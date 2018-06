Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года

Жизнь — это комедия или трагедия? Именно таким вопросом задались герои картины Вуди Аленна "Мелинда и Мелинда". Двое старых друзей-драматургов на протяжении фильма рассказывают историю одной девушки. Каждый добавляет свои детали, и повествование постоянно меняет настроение с комедии на трагедию. Приключение главной героини, которая балансирует между слезами и смехом, напомнило мне работу топ-менеджеров. От успеха до провала — одно решение. И этот баланс нужно сохранять каждый день, от заката до рассвета. Найти его сложно. Важную роль тут играют не только умение и личные качества того или иного топа, но и отношения с командой, которая его окружает. В большинстве случаев начальника не любят. Явление это отнюдь не географическое и не связанное с менталитетом. По данным исследования American Institute of Public Opinion, 60% наёмных сотрудников в американских компаниях чувствуют разного рода недомогания: проблемы со сном, нервные расстройства и так далее. Причина — невыносимые боссы. Во время опроса более 70% человек сравнили своих руководителей с маленькими детьми, которым в руки попали бразды правления. Почему так не любят боссов? Ответ на этот вопрос искала аналитическая компания Interact and Harris. 63% респондентов рассказали, что не любят своих менеджеров из-за того, что они не отмечают их заслуги и попросту не хвалят. 57% ненавидят начальство из-за отсутствия точных указаний. 52% считают плохим знаком, что менеджеры не разговаривают со своими подчинёнными на нерабочие темы.

Знойный характер менеджера — реальная угроза для любой компании, рассказывает в своей книге "Мудакам здесь не место" Роберт Саттон, доктор наук в сфере организационной психологии и преподаватель Стэнфордского университета. По его данным, почти 30% сотрудников в мире подвергаются унижениям на работе. 20% из них увольняются и создают текучку кадров в компании, что приводит к затратам на обучение новых работников. В коллективах, где господствуют "мудаки", снижается уровень инициативности и креативности, а сотрудники при первой возможности берут больничный.

Поэтому управленцам нужно не только быть профессионалами в своём деле, но и нормальными людьми. Ведь бизнес — не комедия или трагедия. Как и жизнь — это симбиоз жанровой палитры. Фокус представляет рейтинг лучших топ-менеджеров страны.

Как мы считали

На первом этапе мы определили самые значимые для украинской экономики рынки по их вкладу в ВВП страны и объединили некоторые из них, получив в итоге 11 секторов: аграрный, финансовый, промышленность, нефте- и газодобыча, IT и телеком, ретейл, пищепром, строительство и девелопмент, фармацевтика, авторынок, транспорт и инфраструктура.

Мы оценивали деятельность как менеджеров, управляющих собственным бизнесом, так и наёмных топов частных компаний и руководителей государственных и муниципальных активов.

На втором этапе Фокус опросил около 100 отраслевых экспертов, аналитиков и участников рынков. Среди них: Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, Тамаш Хак-Ковач, председатель правления ОТП Банка, Армен Хачатурян, старший партнёр юридической фирмы "Астерс", Михаил Демкив, финансовый аналитик ICU, компания KPMG в Украине, Егор Киян, эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований, Алексей Амфитеатров, директор рейтингового агентства IBI-Rating, Вера Платонова, генеральный директор Mastercard в Украине, Елена Коробкова, НАБУ, компания UTG, компания Ukrainian Retail Association, Алексей Дорошенко, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей, Александр Кава, экс-замминистра инфраструктуры, Ольга Соловей, управляющий партнёр бизнес-ассоциации рынка недвижимости Ukrainian real estate club, Ольга Афанасьева, исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA), Андрей Колодюк, основатель и управляющий партнёр фонда AVentures Capital.

Большинство экспертов пожелали анонимно выставлять свои баллы.

Респонденты называли самых эффективных, по их мнению, управленцев и объясняли, почему именно их считают достойными звания лучшего топ-менеджера в своей отрасли в минувшем году.

Агро

Андрей Веревский

Основатель агрохолдинга "Кернел", председатель совета директоров

Годовой доход компании: 56,6 млрд грн

Количество сотрудников: 16 тыс. человек

Возраст: 43 года

Опыт руководящей работы: 24 года

Начал карьеру в 1993 году заместителем директора Полтавской дирекции компании "Хлеб Украины"

Компания "Кернел" под руководством Андрея Веревского остаётся одним из крупнейших игроков на сельскохозяйственном рынке Украины. Основным направлением деятельности холдинга традиционно является растениеводство, а также производство и экспорт подсолнечного масла. Несмотря на неблагоприятную для компании конъюнктуру рынка, по результатам 2017 года чистая прибыль "Кернела" составила $176,2 млн. Агрохолдинг продолжает увеличивать объёмы продаж подсолнечного масла наливом — в этом сезоне показатель вырос на 14%. В 2018 году холдинг начинает поставки подсолнечного шрота на рынок Китая, где из-за торговых войн с США возник дефицит этой продукции.

Кроме того, "Кернел" — один из крупнейших собственников элеваторных мощностей в Украине: 2,86 млн т хранения. При этом компания продолжает строить новые хранилища. Также в планах "Кернела" увеличить объёмы перевалки в Черноморском морском порту за счёт запуска нового терминала. В ближайшие несколько лет Андрей Веревский намерен инвестировать в развитие компании около $500 млн.

Алексей Вадатурский

Генеральный директор компании "Нибулон"

Количество сотрудников: около 6 тыс.

Возраст: 70 лет

Опыт руководящей работы: 41 год

Начал карьеру в Трикратском комбинате хлебопродуктов

Стиль управления: демократичный, что обусловлено прежде всего высоким уровнем самоконтроля и самоорганизации сотрудников

Бизнес-принцип: прозрачность и открытость ведения бизнеса исключительно в правовом поле

Любимая книга: истории людей, которые самостоятельно достигли успеха

Самое сложное управленческое решение: создание компании "Нибулон"

Совет начинающему карьеристу: относитесь к работе не как к неприятной обязанности, а как к возможности самореализоваться и усовершенствоваться. Будьте требовательны прежде всего к себе

Бессменный руководитель одного из крупнейших агрохолдингов страны из года в год продолжает наращивать активы компании. Сейчас "Нибулон" владеет 19 элеваторными комплексами. Кроме того, компания продолжает развивать грузовые перевозки по Днепру. В прошлом году Алексей Вадатурский вложил в развитие речной инфраструктуры около $100 млн. Параллельно "Нибулон" увеличивает собственный флот. В марте этого года после реконструкции на судостроительно-судоремонтном заводе компании было спущено на воду несамоходное судно грузовместимостью 5 тыс. т. В планах Алексея Вадатурского построить судно вместимостью до 10 тыс. т и 40 несамоходных судов и буксиров для собственного флота. В настоящее время флот "Нибулона" насчитывает 68 судов. Также компания планирует начать самостоятельно перевозить сельхозпродукцию морем.

Виктор Иванчик

Генеральный директор агрохолдинга "Астарта"

Годовой оборот компании: выручка за 2017 год — 14 млрд грн

Количество сотрудников: 13 тыс.

Возраст: 62 года

Опыт руководящей работы: более 25 лет

Начал карьеру в 1993 году, вместе с партнёрами создав торговую компанию "Астарта-Киев"

Бизнес-принцип: стремиться к невозможному, чтобы достигать максимального

Хобби: путешествия

Лучшее место отдыха: Мадейра; горнолыжные курорты Европы

Любимая книга: Good to Great Джима Коллинза

Самое сложное управленческое решение: сокращение сотрудников, остановка неэффективных производств

Совет начинающему карьеристу: верьте в себя и при этом руководствуйтесь моральными принципами и духовными постулатами

Минувший год потребовал от Виктора Иванчика проявить качества не только хорошего управленца, но и кризис-менеджера. В конце августа 2017-го счета ряда дочерних компаний холдинга были арестованы по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины. Причина — подозрение в уклонении от уплаты налогов. В рамках расследования правоохранители провели обыск в главном офисе компании. После таких действий Генпрокуратуры в "Астарте" заявили о нарушении процессуальных норм и подали на силовиков в суд. В итоге всё разрешилось благополучно. В конце сентября аресты со счетов дочерних структур "Астарты" сняли, а уголовное производство закрыли ввиду отсутствия состава правонарушений.

Промышленность

Фади Храйбе

Генеральный директор "Интерпайп"

Количество сотрудников: 12 тыс.

Возраст: 43 года

Опыт руководящей работы: 12 лет

Начал карьеру в 1998 году в должности менеджера по операционной деятельности Sanux Overseas Ltd., Гаунчжоу, Китай

2018 год для "Интерпайпа" начался со смены операционной модели управления — в компании выделены стальной, трубный и железнодорожный дивизионы. Такие изменения должны позволить лучше управлять стратегическим развитием каждого подразделения. "Интерпайп", которым с ноября 2016 года управляет Фади Храйбе, входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб. Также компания третья в мире по производству цельнокатаных железнодорожных колёс. В структуре "Интерпайпа" пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

За 2017 год последний нарастил выплавку стали на 39%, до 855 тыс. т. "Интерпайп Днепропетровский Втормет" за аналогичный период увеличил консолидированный чистый доход в два раза по сравнению с 2016 годом — до 4,7 млрд грн. "Интерпайп НМТЗ" нарастил этот же показатель на 22,4% — почти до 2 млрд грн.

Александр Громыко

Президент компании "Сатурн"

Возраст: 43 года

Опыт руководящей работы: 22 года

Начал карьеру в 1990-е с розничной торговли одеждой, оборудованием для автомобилей и бытовой техникой

Совет начинающему карьеристу: верить в себя, не бояться

В 2009 году Александр Громыко решил открыть производство бытовой техники "Сатурн" в Украине. До этого менеджер занимался дистрибуцией нескольких брендов техники из Германии. Первый завод компании "Сатурн", входящей в KTD Group, открыли в Каневе, где стали производить стиральные машины. После этого Громыко сфокусировался на развитии экспортных поставок. Сегодня товары "Сатурна" продаются в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Франции. В планах компании расширить продажи во все страны Европы. Кроме этого, электротовары продаются ещё в 50 странах, в том числе ОАЭ, государствах Центральной Азии и Африки. Компания производит более 500 наименований продукции. В этом году на заводе в Черкассах запускают новое производство. Там будут изготавливать примерно 300 тыс. холодильников в год. Также запустят производство 200 тыс. электропечей и 300 тыс. конвекционных обогревателей ежегодно. Объём инвестиций составит около $38 млн, окупиться они должны примерно за 6 лет.

Сергей Войт

Генеральный директор "Производственного объединения "Южный машиностроительный завод"

Возраст: 60 лет

Опыт руководящей работы: 28 лет

Начал карьеру в 1976 году в качестве электромонтажника

Главное достижение Сергея Войта за последние годы — сохранение единственного ракетостроительного предприятия в стране после того, как в 2014 году прекратились торговые отношения с Россией. В тот год Войт возглавил предприятие, на котором до этого работал заместителем гендиректора. Четыре года назад штат завода сократился в 10 раз, накопились большие задолженности по заработной плате. Но со временем у предприятия стали появляться заказы. Сегодня Южмаш выполняет работы для американских, итальянских, южнокорейских, китайских и индийских компаний. Самый крупный заказчик Южмаша — США.

Предприятие изготавливает блоки первой ступени для ракет "Антарес". В этом году планируется два запуска носителя. В дальнейшем компания рассчитывает возобновить проект "Морской старт" — с плавучего космодрома, с которого ракеты будут транспортировать на экватор, откуда экономичнее всего производить их запуск. В 2017 году в рамках этого проекта Южмаш получил заказ от американской компании S7 Sea Launch Limited на производство 12 ракет-носителей серии "Зенит".

Нефтегаз

Игорь Щуров

Генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз"

Количество сотрудников: 228

Возраст: 41 год

Опыт руководящей работы: более 20 лет

Стиль управления: демократичный

Бизнес-принцип: работа на результат

Хобби: ретро-автомобили

Лучшее место отдыха: с семьёй и близкими людьми любое место становится лучшим

Любимая книга: которая оставляет след в душе

Самое сложное управленческое решение: которое влияет на судьбы людей

Совет начинающему карьеристу: заслужить уважение

Игорь Щуров возглавляет нефтегазовый бизнес ДТЭК с 2011 года, в августе 2016-го менеджер возглавил компанию. До этого он работал на крупных предприятиях нефтегазового сектора, в том числе и в российском "Юкосе". В состав ДТЭК "Нефтегаз" входят две компании: "Нефтегаздобыча" и "Нефтегазразработка". По состоянию на январь 2018 года "Нефтегаздобыча", 75% акций которой принадлежит ДТЭК, эксплуатирует 22 скважины в Харьковской и Полтавской областях. В 2017 году компания достигла рекордных объёмов добычи природного газа — 1,65 млрд куб. м. В минувшем году "Нефтегаздобыча" пробурила новую скважину на Семиренковском месторождении и начала бурение ещё одной скважины. На этом ДТЭК "Нефтегаз" не собирается останавливаться — в текущем году запланировано строительство новых объектов. Кроме того, в связи со снижением рентных ставок ДТЭК "Нефтегаз" планирует увеличить объёмы добычи газа.

Андрей Коболев

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"

Годовой оборот компании: 227 млрд грн (без учёта предприятий группы "Нафтогаз")

Количество сотрудников: около 72 тыс.

Возраст: 39 лет

Опыт руководящей работы: 19 лет

Начал карьеру в 1999 году в PricewaterhouseCoopers

Стиль управления: "Не говорите мне, почему нет, скажите, что вы сделали, чтобы было да"

Бизнес-принцип: если бы было легко, нас бы точно не позвали

Хобби: дайвинг, горные лыжи

Лучшее место отдыха: у камина

Любимая книга: "Риски лидерства: выжить, несмотря на подстерегающие опасности" Мартина Линдски

Самое сложное управленческое решение: все решения лёгкие, если смотреть на них под правильным углом

Совет начинающему карьеристу: жить своим умом

Самой громкой новостью Нафтогаза в конце прошлого года стала победа над российским Газпромом в вопросе поставок голубого топлива из РФ. Газпром требовал $58 млрд, суд удовлетворил лишь выплату в $2 млрд. Эту сумму Нафтогазу зачли в счёт победы в споре по поводу транзита российского газа через территорию Украины. По итогу двух споров Газпром остался должен Нафтогазу $2,56 млрд. В 2018 году Нафтогаз, согласно решению Стокгольмского арбитража, должен был начать закупки газа у Газпрома (в соответствии с контрактом, который действует до 2019 года). Но российская сторона отказалась продавать топливо и инициировала расторжение контрактов с НАК. Кроме этого, в международных арбитражах находится ещё иск Нафтогаза к РФ относительно компенсации $5 млрд убытков от потерянных активов в Крыму.

Михаил Бакуненко

Председатель правления добывающей компании "Укрнефтебурение"

Годовой оборот компании: 6,7 млрд грн

Количество сотрудников: 155

Возраст: 39 лет

Опыт руководящей работы: 8 лет

Начал карьеру с должности аналитика в GOLDMAN SACHS&CO (Нью-Йорк) в 2001 году

Стиль управления: командный

Хобби: шахматы, путешествия, баскетбол, чтение

Совет начинающему карьеристу: необходимо заниматься тем, что нравится, а не тем, за что больше платят

Михаил Бакуненко возглавляет "Укр­нефтебурение" с 2015 года, перейдя туда из полугосударственной "Укрнафты". Под его руководством компания из года в год показывает стабильный рост. В 2017-м чистая прибыль выросла практически вдвое по сравнению с 2016 годом — до 1,95 млрд грн. "Укр­нефтебурение" активно инвестирует в развитие новых скважин в Харьковской области. В прошлом году сумма капитальных инвестиций составила 806 млн грн. Михаил Бакуненко заявил, что в 2018 году инвестиции увеличатся до 1,4 млрд грн. В настоящее время добытчик эксплуатирует в общей сложности 23 газоконденсатные и нефтегазовые скважины. Кроме того, в 2018 году "Укрнефтебурение" увеличила суточную добычу газа на Сахалинском месторождении до 1,85 млн куб. м.

В конце прошлого года топ-менеджера назначили на ещё одну должность — неисполнительного директора нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc. В Украине группа JKX владеет Полтавской газонефтяной компанией.

ІТ

Тарас Кицмей

Член совета директоров SoftServe

Количество сотрудников: более 5 тыс.

Возраст: 51 год

Опыт руководящей работы: 25 лет

Начал карьеру в 1990 году в качестве инженера-программиста

Стиль управления: демократичный. Объединять людей на основе общих ценностей, ставить глобальные цели и развивать

Хобби: футбол, лыжи, плавание

Лучшее место для отдыха: то, в котором раньше не был. Отпуск — это возможность получить новые впечатления, эмоции, опыт

Любимая бизнес-книга: "От хорошего к великому" Джима Коллинза

Совет начинающему карьеристу: у большинства людей равные шансы на успех. Его добиваются те, кто мыслит смело, ставит перед собой сложнодостижимые задачи и не боится трудностей

Тарас Кицмей руководит самой крупной глобальной IT-компанией, основанной украинцем в Украине. Разработчики SoftServe трудятся во Львове, Днепре, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах, Киеве, Харькове, Софии (Болгария) и Вроцлаве, Познани, Гливице, Белостоке (Польша). Среди клиентов присутствуют компании из сферы высоких технологий, здравоохранения, розничной торговли, управления человеческими ресурсами, автомобильной отрасли и др. В SoftServe им готовы предоставить не просто услуги аутсорсингового программирования, а комплексные решения "под ключ".

Инвестиции в обучение персонала в SoftServe считают стратегической задачей. "Мы работаем в индустрии знаний, наш основной капитал — люди. Поэтому чем релевантнее опыт наших сотрудников актуальным процессам, тем более сложные задачи мы можем выполнять как компания", — отмечает Тарас Кицмей.

Юрий Антонюк

Глава IT-компании EPAM Ukraine

Количество сотрудников: более 5,6 тыс.

Возраст: 51 год

Опыт руководящей работы: около 30 лет

Начал карьеру в должности научного сотрудника и преподавателя по вычислительной технике в военной академии в 1988 году

Стиль управления: демократичный

Бизнес-принцип: в каждом есть талант — важно найти ему применение. Но легко не будет

Хобби: горные лыжи, литература, яхтенный спорт, физика

Лучшее место отдыха: зимой — Буковель, летом — морские страны

Любимая книга: Питер Тиль "От нуля к единице"

Самое сложное управленческое решение: оптимизация бизнеса в кризисные периоды

Совет начинающему карьеристу: доверяйте своей команде и показывайте личный пример

Юрий Антонюк руководит украинским подразделением IT-компании EPAM, офисы которой открыты в разных странах мира. По словам предпринимателя, работая в глобальной компании, приходится постоянно доказывать коллегам из Беларуси, Индии и Европы свой профессионализм и высокий уровень компетенции. Подтверждением того, что EPAM Ukraine это удаётся, стали более 100 новых проектов, реализованных в 2017 году.

EPAM традиционно входит в сотню лучших в мире IT-аутсорсеров. Однако компания уже выходит за рамки аутсорсинговой модели. "Мы переходим к полноценному сервисному бизнесу в IT-консалтинге. Это новая ступенька нашего развития — обеспечивать клиентов конечными решениями благодаря комплексному подходу", — говорит Юрий Антонюк. Он считает первые результаты подобной трансформации ключевым достижением компании за прошедший год.

Майкл Боустридж

Генеральный директор IT-компании Ciklum

Количество сотрудников: более 3 тыс.

Возраст: 55 лет

Опыт руководящей работы: около 22 лет

Начал карьеру в IBM New Zealand Ltd в качестве аналитика по вопросам биржевых операций

Майкл Боустридж, ранее руководивший американской фирмой Ciber, в сентябре 2017 года стал генеральным директором компании Ciklum, которая входит в топ-5 IT-предприятий Украины по количеству персонала. В нашей стране в Ciklum трудится более 3 тыс. разработчиков, которые создают программное обеспечение для клиентов из различных сфер бизнеса по всему миру. Ранее компанией руководил непосредственно её основатель — датский предприниматель Торбен Майгаард, который теперь стал исполнительным главой наблюдательного совета Ciklum.

"Украинские IT-специалисты имеют большую интеллектуальную любо­знательность, что отличает их от сверстников со всего мира. Ciklum использует украинские таланты для создания лучших технологических решений для сотен международных компаний с 2002 года и выступает сегодня как серьёзный партнёр в области цифровых преобразований", — заявил Майкл Боустридж после назначения на новую должность. Под его руководством Ciklum стал спонсором Украинского дома в Давосе, в котором в ходе 48-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума представили инвестиционные возможности украинского IT-сектора.

Ретейл

Владимир Костельман

Совладелец и президент Fozzy Group

Годовой оборот группы: около 55 млрд грн

Количество сотрудников: около 47 тыс.

Возраст: 45 лет

Опыт руководящей работы: 20 лет

Карьеру начал с торговли импортными продуктами

Хобби: музыка, поэзия

Владимир Костельман — один из первопроходцев сетевой розницы в Украине. Его первые магазины Fozzy C&C и "Сильпо" появились в Киеве 20 лет назад. Сегодня у Fozzy Group более 600 объектов под вывесками "Сильпо", "Фора", Thrah!, Fozzy C&C, Le Silpo и Favore. Торговые форматы адаптированы под любой кошелёк — от дорогих Le Silpo и Favore до жёстких дискаунтеров Thrah!, где цены ниже средних по рынку.

В последний год менеджер экспериментирует с торговыми форматами. Например, под Киевом в 2018-м начали открываться супермаркеты "Фора" с расширенным ассортиментом, тогда как ранее сеть позиционировалась в сегменте "магазин у дома". Флагманская сеть супермаркетов "Сильпо" также расширяется. В 2017 году в Киеве появился магазин в стиле ар-деко, в Луцке — с атрибутами средневекового замка, во Львове — с мотивами Алисы в Стране чудес. Последним пополнением стало "Сильпо" в столичном ТРЦ Smart Plaza, в котором реализована очередная творческая задумка — мир оптических иллюзий.

Среди коллег по бизнесу Костельман пользуется авторитетом и часто становится победителем разнообразных рейтингов и премий. Однако бизнесмен ведёт непубличный образ жизни, играет в рок-группе и почти не общается со СМИ.

Борис Марков

Глава совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ"

Годовой оборот компании: 80,2 млрд грн (годовой оборот торговой сети "АТБ-Маркет")

Количество сотрудников: более 50 тыс.

Возраст: 41 год

Опыт руководящей работы: 19 лет

Начал карьеру с должности юрисконсульта в компании ООО "АгроТехБизнес" в 1998 году

Стиль управления: демократичный

Борис Марков возглавляет корпорацию, в управлении которой находится крупнейшая торговая сеть Украины — "АТБ". По состоянию на май 2018 года в неё входил 951 магазин в 246 населённых пунктах. В 2017 году бизнес компании развивался очень динамично: товарооборот вырос на 37%, до 80,2 млрд грн, отчисления в бюджеты увеличились на 30,3% и составили 6,58 млрд грн.

Увеличение выплат в компании связывают с ростом количества магазинов и повышением эффективности их работы. За 2017 год в сети появилось 78 новых дискаунтеров "АТБ", что позволило создать более 7 тыс. рабочих мест. С начала 2018 года компания "АТБ-Маркет" открыла ещё 41 магазин.

По словам Бориса Маркова, в 2017 году корпорация сосредоточилась на освоении западных и южных регионов Украины, открытии магазинов "АТБ" в новом формате, запуске экспериментального проекта по использованию касс самообслуживания и расширении логистической инфраструктуры торговой сети. "В планах корпорации "АТБ" на 2018 год ввод в строй не менее 100 новых, а также редизайн 50 существующих магазинов, — заявил Борис Марков. — Компания нацелена на активное развитие своей сети в западных и южных регионах Украины, а также в Киеве".

Виталий Антонов

Глава наблюдательного совета концерна "Галнафтогаз" (сеть АЗС "ОККО")

Годовой оборот компании: 29,8 млрд грн (без НДС)

Количество сотрудников: 10 тыс.

Возраст: 55 лет

Опыт руководящей работы: 20 лет

Начал карьеру в 1992 году с должности директора альпинистского клуба "Карпаты"

Стиль управления: демократичный

Бизнес-принцип: быть честным с собой и с теми, кто тебя окружает, и в жизни, и в бизнесе

Хобби: альпинизм, скалолазание, горные лыжи, горный велосипед, дайвинг

Лучшее место отдыха: горы

Любимая книга: "Финансист", "Титан", "Стоик" Теодора Драйзера

Самое сложное управленческое решение: диверсификация бизнеса

Совет начинающему карьеристу: разумно сочетать работу и отдых. И, если работа в какой-то момент превалирует, обязательно компенсировать это физической активностью

Главный актив Виталия Антонова — концерн "Галнафтогаз", который управляет одной из крупнейших украинских сетей АЗК — "ОККО". В 2017 году компания увеличила долю на розничном рынке нефтепродуктов на 0,5%. Доходы выросли на 25%, а чистая прибыль — на 53,8%. До 30% прибыли сгенерировали нетопливные продажи.

Главным вызовом Антонов считает расширение сферы деятельности. "Наши новые направления, такие как агро, торговля природным газом, минеральными удобрениями, показывают хорошие результаты", — говорит бизнесмен Фокусу. Кроме "Галнафтогаза" теперь он контролирует более 10 бизнесов в разных сферах. В их числе компания "ОККО Агротрейд", которая за первый год экспортировала 500 тыс. т зерновых.

Пищепром

Александр Слободян

Глава корпорации "Оболонь"

Количество сотрудников: около 6 тыс.

Возраст: 62 года

Опыт руководящей работы: 37 лет

Начал карьеру в 1980 году инженером-нормировщиком труда на заводе "Оболонь"

Хобби: спорт — футбол и лыжи, музыка, книги, рыбалка

Александр Слободян долгие годы управляет предприятием с историей более чем в 40 лет. "Оболонь" на сегодня осталась едва ли не единственным крупным пивоваренным заводом в стране, не вошедшим в международные корпорации. Компания также имеет собственную сырьевую базу — выращивает пивоваренный ячмень в Хмельницкой области.

Завод занимает около 20% украинского рынка пива и примерно 15% рынка безалкогольных напитков. Компания Слободяна — лидер по экспорту пива. Сейчас у "Оболони" по Украине насчитывается 10 производственных площадок. В планах на ближайшие годы — нарастить долю алкогольных и безалкогольных напитков на украинском рынке. Для этого есть все предпосылки, поскольку компания постепенно выходит из кризиса, о чём свидетельствуют финансовые показатели 2017 года. "Оболонь" получила почти 289 млн грн чистой прибыли, учитывая, что прошлый год компания закончила с более чем 200 млн грн чистого убытка.

Василий Бовдилов

Генеральный директор компании "Unilever Украина"

Количество сотрудников: около 200

Возраст: 54 года

Опыт руководящей работы: 25 лет

Начал карьеру в 1986 году инженером-исследователем на машиностроительном предприятии

Стиль управления: демократичный

Бизнес-принцип: эффективный time-management и расстановка приоритетов; ориентация на результат, а не процесс

Хобби: вейкбординг и путешествия

Лучшее место отдыха: Гаваи

Любимая книга: "Ночная стража" Терри Пратчетт

Самое сложное управленческое решение: пересмотр стратегии и оптимизация бизнеса в момент кризиса

Совет начинающему карьеристу: постоянно обучаться и совершенствовать свои навыки, опережая темп происходящих изменений

Василий Бовдилов возглавил представительство Unilever в Украине в 2002 году, в 2015 году стал членом совета директоров Unilever RUB (Россия, Украина, Беларусь). Несмотря на то, что в Украине компания работает давно (представительство открыто 1 мая 1993 года), размещать производство внутри страны Unilever начала с 2015 года. Такое решение пришлось ко времени, поскольку после начала конфликта между Украиной и Россией спрос на российские товары падал. Большая же часть товаров компании для украинского рынка производилась в РФ. В 2016 году Unilever открыл в Киевской области фабрику по производству пакетированного чая ТМ Lipton, Brook Bond и "Бесiда". Сумма инвестиций в проект составила 8,3 млн евро. Помимо чаёв, Unilever представлена на украинском рынке десятками косметических брендов, товарами гигиены и бытовой химии.

Ансгар Борнеманн

СЕО Nestlé Украина

Годовой оборот: 7 млрд грн

Количество сотрудников: 5,5 тыс.

Возраст: 59 лет

Управленческий опыт: 33 года

Начал карьеру стажёром управленческой программы в компании Unilever в 1985 году

Управленческий стиль: быть примером для команды, подтверждать свои слова делом

Бизнес принцип: возможности безграничны. Выше неба только небо

Хобби: спорт и полёты на частных самолётах

Любимое место для отпуска: горы в Баварии

Любимая книга: "Кто забрал мой сыр?" Спенсера Джонсона

Самое сложное управленческое решение: справедливо оценивать людей

Совет начинающему карьеристу: будьте собой, будьте аутентичными

Nestlé Украина активно развивает бизнес в Украине. В 2018 году компания намерена увеличить объёмы инвестиций в три раза. 390 млн грн вложат в развитие трёх отечественных фабрик Nestlé. Украинским покупателям компания известна такими торговыми марками, как "Торчин", "Мивина", "Свиточ", Lion, KitKat, Nescafé. Основные объёмы продаж украинского подразделения концерна приходятся на внутренний рынок. В прошлом году украинское подразделение Nestlé нарастило поставки продукции за рубеж до 10%. Так, компания существенно увеличила экспорт шоколада "Свиточ" — до 1,3 тыс. т. Доля львовской фабрики на рынке Украины составляет около 18%. На предприятиях Nestlé также внедряют ресурсосберегающие технологии. В рамках КСО Nestlé учит украинских детей правилам формирования сбалансированного и здорового рациона питания.

Недвижимость

Игорь Кушнир

Глава правления — президент холдинга "Киевгорстрой"

Годовой оборот компании: 4 млрд грн

Количество сотрудников: 318 человек (управляющая структура)

Возраст: 46 лет

Опыт руководящей работы: 25 лет

Начал карьеру в должности электросварщика Кременчугского жилищно-строительного комбината в 1988 году

Стиль управления: авторитарно-демократичный

Бизнес-принцип: покоряем не вершины, а самих себя

Хобби: альпинизм

Лучшее место отдыха: горы

Любимая книга: "Ничем не рискуя, нельзя победить" Эдмунда Хиллари

Самое сложное управленческое решение: когда более эффективного сотрудника нужно повысить, а отстающих отправить немного отдохнуть

Совет начинающему карьеристу: не искать счастья в должностях. Работать, работать и ещё раз работать!

Игорь Кушнир руководит компанией с 63-летней историей, которая в 2017 году построила почти 25% жилья в столице. По его словам, основным вызовом, стоявшим перед ХК "Киевгорстрой" в 2017 году, стало удержание баланса между покупательной способностью населения и повышением стоимости стройматериалов и работ. При этом ещё нужно было заработать и отдать 40% чистой прибыли на дивиденды акционерам.

"По итогам 2018-го мы должны сдать рекордное за последние годы число квадратных метров — 450 тыс.", — делится с Фокусом амбициозными планами Игорь Кушнир.

Василий Хмельницкий

Основатель инвестиционной группы UFuture

Годовой оборот компании: свыше 2,6 млрд грн (входящей в UFuture девелоперской компании UDP); 1,9 млрд грн (EBITDA UFuture)

Количество сотрудников: около 500 (только в UDP)

Возраст: 51 год

Опыт руководящей работы: 25 лет

Начал карьеру на должности прораба в строительной компании в 1987 году

Стиль управления: демократичный, менторский, делегирует максимум полномочий специалистам

Бизнес-принцип: бери качественных людей, пусть и дорого, предоставь им полномочия и ответственность, контролируй и поощряй успехи

Хобби: спорт — большой и настольный теннис, водные виды, бег

Лучшее место отдыха: в Киеве на Днепре

Любимая книга: "Sapiens: Краткая история человечества" профессора Юваля Ноа Харари

Самое сложное управленческое решение: в 1992 году о переводе бизнеса в Украину, сегодня я доволен этим решением

Совет начинающему карьеристу: не бойтесь рисковать, пробуйте, признавайте и исправляйте свои ошибки, идите вперёд

Главным достижением 2017 года Василий Хмельницкий считает создание UFuture Investment Group, которая объе­динила все бизнес-проекты. В итоге портфель UFuture насчитывает 9 работающих предприятий и 11 социальных проектов.

Самым большим вызовом для UFuture стала реализация проекта UNIT.City. "Я хочу создать в Украине аналог американской Кремниевой долины и уже создаю его, — рассказал Фокусу об этом начинании Василий Хмельницкий. — Я называю этот проект стартапом стоимостью $200 млн".

Олег Майборода

Генеральный директор "Укрбуд Девелопмента"

Годовой оборот компании: 1,4 млрд грн (годовой доход)

Количество сотрудников: 287 (управляющая структура)

Возраст: 45 лет

Опыт руководящей работы: 17 лет

Начал карьеру в должности директора "Южтеплоэнергомонтажа" в 2001 году

Стиль управления: либеральный

Бизнес-принцип: никто не мешает умнеть день ото дня

Хобби: путешествия

Лучшее место отдыха: дома, в окружении семьи

Любимая книга: "Три мушкетёра" Александра Дюма, "Стив Джобс" Уолтера Айзексона

Самое сложное управленческое решение: простых управленческих решений не бывает

Совет начинающему карьеристу: если человек считает, что уже знает и умеет всё, что нужно, он никогда не добьётся успеха

За год "Укрбуд" сдал в эксплуатацию более десяти домов, что составило примерно шестую часть всего жилья, построенного в столице в 2017 году. Объём сданных площадей вырос более чем на 40%, число квартир — на 35%. Количество сделок по покупке увеличилось более чем наполовину. Компания пережила этап бурного роста, построив за пять лет 55 домов, и сейчас как никогда остро стоит вопрос конкурентоспособности. "Мы решили сделать ставку на инновации — современные технологии, прогрессивные решения и концепции, — рассказывает Фокусу Олег Майборода. — Заключили эксклюзивное партнёрство со стартапом, разрабатывающим первую украинскую систему умного дома CLAP, которой будут комплексно оборудоваться дома "Укрбуда".

Финансы

Андрей Пышный

Председатель правления Ощадбанка

Годовые показатели банка: чистая прибыль за 2017 год — 558,5 млн грн

Количество сотрудников: 30,5 тыс.

Возраст: 44 года

Опыт руководящей работы: 18 лет

Начал карьеру в 1996 году в должности преподавателя кафедры конституционного, административного и финансового права Черновицкого государственного университета

Стиль управления: по типологии Ицхака Адизеса — "предприниматель-интегратор"

Бизнес-принцип: "Если знаешь зачем, вынесешь любое как", — Фридрих Ницше

Хобби: чтение

Лучшее место отдыха: Италия (небо, море, горы, вино, вкусная еда, архитектура)

Любимая книга: из последних "Щегол" Донны Тартт, получившая Пулитцеровскую премию

Самое сложное управленческое решение: разработка и принятие стратегии развития банка в критический для страны период

Совет начинающему карьеристу: в известной песне Славы Вакарчука есть золотые слова: "Більшого вимагай". Причём большего надо требовать в первую очередь от себя. Потом от других

Андрей Пышный возглавил старейшую банковскую сеть Украины в 2014 году.Ключевым достижением прошедшего года менеджер считает успешное выполнение стратегии модернизации на 2015–2017 годы, что подтверждают оценки ЕБРР и Минфина. "Нам удалось возобновить прибыльную деятельность, мы остановили отток ресурсной базы и несколько лет подряд удерживаем лидерство по приросту депозитов физлиц", — заявляет Фокусу Пышный.

Приоритетом на будущее, по словам Андрея Пышного, стало разворачивание микрофинансирования для предпринимателей в рамках комплексной программы поддержки малого бизнеса "Будуй своє".

Владимир Лавренчук

Председатель правления Райффайзен Банка Аваль

Годовые показатели банка: активы — 65,8 млрд грн, прибыль — 1,38 млрд грн

Количество сотрудников: 7,9 тыс.

Возраст: 60 лет

Опыт руководящей работы: более 25 лет

Начал карьеру в должности экономиста отдела кредитования в Украинской республиканской конторе Госбанка в 1982 году

Стиль управления: демократичный

Бизнес-принцип: win-win для участников сделки

Хобби: музыка

Лучшее место отдыха: горы, лыжи

Любимая книга: "Залишаюся українцем" Богдана Гаврилишина

Самое сложное управленческое решение: сокращение персонала и сети отделений в процессе выхода из кризиса 2008–2009 годов

Совет начинающему карьеристу: нужно знать, зачем тебе карьера, и тогда всё получится

Владимир Лавренчук возглавляет коммерческий банк с западным капиталом, который одним из первых в Украине начал выходить из кризиса и уже в 2017 году показал миллиардную прибыль. "Нам удалось воплотить ряд организационных мер для улучшения клиентского опыта за счёт совершенствования технологий, внедрения новой концепции отделений и повышения эффективности с помощью Lean-инструментов (инструментов бережливого производства)", — рассказывает Фокусу Владимир Лавренчук. Именно это, по его мнению, позволило банку достичь высокой прибыльности и стать лидером рынка по показателю роста портфеля качественных кредитов.

Владимир Лавренчук пользуется авторитетом среди коллег, многие из которых считали его лучшей кандидатурой на вакантный после отставки Гонтаревой пост главы НБУ.

Кирилл Шевченко

Председатель правления Укргазбанка

Годовые показатели банка: активы — 69,2 млрд грн, чистая прибыль — 627,8 млн грн

Количество сотрудников: 4 тыс.

Возраст: 45 лет

Опыт руководящей работы: 23 года

Начал карьеру в 1994 году в должности экономиста сектора вкладных операций Украинского кредитного банка

Стиль управления: авторитарно-демократичный

Бизнес-принцип: прочность определяется в пути

Хобби: альпинизм, кайтсёрфинг

Лучшее место отдыха: горы, побережья с сильными ветрами

Любимая книга: произведения Ильфа и Петрова

Самое сложное управленческое решение: каждое решение об увольнении сотрудников

Совет начинающему карьеристу: "Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!" (цитата из романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. — Фокус)

Кирилл Шевченко стоит у руля госбанка, который с 2015 года по объёму активов поднялся с 17-й позиции на четвёртую и увеличил рыночную долю с менее чем 2% до более 6%. При этом, по словам Кирилла Шевченко, за три года Укргазбанк ни разу не брал денег из бюджета, увеличивая капитал исключительно за счёт динамично растущей прибыли.

Вывести банк из убытков помогла стратегия Green Banking и сотрудничество с International Finance Corporation (IFC). В рамках этого направления Укргазбанк профинансировал 93 проекта возобновляемой энергетики на 263 млн евро общей мощностью около 475 МВт. Благодаря этим инициативам, экономия газа составит 408 млн кубометров в год, а выбросы CO2 сократятся более чем на 866 тыс. т в год.

Транспорт и логистика

Андрей Белоус

Генеральный директор "Битунова Украина"

Годовой оборот компании: около 130 млн грн (2016 год)

Возраст: 39 лет

Опыт руководящей работы: 16 лет

Андрей Белоус руководит совместным украинско-австрийским предприятием с иностранными инвестициями "Битунова Украина", которое является дочерним предприятием одного из крупнейших строительных концернов Европы STRABAG SE. Компания "Битунова Украина", созданная в 2001 году по предложению государственного агентства Укравтодор, специализируется на строительстве дорог и производстве битумных эмульсий. Первые два года на предприятии работали только австрийцы. Сейчас им на смену пришла украинская команда во главе с Андреем Белоусом.

Достигать успехов "Битунова Украина" позволяют инновационные технологии ремонта автодорог. В частности, в кооперации с компанией "САТ Украина" (также входит в концерн STRABAG SE) с применением технологий "Горячий ремикс" и "Мультимак" машины перерабатывают старое дорожное покрытие и на выходе производят новое — ровное с тонким защитным слоем. Такие технологии удешевляют ремонт старых дорог, что позволяет "Битунова Украина" побеждать во многих тендерах. В 2017 году общая сумма госзакупок у компании составила около 46 млн грн, за неполные пять месяцев 2018-го — почти 60 млн грн.

Татьяна Романовская

Генеральный директор государственного предприятия "Международный аэропорт Львов им. Данилы Галицкого"

Годовой оборот компании: 390,4 млн грн

Количество сотрудников: около 500

Возраст: 44 года

Опыт руководящей работы: 13 лет

Начала карьеру в 1995 году менеджером по грузовым перевозкам в международном отделе Львовского авиапредприятия

Татьяна Романовская возглавила аэропорт Львов в начале 2016 года. Её кандидатуру в ходе конкурса одобрил правительственный комитет. Ранее, в период 2005–2012 годов, Романовская занимала руководящие посты в аэро­порту Львов, а с сентября 2013-го по март 2014-го работала в аэропорту Сочи заместителем руководителя департамента прибытий и вылетов организационного комитета Олимпийских зимних игр.

Под руководством Татьяны Романовской аэропорт Львов динамично развивается. В 2017 году главные воздушные ворота Западной Украины увеличили пассажиропоток на 46,3%, до 1 млн пассажиров, а количество авиарейсов выросло на 27,5%, до 955. Такие показатели аэропорта Львов уступают лишь двум киевским и одесскому аэропортам.

На 2018 год стоит задача увеличить пассажиропоток как минимум до 1,5 млн за счёт рейсов, которые открывают Wizz Air, Ernest и другие авиакомпании. Ещё более интенсифицировать трафик поможет лоукостер Ryanair, который заявляет о планах выполнять рейсы из Львова. "Сейчас мы фактически являемся запасным аэропортом для Киева, но со временем должны стать вторым главным в Украине", — недавно сообщила об амбициозных планах своего предприятия Татьяна Романовская.

Владимир Мезенцев

Генеральный директор компании "Лемтранс"

Количество сотрудников: свыше 800

Возраст: 49 лет

Опыт руководящей работы: более 19 лет

Начал карьеру в должности инженера Южного горнообогатительного комбината

Стиль управления: отсутствие единого стиля — сейчас успешен тот, кто умеет менять свой стиль исходя из ситуации

Бизнес-принцип: никогда не делать ничего без понимания

Хобби: бизнес-литература

Лучшее место отдыха: в кругу семьи

Любимая книга: "Выйди из зоны комфорта" Брайана Трейси

Самое сложное управленческое решение: наиболее сложные управленческие решения — это те, которые влияют на людей

Совет начинающему карьеристу: в бизнесе нужно быть одновременно упрямым и гибким и не бояться брать ответственность за свои решения

Владимир Мезенцев руководит крупнейшим частным оператором железнодорожного подвижного состава в Украине. В 2017 году выручка "Лемтранса" выросла на 21%, до 11,8 млрд грн, а валовая прибыль компании составила 3,1 млрд грн, что на 29% больше, чем в 2016-м.

"Сегодня, как и в 2017 году, ключевой фактор, дестабилизирующий ситуацию в отрасли, — это дефицит тягового подвижного состава, а также проблемы с инфраструктурой, — говорит Фокусу Владимир Мезенцев. — Оборачиваемость вагонов увеличилась с 6–7 до 8–10 суток, и по этой причине нам не удалось полностью выполнить заявки наших грузоотправителей". Однако, несмотря на ухудшение состояния рынков, в "Лемтрансе" сумели минимизировать потери и добиться неплохих финансовых результатов.

Автоимпортёры и дилеры

Аибара Такахиде

Генеральный директор предприятия с иностранными инвестициями "Тойота-Украина"

Возраст: 47 лет

Опыт руководящей работы: глава дистрибьюторов Toyota Ukraine, Nissan Turkey, Ford Slovakia

Начал карьеру в 1993 году

Стиль управления: справедливый

Хобби: чтение книг и просмотр спортивных состязаний

Лучшее место для отдыха: родной город в Японии, ведь я признаю истинную ценность моего места рождения

Любимая книга: "Кто сказал, что слоны не могут танцевать?" Луиса Герстнера

Самое сложное управленческое решение: они всегда сложные

Совет начинающему карьеристу: сначала сделай сам!

Аибара Такахиде возглавляет предприятие "Тойота-Украина", которое является официальным импортёром и дистрибутором машин марок Toyota и Lexus. С 2009 года марка Toyota удерживает лидерство по объё­мам реализации легковых автомобилей в Украине. В 2017 году продажи авто под этим брендом, по данным AUTO-Consulting, выросли на 25,5% и достигли 9,5 тыс. еди­ниц (почти 12% общего количества реализованных авто на рынке). В десятке самых популярных оказались сразу три модели Toyota: кроссовер RAV4, компактный автомобиль Corolla и седан бизнес-класса Camry.

Неудивительно, что с такими объё­мами продаж "Тойота-Украина" по итогам 2017 года оказалась единственным автоимпортёром, который вошёл в число топ-100 наибольших налогоплательщиков страны, — по данным фискальной службы, компания уплатила в бюджет 368 млн грн.

Йозеф Граф

Исполнительный директор "Порше Украина"

Возраст: 52 года

Начал карьеру более 30 лет назад в "Порше Холдинге"

Уроженец Австрии Йозеф Граф возглавил "Порше Украина" в феврале 2015 года, в самый разгар экономического кризиса в стране. До этого он семь лет руководил Porsche Finance Group в Украине, которая занимается кредитованием и лизингом авто под марками Volkswagen, SEAT, Audi и Porsche. На новой должности в сфере ответственности Йозефа Графа оказались оптовая торговля Audi и SEAT, маркетинг, управление персоналом, информационные технологии, планирование дилерской сети, контроллинг и финансы.

Среди марок авто, которые импортирует "Порше Украина", наиболее популярной в Украине является Volkswagen. За четыре месяца 2018 года, по данным ассоциации "Укравтопром", самым продаваемым авто в стране оказался Volkswagen Golf (1,3 тыс. новых регистраций). В целом же Volkswagen по итогам 2017 года, как и годом ранее, занял третье место по популярности в Украине (6 тыс. продаж, на 24% больше, чем в 2016 году). Такие результаты, по всей видимости, объясняются выгодными ценовыми предложениями немецкой марки.

Пётр Рондяк

Глава правления и генеральный директор "Виннер Груп Украина"

Годовой оборот компании: 10,7 млрд грн без НДС

Количество сотрудников: 660

Возраст: 52 года

Опыт работы на руководящих должностях: 23 года

Начал карьеру заместителем директора "Виннер Импортс Украина" в 1995 году

Стиль управления: коучинговый

Бизнес-принцип: командная работа, чёткие цели, ответственность за каждого

Хобби: настольные игры с семьёй, путешествия, литература, лыжный спорт

Лучшее место для отдыха: любое место, где моя семья собирается вместе

Любимая книга: "Эйзенхауэр. Солдат и президент" Стивена Амброза

Самое сложное управленческое решение: прощальные беседы с менеджерами компании, работавшими долгое время в команде

Совет начинающему карьеристу: карьера строится годами, успех не приходит за один день

Под руководством Петра Рондяка компания официально импортирует в Украину авто марок Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche и Bentley. "Мы продолжаем успешную деятельность в нашей стране и имеем стратегические цели по развитию компании, но пока экономика Украины не будет стабильной, мы меньше обеспокоены рентабельностью, а больше сфокусированы на команде", — говорит Пётр Родняк. В сложных экономических условиях "Виннер Групп Украина" продолжает расширять деятельность. В 2017 году вместе с партнёрами компания открыла два дилерских центра Volvo, а также представила новый бренд Bentley на рынке Украины. На 2018 год запланировано открытие пяти новых дилерских центров Jaguar Land Rover и трёх новых автосалонов Ford.

Фармацевтика

Филя Жебровская

Глава наблюдательного совета ПАО "Фармак"

Годовой оборот компании: 6,1 млрд грн

Количество сотрудников: более 2400

Возраст: 68 лет

Опыт работы на руководящих должностях: 38 лет

Начала карьеру в ПАО "Фармак" в 1980 году в должности главного бухгалтера

Стиль управления: корпоративный

Бизнес-принцип: чтобы построить успешную компанию — лидера отрасли, нужно правильно поставить цель и обозначить главные ценности

Хобби: путешествия, плавание

Лучшее место отдыха: Мадейра

Любимая книга: "Любомир Гузар. Хочу быть Человеком" Екатерины Щёткиной

Самое сложное управленческое решение: создать команду единомышленников. У меня это получилось

Совет начинающему карьеристу: нужно поставить амбициозную цель и двигаться к ней, это тернистый путь и не всегда сразу будут успехи

В 2017 году Филя Жебровская приняла решение покинуть пост генерального директора "Фармака", занимающего 6,5% украинского фармацевтического рынка. Такой шаг продиктован тем, что в компании решили разделить стратегическую работу и операционную деятельность. В качестве главы наблюдательного совета Филя Жебровская занимается именно постановками глобальных целей. В 2017 году объёмы продаж продукции выросли на 21%. Доля экспорта несколько увеличилась по сравнению с 2016 годом и составила 25,2%. Развитию экспорта на предприятии планируют уделять большое внимание. К 2020 году "Фармак" намерен продавать за границу примерно 40% продукции. Одна из стратегий компании — увеличение объёмов производства в Украине.

Владимир Телявский

Генеральный директор Киевского витаминного завода

Годовой оборот компании: 1,8 млрд грн

Количество сотрудников: более 900

Владимир Телявский уже 15-й год руководит одним из старейших фармпредприятий Украины. За последние 5 лет объёмы реализации фармацевтической продукции предприятия выросли в 4 раза, до 1,8 млрд грн. Доля на рынке увеличилась до 2,9% в денежном выражении. За это время Киевский витаминный завод зарегистрировал 30 новых препаратов. Всего КВЗ производит около 135 лекарственных средств и 10 диетических добавок. Лекарства и витамины КВЗ продают в 10 странах Европы, а также в СНГ и Азии. Кроме этого, Киевский витаминный завод по результатам 2017 года вошёл в десятку лидеров по объёмам аптечных продаж с 6,4% рынка в денежном выражении. Во многом это стало возможным благодаря тому, что Владимир Телявский придерживается методов управления, когда сотрудники вовлечены в процесс принятия корпоративных решений.

Александр Яворский

Президент группы компаний "Биокон"

Годовой оборот: более 200 млн грн

Количество сотрудников: 250

Возраст: 58 лет

Опыт руководящей работы: 25 лет

Начал карьеру в 1982 году в должности научного сотрудника в Киевском национальном университете

Созданная в 90-х годах группа компаний "Биокон" занимает существенную долю рынка логистических услуг в фармации. Полтора года назад "Биокон" открыл под Киевом складской комплекс класса А+ площадью около 16 тыс. кв. м. Рядом находится более крупный склад компании — 30 тыс. кв. м, открытый в 2009 году.

С 2012 года на территории логистического комплекса работает грузовой таможенный терминал. В его состав входит подразделение таможенного оформления экспортных и импортных грузов. Также компания оказывает услуги по проведению лабораторного контроля качества медикаментов по физико-химическим и микробиологическим показателям.