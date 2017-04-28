В Киеве хотят переименовать 11 улиц

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование 11 улиц.
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Так, планируется переименовать:
улицу Красноводскую - в улицу Хотынскую (Подольский район),
улицу Днепродзержинскую - в улицу Каменскую (Дарницкий район),
улицу Николая Лебедева - в улицу Юрия Поправки (Днепровский район).
Также согласовано переименование пяти улиц в Соломенском районе, в частности:
улицу Ярослава Галана - в улицу Августина Волошина,
улицу Днепропетровскую - в улицу Новокодацкую,
улицу Краснодонскую - в улицу Кучмин Яр,
улицу Лебедева-Кумача - в улицу Николая Голего,
улицу Социалистическую - в улицу Левка Мациевича.
В Шевченковском районе намерены переименовать три улицы:
улицу Молдавскую - в улицу Героев-пожарных,
улицу Тимофея Шамрыло - в улицу Парково-Сырецкую,
улицу Эжена Потье - в улицу Антона Цедика.
Кроме того, новое название - переулок Бориса Шахлина - может получить переулок Горького в Голосеевском районе.
Планируется переименовать Днепропетровское шоссе в Днепровское шоссе, площадь Интернациональную - в площадь Валерия Марченко, а Краснодонскому переулку дать историческое название - переулок Кучмин Яр.
"Данное решение будет способствовать демократизации украинского общества и его продвижению на пути к европейским ценностям, а также памяти выдающихся деятелей и отражению в топонимике столицы основных событий борьбы украинского народа за независимость", - заявили в пресс-службе.
Также комиссией определены названия для 39 новых улиц, 24 из которых - в Голосеевском районе. Они могут получить имена Назария Яремчука, Остапа Вересая, Бориса Матюшенко, Александра Удовиченко, Сергея Шелухина, Григория Голоскевича, Феодосия Печерського.
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Еще 15 новых улиц находятся в Деснянском районе. Им предлагается присвоить имена Михаила Белинского, Василия Беднова, Семьи Вороных, Ярославы Стецько, Григория Косынки, Леся Танюка, Евгения Плужника, Исы Мунаева.
Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-МІСТО. Теперь решение должны принять депутаты на пленарном заседании Киевсовета.