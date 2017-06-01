Сегодня отмечается Международный день защиты детей

В четверг, 1 июня, в мире отмечают Международный день защиты детей. Он основан в 1949 году по решению сессии Международной демократической федерации женщин, а начали его отмечать в 1950 году в 51 стране мира.

Защита детей и их права всегда привлекали пристальное внимание международного сообщества. Еще в 1924 году Лига Наций приняла Женевскую Декларацию прав ребенка. В то время права детей рассматривались в основном в контексте мер, которые необходимо было принять относительно рабства, детского труда, торговли детьми. В 1959 году Организация Объединенных Наций приняла Декларацию прав ребенка, в которой провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей.

Однако Женевская декларация прав ребенка 1924 года и Декларация прав ребенка 1959 года носили лишь декларативный и рекомендательный характер, а для защиты и обеспечения прав ребенка были необходимы конкретные законы и международные договора. Тогда и возник вопрос о законодательстве по правам детей. 20 ноября 1989 года на Генеральной Ассамблее ООН приняли Конвенцию о правах ребенка, которая считается мировой конституцией для детей. Украина ратифицировала эту Конвенцию 27 сентября 1991 года – с тех пор этот документ является частью национального законодательства.

В Украине День защиты детей отмечается согласно Указу президента №568/98 от 30 мая 1998 года.