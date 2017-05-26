Женившиеся "за сутки" живут лучше, чем "думающие" месяц, - Минюст

Из 8,5 тысяч женатых посредством услуги "Брак за сутки" пар расстались только 0,3%

Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что из 8,5 тысяч женатых посредством услуги "Брак за сутки" пар развелись лишь 0,3%.

Об этом он сказал, выступая во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Комментируя инициативу "Брак за сутки", министр сообщил, что воспользоваться услугой в рамках пилотного проекта можно в 35 городах страны.

8,5 тысяч украинских пар уже воспользовались этой услугой.

"Очень приятная статистика: за полтора года действия пилотного проекта из 8,5 тысяч пар развелись всего-навсего 0,3%", - заявил министр.

"Несколько молодых пар, которые воспользовались этой услугой, расстались. Это в десятки раз меньше, чем общая статистика разводов в стране", - отметил он.

Петренко также сообщил, что за 2015-2016 год услугой онлайн-регистрации брака и подачи документов через Интернет воспользовались 23 тысячи украинских пар.

Напомним, Кабинет министров 13 июля 2016 года распоряжением № 502 поддержал предложение Министерства юстиции о запуске пилотного проекта в некоторых населенных пунктах, где можно будет в течение суток зарегистрировать брак.

По обычной процедуре между подачей заявления и регистрацией брака должно пройти не менее месяца.