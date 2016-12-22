На Марсе часто появляются необычные каньоны, по форме больше всего похожие на гигантских пауков. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на NASA.

Как выяснилось, все дело в таянье сухого льда и его обратной заморозке.

Марс, как и Земля, обладает своей собственной погодой, системой ветров и климатом. Поверхность красной планеты непрерывно меняется под действием эрозии, которая часто порождает причудливые структуры, такие как недавно открытые "следы когтей", темные линии, прочерченные пылевыми вихрями, и так называемые "пауки" – гигантские трещины и каньоны, похожие на восьминогих живых существ. Их недавно открыл зонд MRO на южном полюсе планеты.

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Фото: NASA