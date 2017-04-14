В Британии выделили самые доступные европейские курорты

Болгарский курорт "Слынчев бряг" назван самым доступным европейским курортом по итогам исследования, проведенного британской почтовой службой. Всего в составленном рейтинге фигурируют 19 европейских курортов, самым дорогим местом отдыха назван остров Ибица. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Исследование основывалось на цене туристических товаров и услуг - от среднего чека в ресторане за завтрак обед и ужин до стоимости крема для защиты от загара.
На болгарском курорте цена этой корзины составила 37 фунтов стерлингов, в то время как на Ибице туристу приходится платить за самое нужное по 131 фунту каждый день.
Самые доступные курорты в марте 2017:
Слынчев бряг, Болгария
Альгарве, Португалия
Коста-дель-Соль, Испания
Мармарис, Турция
Пафос, Кипр
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Самые дорогие курорты
Ибица, Балеарские острова
Моррентино, юг Италии
Ницца, юг Франции
Задар, Хорватия
Лиссабонское побережье, Португалия
За последние годы цены на курортах в Болгарии, Турции и Кипре упали для британцев из-за ослабления валют этих стран к фунту, отмечают эксперты. В других странах, где в ходу евро, местная валюта наоборот укрепилась к фунту на фоне новостей о выходе Британии из ЕС.