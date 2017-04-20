Жизнь маленьких людей. О чём думают и разговаривают дошкольники

Для того чтобы узнать, какие социальные роли выделили для себя другие дети, Фокус опросил семьи из разных городов, и собрал характерные диалоги детей

Июль. Жаркий день. Пляж в посёлке Кирилловка.

К четырёхлетнему Антону подходит мальчик-ровесник, загребает в ручонку горстку песка и бросает ему в лицо. Антон недоумевает. С ним такое впервые, он не знает, как реагировать. Зато его молодая дородная мама знает.

— Женщина! Посмотрите, что ваш ребёнок творит! Следите за ним! Разве так можно? — кричит она родительнице мальчугана, который развернулся и демонстративно ушёл.

— Ну а что я с ним сделаю? — отвечает та.

— Пойдём, сыночка. Кругом одни враги, — мама отряхивает с Антона песок и уводит в другую сторону пляжа.

С тех пор у мальчишки общество разделено на друзей, одобренных мамой, и врагов, которые повсюду.

Для того чтобы узнать, какие социальные роли выделили для себя другие дети, Фокус опросил семьи из разных городов. Истории, рассказанные родителями, дают примерное понимание приоритетов подрастающего поколения.

5-летний Влад наблюдает за родителями, чтобы понять,

как распределяются их роли

Детские игры: семья, "МастерШеф", война

— По примеру своего сына могу сказать: взрослый мир очень сильно отражается на мышлении детей, их разговорах и поведении. Например, Богдан любит крутиться перед зеркалом — смотрит, чтобы одежда сочеталась между собой. Перед выходом из квартиры всегда у всех спрашивает, взяли ли ключи, телефоны, деньги. Это он от меня перенял. А от папы, который на работе проводит времени больше, чем дома, — понимание, как зарабатываются деньги. Чтобы их получить, нужно делать полезные дела, — рассказывает Алёна Протыняк, мама четырёхлетнего Богдана.

По пути в детский сад они проходят мимо бара. Мальчик интересуется, что это за место и что там делают. Алёна рассказывает: там сидят взрослые дяди и пьют пиво. Богдана ответ не воодушевил, потому что дома запаха пива он не слышал. Интерес к теме не разгорелся. А вот к съестному очень даже — в песочнице дети играют в "МастерШеф", лепят "вкусняшки" из песка.

— В прошлом году наблюдала картину: мальчики лет по шесть играли в сепаратистов и ВСУ. Бегали с пистолетами и доказывали, кто из них лучше. Роли они наверняка из семейных разговоров взяли. Мой сын о войне не знает практически ничего. Он о ней не слышит. Я не говорю, поскольку сама стараюсь не думать об этом — делится Алёна.

Анастасия Калекина из Краматорска тоже ограждает своего пятилетнего Владика от всего, что связано с военным конфликтом.

— Тему войны мы с мужем стараемся не поднимать. Для нас она прошла с впечатлениями. Влад долго помнил и пугался многого. Сейчас у него в моде игры в семью: девочка-мама катает в коляске куклу-дочку, мой сын-папа приходит с работы, берёт из коляски "ребёнка" и начинает кормить из бутылочки, потом на ручках баюкает и укладывает спать. Мама в это время что-то готовит. Потом они вместе берут коляску и идут на прогулку. Интересно наблюдать за тем, как Влад переносит в игру заботу о маленькой сестричке со стороны нашего папы.

А вот в Тернополе малыши вживую не слышали взрывов, только в выпусках новостей, но очень любят изображать обстрелы и рыть окопы. Запрыгивают в них и ведут оттуда стрельбу по воображаемому противнику или по команде-врагу.

— Дети не понимают, насколько серьёзная ситуация в стране. Игры в войну их забавляют. Я объясняю, что над этим нельзя смеяться, что многие детки остались без дома, некоторые без пап. Когда моя дочь Марта (6 лет) видит по телевизору сюжеты из Донбасса, говорит: "Мам, давай отдадим тем деткам мои игрушки и платья. У меня много, а у них — нет". Часто в садике у меня спрашивали: "Как это, война?" Я приводила пример из сказок, истории Средневековья: когда-то были короли, которые нападали на чужие земли. Они вели захватнические войны, чтобы расширить свои государства. Сейчас у нас в принципе то же самое, — рассказывает Наталья Довгань, воспитательница из Тернополя.

4-летний Богдан внимательно следит за тем, чтобы родители не забывали про мелочи

Она подтверждает слова Алёны и Анастасии: в играх дети полностью копируют образ жизни, поведение и социальные роли своих родителей.

— Играя в семью, они повторяют всё, что видели и слышали дома. Например, у одной девочки мама закрыла пьяного папу в подвале, чтобы тот посидел там, пока не протрезвеет. И ребёнок, копируя взрослых, по такому же сюжету понарошку закрывала мальчика из группы. Другие малыши воображают, как ездят в Польшу на заработки. Что характерно, в своих играх они отражают небедную жизнь — за нарисованную валюту покупают всё, что им хочется, ходят в кино, заправляют авто. Хотят, чтобы у них обязательно была своя фирма, много денег на расходы, машина, хотя в реальной жизни из двадцати семей наших воспитанников автомобиль есть только у пяти. Любопытно: президентом, как десять лет назад, уже никто не хочет быть. "Чтобы быть президентом, нужно иметь много танков и банков. Без них править страной не получится", — на полном серьёзе убеждают наши детсадовцы, — рассказывает Наталья.

Общество детского сада: мирные жители, плохой Борис и обличающий шериф

Ольга и Алексей Осадчиевы из Харькова специально перевели своих детей из частного садика в муниципальный.

— Там нет идеальных тепличных условий. Ребёнок сталкивается с проблемами и учится их решать, учится находить общий язык не с нянечкой, которая кружит вокруг него всё время, а с другими детьми, — сразу же объяснила мама шестилетнего Саши и трёхлетней Веры.

Вопрос социализации Ольга считает очень важным, пристально наблюдая за этим процессом у своих детишек.

— В группе детского сада чётко прослеживается общественная структура. Иерархии нет, потому что дети слишком маленькие и лидер ещё не проявился. Там пока горизонталь. Александр в ней крепко держит свою позицию. Он занял её очень умело. Сначала решил понравиться воспитательницам — где-то подыграл, где-то помог. Они очаровались и начали давать ему самые ответственные роли в утреннике. Для других детей это стало своеобразным знаком, и они приняли Сашу в свой коллектив, — посматривая на рисунки сына, говорит Ольга.

Садик научил ребёнка ответственно относиться к своим вещам и выяснять отношения. Каждый день Саша берёт с собой какую-то важную для себя вещь — фотоаппарат, чтоб снимать группу, или любимый альбом для рисования. Мальчик понимает: если с ними что-то случится, то отвечать перед родителями за дорогие вещи придётся ему. Поэтому он не разрешает никому брать их без спроса, а когда такое случается, устраивает серьёзный разговор.

Ещё у Александра уже есть невеста. Её зовут Полина. Их обоюдная симпатия перетекает в нежность и имеет чёткие планы на будущее.

— Саша решил для себя: он обязан жениться на Полине. Согласись, не от каждого тридцатилетнего мужчины сегодня такое услышишь. А сын мне уже заявил, что наша двухкомнатная квартира не подходит и им с Полиной придётся построить дом, — разводит руками мама мальчишки.

Пока до дома далеко, дети обходятся мелкими подарками. Саша регулярно носит Полине стразы, а она ему взамен презентовала кристалл. Причём девочка понимает: хороших парней разбирают быстро, поэтому теряться и расслабляться нельзя, а то уведут. Так что она часто берёт инициативу в свои руки. Тихий час, беседы на соседних кроватях — всё, как положено.

— Но мир не идеален. Как Александр реагирует, когда видит на улице пьяных людей, бездомных?

— Таковые ему пока не попадались на глаза. Зато его как человека, мечтающего стать супергероем, волнует вопрос, кто такие преступники. Он застал меня им врасплох, и я даже не знала, что ответить. "Это люди, совершающие плохие поступки. Возможно, ими становятся дети, которых недолюбили, которые получили недостаточно внимания, которые плохо себя вели", — наскоро сообразила я. "Я знаю, кто в моей группе станет преступником, — Боря", — в ответ резюмировал сын. Боря — это мальчик со сложным характером из непростой семьи. Он очень агрессивный, — продолжая следить за тем, как ребёнок рисует очередную картинку, делится Ольга.

6-летний Саша хорошо знает, как важно женщинам дарить стразы

Как дети впечатляются страной

О том, чем живут дети столичного региона, рассказала Ольга Решетилова. Её пятилетний сын Назар завоёвывает авторитет в детском саду Вышгорода.

— То, что происходит в их обществе, это маленькая копия нашего взрослого мира. Там обязательно есть лидер среди мальчиков и девочка — обладательница зрительских симпатий. Кстати, для детей такого возраста внешность неважна. Мальчикам больше нравятся девочки, с которыми интереснее играть, которые придумывают новые сюжеты для игр. Назар — неформальный лидер. Он долго присматривается к коллективу, прежде чем проявить какую-то инициативу. Но когда видит, что кто-то захватывает лидерство, ему неприятно, поскольку уже есть амбиции, — говорит мама мальчика.

По словам Ольги, дестабилизацию в детский социум вносит внимание к кому-то одному со стороны взрослых. Поэтому воспитателям, даже если у них есть любимчики, стоит скрывать это. Как, собственно, и родителям, для которых их ребёнок, конечно же, самый лучший, не нужно превозносить его или, наоборот, унижать на площадке. Так он сможет сам завоевать авторитет в своём обществе.

— Я стараюсь общаться с сыном на равных. Часто хочется топнуть ногой и сказать: "Я лучше знаю", но сдерживаюсь. Иногда он ведёт себя как старший. Например, однажды я упала и ударилась. Лежу, а Назар причитает надо мной, что надо быть осторожней, аккуратней. С тех пор я всем говорю: не вздумайте воспитывать своих детей, когда им больно, это очень обидно. На себе проверила, — смеётся Ольга.

Воспитатель Наталья Довгань убеждена, что недостаток в общении может сказаться на развитии детей

Она отмечает: детские переживания идентичны взрослым и их сила пропорциональна возрасту. То, что нам кажется мелким, для малышей на уровне того, что ощущаем и мы. Поэтому можно справедливо говорить о примерно одинаковом эмоциональном уровне.

— Нам, взрослым, очень важно научиться слушать своих детей, не перебивать, не вставлять свои пять копеек в их рассуждения. У них можно многое почерпнуть. Они серьёзно рассуждают, остро шутят. Современная детвора в принципе быстро взрослеет. К примеру, крёстная подарила нам книгу Ларисы Денисенко "Майя и её мамы" про нетрадиционные семьи. В классе 17 учеников, и у каждого своя история. Я думала, Назар слишком маленький и ещё не воспримет. Но его очень зацепило. Попросил прочитать её ещё раз, чтоб продумать всё, — продолжает Ольга.

Кстати, пятилетний мальчик неравнодушен к происходящему в стране и однозначно позиционирует себя патриотом.

— Мы ездили с ним в Пирогово, читали книги об истории, я рассказывала про казаков. Сегодня у сына любимая песня казацкая — про "коняку-розбишаку". В годовщину расстрелов мы были с ним на Майдане, и Назар вспомнил наши первые прогулки ещё до разгона студентов: "А тут мы пели гимн". Очень удивилась, потому что он тогда был совсем маленьким. Когда шли по Институтской, я рассказывала ребёнку, что там происходило, и его это очень впечатлило. Ещё несколько дней задавал вопросы, — вспоминает Ольга Решетилова.

При этом кумиры Назара — командир 17-го батальона и рота "Койот". Первый подарил ему бинокль, а вторые — флаг с автографами, который вынесли из Зайцева. Для мальчика это великолепные подарки.

— Сначала Назар фотографировался с полицейскими и мечтал стать, как они, но потом захотел быть военным. Правда, однажды он приехал к бабушке и девочка-соседка сказала: "Так их же убивают". Ребёнок расстроился, всё обдумал и теперь в будущем видит себя военным врачом, — делится мама Назара.

Проблемы дошкольников: дефицит внимания и асоциальность

А какие проблемы у нынешних детей? Чем они отличаются от тех, что были у предыдущих поколений? Воспитатель Наталья Довгань отвечает: важный элемент, присущий современным малышам, нехватка общения. Не со сверстниками — с родителями. Они настолько заняты зарабатыванием денег и бытовыми проблемами, что засиживаться в детской им просто некогда.

— Больше всего нуждаются во внимании дети в возрасте от 4,5 до 6,5 лет. Если они не получают его от родителей, то ищут в другом месте. Часто приходят ко мне. Рассказывают всё, что видели, слышали. Даже вопросы задавать не нужно — сами всё выкладывают, — улыбается воспитатель Наталья Довгань.

По её словам, недостаток общения может сказаться как на начальном развитии детей, так и на взрослой жизни. Как пример она приводит свою воспитанницу, которой в сентябре идти в школу, а она совершенно не ориентируется в тетради. В других случаях ребята не знают, какие цветы на ощупь, какой у них запах. Естественно, как ты узнаешь вкус мороженого, если никогда его не пробовал?

В будущем это может привести к тому, что такие люди не сумеют решить элементарнейшую жизненную проблему. А причина всего лишь в том, что на определённом этапе они не познакомились с самыми простыми категориями, принципами, правилами.

"Когда моя дочь Марта (6 лет) видит по телевизору сюжеты из Донбасса, говорит: "Мам, давай отдадим тем деткам мои игрушки и платья. У меня много, а у них — нет"

Наталья Довгань Воспитатель

— Кроме того, у малышей должным образом не раскрываются таланты, желания, предпочтения. Вырастая, такой человек не знает, какую компанию выбрать, куда себя определить. Им легко манипулировать, завлекать в любые, не всегда порядочные круги, — рассуждает педагог.

Она называет вторую проблему современного детства — асоциальность. Если ребёнок проводит недостаточно много времени с другими детьми, а мама, занятая хозяйством, всё чаще вручает ему планшет или телефон, у него возникает социальное безразличие — резко уменьшается желание взаимодействовать с обществом.

— В результате ваше чадо может вырасти либо самолюбом, либо совершенно не способным налаживать какие-либо контакты. В любом случае в жизни ему будет очень сложно. Кстати, немало проблем возникает у детишек из религиозных семей. У них есть чёткая система ценностей. Когда они видят, что другие их не придерживаются, то считают, что те живут неправильно, и отстраняются от неугодного социума.

А ещё некоторые дети настолько сроднились с гаджетами, что при общении с живыми мальчиками и девочками то и дело случаются сбои. Показательный случай.

Подходит ко мне Маша, дочка знакомых. Чудеснейшая девочка четырёх лет. Для своего возраста много чего знает, понимает, умеет и обо всём этом может тараторить без умолку.

— У меня был очень плохой день, — жалуется Маша, вытирая нос рукой.

— Что такое? — интересуюсь.

— В садике со мной не хотят играть, обращаются, как с собачкой.

— Да ладно! Как это?

— Все играют со своими планшетами, а меня к себе не берут, — в голосе Маши звучит вселенское, не меньше, разочарование.

— А ты предложи ребятам какую-то общую игру, заинтересуй их тем, что у тебя есть, поделись чем-то, — советую я.

— Можно! У меня новая игра появилась! Она очень простая, там только две кнопки нужно нажимать. Хочешь, покажу? — радостно визжит дитя и убегает в другую комнату за планшетом.

Выдохнув, я предложила Маше поиграть человечками из "Лего". Больше часа мы бороздили океан, прятались от цунами, готовили ужин, праздновали именины. На следующий день с готовым сценарием она пошла в детский сад. День у неё выдался хорошим. У остальной группы, кстати, тоже.

5-летний Назар понимает, что сначала нужно присмотреться к коллективу, прежде чем проявлять инициативу

Сегодня дети более уверены в себе, не боятся экспериментировать

В чём особенности современных детей? Действительно ли гаджеты могут спровоцировать социальное безразличие? Эти вопросы Фокус задал Юлии Святенко, кандидату психологических наук, доценту кафедры практической психологии Национального педагогического университета имени Драгоманова.

— Если сравнивать нынешнее поколение с предыдущим, то эти дети активнее, подвижнее. Могут за более короткое время обработать большее количество информации. Они более развиты и старше, чем мы думаем. Например, часто ребёнок сам озвучивает свою проблему, когда родители приводят его к психологу.

В 8–9 лет дети спокойно могут рассказывать о сексе. Часто сталкиваюсь с тем, что родители не ограничивают ребёнка, разрешают детям 10 лет смотреть фильмы "для взрослых", но потом обсуждают это с ними. В таких семьях у детей нет секретов от родителей, есть доверие и открытость.

Психолог Юлия Святенко не сомневается, что дети копируют действия взрослых

Сегодня дети более уверены в себе, не боятся экспериментировать, проявлять себя. К примеру, помимо кружков и секций, которые они посещают, многие ведут свой канал на YouTube.

Новое поколение путешествует больше нашего. Если мы росли в рамках своего двора, то немало современных ребят уже побывали в Европе и Америке и знакомы с бытом и менталитетом других стран. Кстати, за рубежом дорогие телефоны и бренды не считаются показателем крутости.

Об игрушках. Конечно, они стали другими. Это уже не палки, как когда-то, а пластиковые автоматы. У многих есть планшеты. От техники мы всё равно никуда не уйдём. У нас сейчас всё компьютеризируется. В Финляндии, например, первоклассники учатся читать, писать и набирать на клавиатуре. Старшеклассники уже полностью учатся на компьютерах. Если у какого-то ребёнка дома нет ПК, школа выдаёт в пользование, пока семья не сможет купить сама.

Переживать о том, что дети не смогут нормально общаться друг с другом, не стоит. Смогут. Это как с электронными книгами. Когда они только появились, были опасения, что бумажные никто теперь читать не станет. Но нет, их покупают.

Важно научить ребёнка пользоваться техникой эффективно, а не только для соцсетей. В этом важен пример взрослых. Если сын видит, что папа после работы играет в "Танчики", а мама готовит еду, то он тоже сядет и будет играть в "Танчики". А если папа поднимется с дивана, сядет на велосипед и поедет с ребёнком в лес, то у него появятся совсем другие нормы досуга.

Да, дети хорошо копируют поведение родителей. Как-то в садике наблюдала следующую картину. Мальчики ходят с кеглями и изображают, как пьют пиво, а девочки с мячами имитируют беременность. Поэтому взрослым нужно следить за тем, как они себя ведут.