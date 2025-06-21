Больше не Вена: опубликовали рейтинг самых комфортных городов для жизни в 2025 году

После трехлетнего пребывания на вершине рейтинга от Economist Intelligence Unit (EIU) столица Австрии — Вена больше не является самым комфортным для жизни городом в мире.

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Среди 173 городов мира по ряду факторов, среди которых здравоохранение, образование, стабильность, инфраструктура, окружающая среда, в 2025 году победу одержал Копенгаген, пишет CNN.

Столица Дании получила "идеальные" оценки за стабильность, образование и инфраструктуру (98 из 100), тогда как Вена поделила второе место со швейцарским Цюрихом.

Австралийский Мельбурн сохранил за собой четвертое место, а швейцарская Женева оказалась на пятом месте списка.

Австралийский Сидней поднялся в списке, перепрыгнув с общего седьмого места на шестое, тогда как японский город Осака и новозеландский Окленд поделили седьмое место.

На девятом месте Аделаида стала третьим австралийским городом, который попал в первую десятку, тогда как канадский Ванкувер занял десятое место.

"Резкое снижение" рейтинга стабильности Вены объясняется недавними инцидентами, в частности угрозой взрыва на концерте Тейлор Свифт прошлым летом, что привело к отмене мероприятия.

Однако Вена была не единственным городом, получившим более низкие оценки в категории, в которой она ранее имела высокие баллы.

Например, города Великобритании — Лондон, Манчестер и Эдинбург — также опустились в рейтинге, получив более низкие баллы в категории "стабильность".

В нынешнем списке Лондон опустился с 45-го на 54-е место, Манчестер — с 43-го на 52-е, а Эдинбург — с 59-го на 64-е.

Однако рейтинг в низу списка за последний год почти не изменился. Наименее пригодным городом для жизни в мире остается Дамаск (Сирия). Ступеньку над ним занимает столица Ливии — Триполи. Третье место с конца заняла столица Бангладеш Дакка, тогда как города Карачи в Пакистане и Алжир в Алжире заняли четвертое и пятое места среди наименее пригодных для жизни городов.

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