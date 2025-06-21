Більше не Відень: опублікували рейтинг найкомфортніших міст для життя у 2025 році

Після трирічного перебування на вершині рейтингу від Economist Intelligence Unit (EIU) столиця Австрії — Відень більше не є найкомфортнішим для життя містом у світі.

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Серед 173 міст світу за низкою факторів, серед яких охорона здоров'я, освіта, стабільність, інфраструктура, навколишнє середовище, у 2025 році перемогу здобув Копенгаген, пише CNN.

Столиця Данії отримала "ідеальні" оцінки за стабільність, освіту та інфраструктуру (98 зі 100), тоді як Відень поділив друге місце зі швейцарським Цюрихом.

Австралійський Мельбурн зберіг за собою четверте місце, а швейцарська Женева опинилася на п'ятому місці списку.

Австралійський Сідней піднявся у списку, перестрибнувши з спільного сьомого місця на шосте, тоді як японське місто Осака та новозеландський Окленд поділили сьоме місце.

На дев'ятому місці Аделаїда стала третім австралійським містом, яке потрапило до першої десятки, тоді як канадський Ванкувер посів десяте місце.

"Різке зниження" рейтингу стабільності Відня пояснюється нещодавніми інцидентами, зокрема загрозою вибуху на концерті Тейлор Свіфт минулого літа, що призвело до скасування заходу.

Однак Відень був не єдиним містом, яке отримало нижчі оцінки в категорії, в якій воно раніше мало високі бали.

Наприклад, міста Великої Британії — Лондон, Манчестер та Единбург — також опустилися в рейтингу, отримавши нижчі бали в категорії "стабільність".

У цьогорічному списку Лондон опустився з 45-го на 54-те місце, Манчестер — з 43-го на 52-ге, а Единбург — з 59-го на 64-те.

Проте рейтинг в низу списку за останній рік майже не змінився. Найменш придатним містом для життя у світі залишається Дамаск (Сирія). Сходинку над ним займає столиця Лівії — Тріполі. Третє місце з кінця посіла столиця Бангладеш Дакка, тоді як міста Карачі в Пакистані та Алжир в Алжирі посіли четверте та п'яте місця серед найменш придатних для життя міст.

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