В 2017 году главным IT-трендом среди потребителей станет искусственный интеллект

По данным нового исследования Ericsson ConsumerLab стали известны 10 потребительских трендов 2017 года. Об этом сообщают Украинские новости.
Центральной темой года Огненного Петуха будет искусственный интеллект.
Прогнозируется, что потребители осознают объективность и неизбежность роста роли искусственного интеллекта – как в работе, так и в обществе в целом.
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"То, что мы называем реальностью, становится все более личным и персонализированным. Потребители хотят не только поддерживать контакты с похожими на себя виртуальными друзьями в социальных сетях, но и подстраивать под себя реальный мир. Им интереснее получать новые впечатления с помощью дополненной и виртуальной реальности", – заявил глава исследовательского центра Ericsson ConsumerLab Майкл Бйорн.