лучший результат за последние годы. «Телеканал внедрил и поддерживает яркие линейки программ журналистских расследований, в числе которых «Громадянська оборона» и «Антизомбі» — лучшее из того, что украинское телевидение предложило на противопоставление путинской пропаганде, — говорит руководитель ICTV. — Канал показал самый успешный за всю историю украинского телевидения сериал «Пес» и первый сериал о новых полицейских «Володимирська, 15». Ещё одним успехом Богуцкий считает становление на канале ICTV команды «Дизель Студіо» — юмористического шоу, которое в 2016-м отвоевало престижную премию «Телетриумф» у «Студии Квартал-95».

Доволен Богуцкий и тем, что государство наконец-то обратило внимание на украинский кинематограф: в парламенте приняли закон о господдержке кинопроизводства.

78 Юрий Стець Возраст: 40 лет

Кто он: министр информационной политики, член СНБО

Родственные связи: жена Яна Конотоп — политический обозреватель 5-го канала; двое сыновей и дочь; кумовья Пётр Порошенко и Юрий Луценко

Карьеру начал репортёром Черновицкой областной государственной телерадиокомпании Своим главным достижением за последний год Юрий Стець считает восстановление телевышки на горе Карачун в Славянске, которая дала возможность жителям Донецкой области смотреть 14 аналоговых телеканалов и слушать 13 радиопрограмм. Кроме того, ему удалось запустить мультимедийную платформу иновещания: телеканал UA|TV Министерства информации в кабельных сетях мира могут смотреть более 10 млн зрителей и сотни миллионов владельцев спутниковых антенн. «Мы инициировали ряд коммуникационных кампаний, целью которых было напомнить украинцам о том, что без Крыма государства Украины быть не может, — говорит Юрий Стець Фокусу. — В частности, разместили более 600 бордов, на которых известные украинцы рассказывают о своём Крыме; показали около 10 видеороликов на более чем 30 телеканалах, а также на десятках сайтов по всей стране. Кроме этого, подготовили документально-художественный фильм «Крим. Спротив».

79 Владимир Мжельский Возраст: 41 год

Кто он: шеф-редактор 5-го канала

Родственные связи: женат; два сына и дочь

Карьеру начал художественным руководителем Дома культуры в Черниговской области В 2016 году на 5-м канале стало больше интересной и актуальной информации, спектр тем расширился. «Мы максимально честны со своим зрителем, именно поэтому в текущем году 5-й канал запустил ток-шоу «Рандеву» и «За чай.com». В них влиятельные гости, чьё мнение интересно и важно для зрителей, вынуждены отвечать на не всегда удобные вопросы. Так украинцы узнают, кто говорит правду, а кто — мимикрирует», — говорит Владимир Мжельский. В новом сезоне изменилась форма подачи материала: программа «Информационное утро» передаёт эстафету «Информационному дню», что позволяет зрителям сопоставлять факты и самостоятельно делать выводы о главных событиях, произошедших в течение дня в стране. Самым важным достижением Мжельский считает высокую профессиональную планку, которую поставила его команда: «В этом году нам снова удалось удержать фронт российской агрессии. Нам — это украинцам. Большая заслуга в том, что мы выстояли, принадлежит в том числе и 5-му каналу».

80 Савик Шустер Возраст: 64 года

Кто он: генеральный продюсер продакшен-компании «Савик Шустер Студия», телеведущий

Родственные связи: женат; сын, дочь

Карьеру начал научным сотрудником медицинского исследовательского центра во Флоренции 2016-й был не самым удачным годом для Савика Шустера. Ветеран журналистики на седьмом десятке решил попробовать себя в роли медиапредпринимателя. Попытка провалилась. Собственный спутниковый телеканал Савика Шустера 3S.TV прекратит вещание с 1 января следующего года. В 2015-м этот проект казался перспективным. Несколько операторов кабельного ТВ включили его в свои пакеты почти сразу после официального запуска, передачи, выложенные в YouTube, стабильно набирали сотни просмотров. Нельзя сказать, что канал не стал популярным. За год у 3S.TV набралось больше 20 тыс. подписчиков. Однако средств, собранных за счёт «клубных взносов» зрителей, оказалось недостаточно для нормального функционирования регулярного вещателя.

81 Алена Притула Возраст: 49 лет

Кто она: соосновательница, владелица и бывший главный редактор интернет-издания «Украинская правда»

Родственные связи: первый муж Владимир Притула — журналист

Карьеру начала в 1991 году корреспондентом агентства УНИАН «За этот год я прошла курс KMBS «Школа стратегического архитектора» и начала обу­чение на курсе в Стокгольмской школе экономики по менеджменту СМИ. В этом году наконец выйдет обновлённая «Украинская правда. Жизнь», с новым дизайном, который позволит воплотить все наши задумки. У нас успешно прошли два курса в УП-лектории — «Расстрелянное возрождение» про украинскую литературу 1910–1930 годов и интенсив по культурной журналистике, это новые для нас виды деятельности. Ещё мы запустили два проекта, которыми гордимся, — «Формула успеха» о молодых и перспективных и «Ядро нации» — о мудрых», — рассказывает Алёна Притула. И подытоживает: «Кажется, всё. Не помню уже этот год, точнее, не о том помню». То, о чём помнит Алёна Притула, помнят многие: утром 20 июля в принадлежавшем ей автомобиле сработало взрывное устройство. В машине в этот момент находился Павел Шеремет — журналист, теле- и радиоведущий, с которым Алёна была помолвлена.

82 Евгений Лященко Возраст: 42 года

Кто он: директор «Медиа Группы Украина» и канала «Украина» Рината Ахметова

Родственные связи: женат; сын и три дочери

Карьеру начал разработчиком программного обеспечения в научно-исследовательском институте В этом году «Медиа Группа Украина» стала одним из лидеров по количеству выигранных номинаций главной телевизионной премии «Телетриумф-2016» — 11. Евгений Лященко также гордится тем, что телеканал «Украина» и каналы «Футбол 1»/«Футбол 2» получили эксклюзивные права на трансляцию матчей Евро-2016 в Украине. По словам Лященко, канал «Украина» производит всё больше собственного кинопродукта: «Снимаем много часов качественного украинского кино, рейтинги новых продуктов подтверждают, что понимать зрителя нам удаётся. В 2016 году с высокими показателями по охвату аудитории прошли сериалы «На линии жизни», «Чорна квітка», «Черговий лікар», «Не зарекайся», — приводит примеры Евгений Лященко. Он констатирует сокращение перечня вещателей универсальной программной группы на украинском ТВ-рынке, что, по его мнению, «позволит отечественной телевизионной индустрии перейти на рыночные правила игры».

83 Максим Нефьодов Возраст: 32 года

Кто он: первый заместитель министра экономического развития и торговли

Родственные связи: не женат

Карьеру начал в 2004 году M&A-аналитиком в инвестиционной компании Golden Gate Business Электронная система государственных тендеров ProZorro — детище Максима Нефьодова, курировавшего процесс её разработки с самого нуля. Многочисленные критические замечания в адрес ProZorro со стороны чиновников разного ранга лишь подтверждают, что воровать бюджетные средства стало гораздо сложнее. С 1 августа 2016-го все госзакупки стоимостью от 200 тыс. грн переведены на ProZorro и данные о них (включая стоимость контракта, спецификацию товаров, имена и ценовые предложения участников тендеров) находятся в открытом доступе онлайн. По словам самого Нефьодова, в сравнении с тендерами прошлых лет ProZorro даёт в среднем 13% экономии.

В ноябре после ухода из министерства Юлии Ковалив (№49 в рейтинге Фокуса) Максим Нефьодов получил к своей должности заместителя министра приставку «первый», а вместе с ней и новые обязанности. Теперь он будет курировать и реформу государственных предприятий.

84 Юрий Терентьев Возраст: 40 лет

Кто он: глава Антимонопольного комитета

Родственные связи: женат; сын и дочь

Карьеру начал юристом в компании DML У большинства украинцев работа АМК ассоциируется преимущественно с не­удачными попытками снизить цены на гречку и бензин. Сам же Юрий Терентьев уверен, что ему удалось запустить масштабный процесс трансформации своего ведомства, результаты которого будут видны через два-три года.

«Антимонопольный комитет начал меняться — из органа, ежегодно штрафующего природные монополии за одни и те же нарушения, он превратился в современное ведомство по защите конкуренции. Мы создали структуры, занимающиеся постоянным мониторингом рынков, службу экономического анализа, новый департамент расследований», — рассказал Юрий Терентьев. В этом году АМК представил результаты расследований по монополизму на рынках энергетики, авиаперевозок, топлива и лекарств. Другое дело, что пока по факту ни сами монополисты, ни занимающиеся регулированием монопольных тарифов госорганы не спешат прислушиваться к рекомендациям АМК.

85 Дмитрий Вовк Возраст: 27 лет

Кто он: глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

Родственные связи: не женат

Карьеру начал помощником вице-президента по корпоративным финансам компании «Инвестиционный капитал Украина» От решений главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка зависят суммы в счетах за коммунальные услуги практически каждого украинца. Самые резонансные шаги комиссии — повышение тарифов на тепло и введение формулы «Роттердам+» для расчёта отпускных цен на электроэнергию. И если в первом случае ведомство Дмитрия Вовка попросту пересчитало тарифы с учётом новых цен на газ, то «Роттердам+» вызвал много вопросов. В основу нового метода расчёта тарифа взяли цены угля в портах Северной Европы и стоимость его доставки до тепловых станций. После введения новой формулы тарифы, по которым операторы тепловых электростанций продают электроэнергию, выросли практически в два раза, до 1826 грн за мВт/ч. Сам Вовк утверждает, что ему удалось повысить прозрачность работы НКРЭКУ. Своим главным достижением в этом году он считает принятие закона об НКРЭКУ, регламентирующего квалификационные требования к членам комиссии, их ротацию, взаимоотношения комиссии с бизнесом.

86 Вадим Рабинович Возраст: 63 года

Кто он: народный депутат, лидер партии «За життя»

Родственные связи: женат; сын

Карьеру начал мастером ремонтно-строительного управления Харьковского горисполкома В мае этого года Вадим Рабинович заявил, что уходит из Оппозиционного блока, аргументировав своё решение идеологическими расхождениями с однопартийцами. Но заявление о выходе из фракции депутат до сих пор не написал — ждёт, пока его оттуда исключат. Летом Рабинович вместе с ещё одним экс-оппоблоковцем Евгением Мураевым создал новую партию «За життя». Несмотря на то, что политической силе нет и полугода, социологи предрекают ей успех в случае внеочередных парламентских выборов. Результаты последних опросов от нескольких социологических служб показали, что «За життя» может набрать до 9% голосов избирателей (среди тех, кто определился со своим выбором и заявил о готовности прийти на участки для голосования). На таком же уровне и президентский рейтинг Вадима Рабиновича.

Сам он считает, что его личный и партийный рейтинги растут из-за недовольства украинцев властью, и сравнивает себя с Дональдом Трампом.

87 Наталия Корчак Возраст: 48 лет

Кто она: глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Родственные связи: замужем; двое сыновей

Карьеру начала в 1985 году работницей производственного участка №1 Козятинского хлебоприёмного предприятия В марте 2016-го члены Нацио­нального агентства по вопросам предотвращения коррупции единогласно избрали Наталию Корчак главой НАПК. «Нынешний год был очень сложным для меня, — признаётся она Фокусу. — Несмотря на невероятное противодействие, мы вовремя запустили систему электронных деклараций, не дав сорвать этот процесс под предлогом внедрения различных законодательных инициатив и защитив его от хакерских атак». НАПК уже запустило процесс государственного финансирования партий, призванного уменьшить влияние крупного бизнеса на политсилы, начало мониторить образ жизни чиновников и налаживает работу с обличителями коррупционеров. «То, что у наших детей появилась возможность иметь достойное будущее здесь, в своей родной стране, я считаю огромным достижением украинского общества», — говорит Наталия Корчак, комментируя Фокусу начатую антикоррупционную кампанию.

88 Игорь Жданов Возраст: 48 лет

Кто он: министр молодёжи и спорта

Родственные связи: женат; сын и дочь

Карьеру начал в 1993 году внештатным консультантом Комитета Верховной Рады по вопросам молодёжи, спорта и туризма После отставки правительства Арсения Яценюка Игорь Жданов встал перед выбором: уйти в оппозицию вместе с ВО «Батькивщина», по квоте которой он возглавил Минспорта, или остаться министром, но распрощаться с партией Юлии Тимошенко. Жданов выбрал последнее, заодно перейдя в партию Арсения Яценюка «Народный фронт». Среди главных достижений Жданова в этом году — 10-кратное (до 50 тыс. грн) увеличение размера премии Кабмина за особые достижения молодёжи в развитии Украины, выделение 10 млн грн на программу национально-патриотического воспитания молодёжи, а также запуск программ молодёжных обменов между правительствами Украины, Польши, Литвы и Японии. «Горжусь каждой медалью, завоёванной украинцами на чемпионатах мира, Европы, шахматной Олимпиаде, летних Олимпийских и Паралимпийских играх нынешнего года, — признаётся министр Фокусу. — Особенно успешной стала Паралимпиада».

89 Александр Вилкул Возраст: 42 года

Кто он: народный депутат (Оппозиционный блок)

Родственные связи: женат; дочь; отец Юрий Вилкул — городской голова Кривого Рога

Карьеру начал начальником коммерческо-финансового управления В своей электронной декларации народный депутат Александр Вилкул в качестве одного из подарков указал $25 млн. Эту сумму, по словам депутата, ему подарила жена. Но наибольшую огласку в этом году его имя получило из-за скандала во время политического ток-шоу, когда события на Майдане он назвал «переворотом». «Давайте скажем честно, что в нашей стране после переворота произошла огромная манипуляция. Пообещав Европу, европейские ценности, кружевные трусы и всё остальное интересное, на самом деле мы идём в никуда и становится жить всё хуже», — заявил в эфире телеканала «Интер» народный депутат. При этом собственными депутатскими успехами в этом году Вилкул похвастаться не может: ни один из 35 зарегистрированных им законопроектов Рада не поддержала. Например, Вилкул хочет запретить выселение из квартир должников по коммунальным платежам и ввести мораторий на повышение пенсионного возраста.

90 Виктория Сюмар Возраст: 39 лет

Кто она: народный депутат («Народный фронт»), глава Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики

Родственные связи: семейное положение не афиширует; дочь

Карьеру начала учителем истории в киевской школе №49 В начале ноября вступил в силу закон о квотах для украиноязычной музыки на радио, активным лоббистом которого была Сюмар. Теперь в отечественном радийном эфире звучит 35% песен на украинском языке с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. «Первоочередная задача — разработка и принятие рамочного закона об аудиовизуальных услугах, который станет базовым и инновационным для развития информпространства в стране», — рассказывает о законотворческих планах народная избранница. Вместе с коллегой по парламенту Николаем Княжицким Сюмар зарегистрировала законопроект, обязывающий телеканалы вещать на государственном языке не меньше трети эфирного времени. Кроме того, депутат готовит законопроект, запрещающий финансирование украинских медиа страной-агрессором.

91 Ксения Ляпина Возраст: 52 года

Кто она: глава Государственной регуляторной службы Украины

Родственные связи: муж Дмитрий Ляпин — сотрудник Национального института стратегических исследований; сын и дочь

Карьеру начала инженером на киевском ПО «Октава» С января 2015 года Ксения Ляпина, в прошлом депутат Верховной Рады нескольких созывов, возглавляет Государственную регуляторную службу (ГРС), главная задача которой — дерегуляция и создание комфортной среды для ведения бизнеса в Украине. В прошлом году, в том числе и благодаря ГРС, бизнесмены-упрощенцы добились отмены обязательной установки кассовых аппаратов с 1 июля 2015-го. Как утверждает глава ГРС, в 2015–2016 годах дерегуляция сэкономила украинскому бизнесу около 10 млрд грн.

А с осени этого года в связи с изменениями в законодательстве ГРС добавили полномочия проверять контролирующие органы. Теперь бизнесмены могут жаловаться на действия проверяющих непосредственно в ГРС. К примеру, в декабре Ксения Ляпина вступилась за столичных предпринимателей — собственников снесённых киосков и призвала местные власти урегулировать размещение временных сооружений законным путём.

92 Андрей Пышный Возраст: 42 года

Кто он: председатель правления Ощадбанка

Родственные связи: женат; две дочери

Карьеру начал преподавателем-стажёром, ассистентом кафедры конституционного, административного и финансового права Черновицкого государственного университета Андрей Пышный, соратник экс-премьера Арсения Яценюка, с марта 2014 года возглавляет крупнейшее государственное финучреждение — Ощадбанк. По размеру активов и по объёмам вкладов физлиц он уступает только крупнейшему частному банку Украины — ПриватБанку. По последним данным НБУ, Ощадбанк контролирует около 62 млрд грн средств населения, что составляет более 5% сбережений физлиц в банковской системе. С апреля 2014 года, когда в Украине обанкротилось более 80 финучреждений, объём вкладов украинцев в Ощадбанке увеличился на 86%. В сотрудничестве с правительством банк уже выдал 130 тыс. кредитов на тепломодернизацию жилья на общую сумму около 2,5 млрд грн. В рамках этой программы физлица и ОСМД могут получить за счёт государства частичную компенсацию затрат на установку энергосберегающего оборудования и утепление.

93 Виктор Медведчук Возраст: 62 года

Кто он: спецпредставитель в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе

Родственные связи: жена — телеведущая Оксана Марченко; две дочери; кум — Владимир Путин

Карьеру начал экспедитором Киевского железнодорожного почтамта Виктора Медведчука называют связующим звеном между Киевом и Кремлём в неофициальных переговорах. Комментируя помилование Надежды Савченко, президент РФ Владимир Путин особое внимание уделил роли Виктора Медведчука в процессе: «…Более чем два месяца назад… вы (родственники погибших российских журналистов. — Фокус) встречались с Виктором Медведчуком. И тогда по результатам этой встречи обратились ко мне с просьбой о помиловании». В 2016 году в Украину вернулись ещё два украинца, удерживаемых в России, — Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев. И опять в администрации президента РФ подчеркнули посредничество Медведчука при их освобождении. Вопросами обмена пленными Медведчук занимается и в Минской контактной группе. В интервью радио «Свобода» он сообщил, что с декабря 2014-го организовал освобождение более 400 человек. Впрочем, последние месяцы обмен фактически заблокирован.

94 Ольга Богомолец Возраст: 50 лет

Кто она: народный депутат (Блок Петра Порошенко), глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения

Родственные связи: муж Игорь Кирилюк — адвокат; сын, три дочери

Карьеру начала научным сотрудником лаборатории кардиологической патологии Министерства здравоохранения Украины В этом году Ольге Богомолец удалось провести через парламент разработанную ею военно-медицинскую доктрину, а также стратегию создания новой системы здравоохранения. Эти инициативы касаются постепенного перехода на страховую медицину, медицинского капелланства, реформы психиатрической службы, возвращения военной подготовки в медвузы и многого другого.

Народный депутат способствовала организации лечения более 250 раненых военных в странах НАТО и координировала единую систему ДНК-идентификации, по которой опознано уже около 500 погибших в зоне АТО. Также Ольга Богомолец инициировала создание интернет-платформы «Люди помогают людям» www.lpl.com.ua, которая поддерживает более 200 семей погибших в АТО, являясь, по сути, прототипом новой прозрачной системы социальной защиты. Через эту платформу семьи погибших уже получили свыше 3,5 млн грн.

95 Николай Мартыненко Возраст: 55 лет

Кто он: бывший народный депутат («Народный фронт»)

Родственные связи: женат; четыре дочери

Карьеру начал в 1984 году инженером Киевского механического завода Николая Мартыненко называют одним из самых крупных игроков на украинском энергетическом рынке. В конце прошлого года он демонстративно сложил свои депутатские полномочия, когда стало известно, что швейцарская прокуратура завела против него дело. В Швейцарии его подозревают в организации коррупционных схем в тендерах Энергоатома — якобы Мартыненко получил взятку в 30 млн фунтов при закупке госкомпанией оборудования у чешской фирмы. В Украине это дело расследует Национальное антикоррупционное бюро. Правда, уже больше года экс-депутат фигурирует в нём только в качестве свидетеля. Сам Мартыненко считает, что причина, по которой НАБ так и не предъявило ему подозрений, — отсутствие каких-либо доказательств его вины. «Повторюсь: я — свидетель, сам отказался от депутатского иммунитета, никуда не скрываюсь и не могу препятствовать следствию. Даже готов сдать свой загранпаспорт, лишь бы НАБ быстрее закончило расследование», — говорит Мартыненко.

96 Джамала (Сусана Джамаладинова) Bозраст: 33 года

Кто она: певица, композитор

Родственные связи: не замужем

Карьеру начала с участия в музыкальных конкурсах Весной 2016 года Джамала победила на песенном конкурсе «Евровидение» в Стокгольме с песней «1944», рассказывающей о трагической депортации крымских татар. «Победа, безусловно, стала главным событием года в моей творческой жизни», — сказала певица Фокусу. Следующий конкурс «Евровидение» пройдёт в Киеве в мае 2017 года, предположительно в Международном выставочном центре.

В 2016 году талант Джамалы по достоинству оценили и в Украине. Пётр Порошенко присвоил ей звание Народной артистки Украины. Последний альбом певицы «Подих» жюри украинской музыкальной премии YUNA-2016 признало лучшим, кроме того, она победила в номинации «Лучший соло-артист». В 2016 году наметились изменения и в личной жизни Джамалы: крымчанин Бекир Сулейманов сделал ей предложение, она согласилась. В начале декабря артистка заявила, что свадьбы не придётся долго ждать, однако точную дату не назвала.

97 Сергей Жадан Возраст: 42 года

Кто он: украинский писатель, поэт, переводчик

Родственные связи: женат; сын и дочь

Карьеру начал преподавателем кафедры украинской и мировой литературы в Харьковском национальном педагогическом университете им. Г. С. Сковороды В этом году вышел новый поэтический сборник Жадана «Тамплиеры», в который вошли 39 стихотворений 2015–2016 годов. Книги Жадана вышли в издательствах Австрии, Америки, Беларуси, Германии, Италии, Латвии, Франции, России.

С группой «Собаки в Космосе» поэт записал четвёртый студийный альбом «Пси», в поддержку которого в ноябре — декабре проходит всеукраинский «ПСИхотур». На концертах Жадан и музыканты собирают деньги для матери крымского политзаключённого Александра Кольченко. Кроме того, в рамках тура поэт провёл несколько концертов в колониях для заключённых. Также в этом году Жадан и издатель его книги «Месопотамия» получили премию президента «Украинская книга года» (была учреждена в 2009 году) и приняли решение перечислить её детским учреждениям Луганской области, а это 100 тыс. грн.

98 Степан Ивахив Возраст: 48 лет

Кто он: народный депутат, заместитель главы депутатской группы «Воля народа» в Верховной Раде, совладелец группы «Континиум» (контролирует сеть АЗС WOG и др.)

Родственные связи: женат; две дочери и сын

Карьеру начал в 1992 году, учредив предприятие по пошиву кожаных курток совместно с Игорем Еремеевым После трагической гибели в августе 2016 года главы депутатской группы «Воля народа», совладельца группы «Континиум» Игоря Еремеева одним из главных претендентов на его политическое наследие оказался давний бизнес-партнёр, народный депутат Степан Ивахив (№69 в рейтинге Фокуса «100 самых богатых людей Украины» с состоянием $95 млн). В январе 2016 года он стал замглавы депутатской группы «Воля народа».

Вместе со Степаном Ивахивым и нынешним главой группы Ярославом Москаленко «Воля народа» по состоянию на 13 декабря 2016 года объединяет 18 народных депутатов. В её составе известные политики и состоятельные бизнесмены — совладелец «Мотор-Сичи» Вячеслав Богуслаев, заместитель экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Олесь Довгий, владелец харьковского рынка «Барабашово» Александр Фельдман. Группа «Воля народа» не раз становилась ситуативным союзником партии власти в важных голосованиях в Верховной Раде.

99 Анатолий Гриценко Возраст: 59 лет

Кто он: глава партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны

Родственные связи: жена Юлия Мостовая — главный редактор газеты «Зеркало недели. Украина»; двое сыновей, две дочери

Карьеру начал начальником группы обслуживания авиационного оборудования третьей авиационной эскадрильи военной части №19109 в г. Ахтырка Сумской области Рейтинг Анатолия Гриценко за последние два года резко вырос. Так, по данным Киевского международного института социологии, если бы президентские выборы проходили сейчас, за Гриценко проголосовали бы около 10,5% избирателей, планирующих участвовать в голосовании и определившихся с выбором. В 2010-м на выборах президента за него проголосовали 1,2% украинцев, а в 2014-м — 5,48%. Рост народного доверия Гриценко считает своим главным достижением за последний год: «Не будучи во власти, являясь фактически отрезанными от возможности распространения своих мыслей на центральных телеканалах, и мне, и моей партии удалось добиться признания наших успехов. Это самое большое наше приобретение». Большая часть времени политика уходит на работу со своими представителями в регионах — на местных выборах 2015 года победили 560 депутатов и 28 городских, поселковых и сельских голов, представлявших «Гражданскую позицию».