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Главная » Общество » Фан-зона Евровидения на Софийской площади откроется 30 апреля

Фан-зона Евровидения на Софийской площади откроется 30 апреля

Фан-зона Евровидения на Софийской площади откроется 30 апреля
Фото из открытых источников

Площадка будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 и за весь период конкурса

24.04.17 135
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На Софийской площади в Киеве 30 апреля состоится открытие зоны гостеприимства песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом сообщает Folk Ukraine.

"Уже 30 апреля в центре столицы состоится торжественное открытие фан-зоны на Софии! Площадка будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 и за весь период работы подарит посетителям 11 концертов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сцене фан-зоны выступят популярные украинские исполнители, а в паузах между концертами состоится показ коротких роликов, которые расскажут об украинской культуре, традициях.

Откроет фан-зону на Софийской площади ведущий Сергей Притула. Вход будетсвободный.

Напомним, на Евровидении-2017 в Киеве будет самая длинная за историю конкурса красная дорожка - 265 метров.

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