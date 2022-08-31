Соцсетям придется меняться: в США принят радикальный закон о защите детей в Интернете

Ограничительные меры направлены на то, чтобы несовершеннолетних не провоцировали проводить больше времени в сети, берегли их от взрослого контента и от контактов со взрослыми пользователями.

Социальные сети и игровые платформы часто используют алгоритмы рекомендаций, инструменты поиска друзей, уведомления для смартфонов и другие соблазны, чтобы удерживать людей в сети. Но те же самые методы могут представлять опасность для множества детей, которые становятся пользователями не предназначенных для них онлайн-сервисов, пишет The New York Times.

Теперь законодатели Калифорнии приняли первый в США закон, требующий, чтобы все приложения и сайты устанавливали ограничения для пользователей младше 18 лет. Новые правила заставят многие онлайн-сервисы ограничивать риски, которые могут представлять некоторые популярные функции, такие как разрешение незнакомцам отправлять сообщения друг другу.

"Цифровая экосистема по умолчанию небезопасна для детей, — сказала Баффи Уикс, демократ в Ассамблее штата, которая вместе с коллегой-республиканцем Джорданом Каннингемом выступила соавтором законопроекта. — Мы думаем, что Детский кодекс, как мы его называем, сделает технологии более безопасными для детей, потребовав от этих компаний лучшей защиты".

[ + – ] Сенат Калифорнии принял законопроект единогласно

Сенат штата принял законопроект единогласно, теперь его должен одобрить губернатор Гэвин Ньюсом, который не высказал публичной позиции по поводу предлагаемых мер.

Что подтолкнуло к принятию закона?

Издание напоминает, что проблему безопасности детей в соцсетях президент США Джозеф Байден поднял в 2021 году. Его заявление последовало после того, как прошлой осенью члены Конгресса изучили, как алгоритмы рекомендаций Instagram показывали девочкам-подросткам изображения членовредительства, а также контент, пропагандирующий расстройства пищевого поведения среди юных пользователей. В 2019 году Google и Musical.ly, ныне известный как TikTok, уличили в незаконном сборе личной информации о детях без разрешения их родителей. Компаниям пришлось заплатить многомиллионные штрафы.

Google получала прибыль, используя данные о детях для таргетинга на них рекламы в YouTube. Musical.ly по умолчанию сделал общедоступными фотографии профилей детей и другие конфиденциальные данные. Эта практика могла позволить незнакомым взрослым людям связаться с юными пользователями.

Сторонники калифорнийского законопроекта говорят, что новые правила должны снизить такие риски. Он требует, чтобы онлайн-сервисы для широкой аудитории активно разрабатывали функции для защиты детей-пользователей. На практике это означает, что приложения и сайты должны анализировать и снижать риски, которые их сервисы могут представлять для несовершеннолетних — например, подвергать их откровенному контенту или использовать манипулятивные методы, чтобы заставить их часами сидеть в интернете, к примеру, автоматическое воспроизведение видео одно за другим.

Издание отмечает, что новые правила, которые должны вступить в силу в 2024 году, могут побудить некоторые онлайн-сервисы внести изменения не только для работы на территории Калифорнии.

Напомним, в 2021 году стало известно о том, что социальная сеть Facebook нанимает сотрудников для разработки программ, ориентированных на детей от 6 до 12 лет. За это соцсеть раскритиковали.

В сентябре 2021-го глава Instagram Адам Моссери объявил, что компания приостанавливает разработку версии приложения для детей. Вместо этого компания занялась инструментами для родительского контроля.

Весной СБУ сообщила, что российские оккупанты используют украинских детей, чтобы получать информацию о позициях ВСУ. В Харькове оккупанты через Telegram-месседжер переписывались с несовершеннолетним парнем. Ему предложили за деньги предоставить информацию о позициях ВСУ на территории города.