Официально во время зимних праздников выходные дни назначены с 31 декабря по 2 января, а затем — с 7 по 9 января. Однако многие украинцы устраивают себе десятидневные каникулы. Фокус предлагает своим читателям рассказать о том, как они проводят выходные.
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Фокус предлагает своим читателям рассказать о том, как они проводят новогодние праздники
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