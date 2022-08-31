Соцмережам доведеться змінюватися: у США ухвалили радикальний закон про захист дітей в інтернеті

Обмежувальні заходи спрямовані на те, щоб неповнолітніх не провокували проводити більше часу в мережі, оберігали їх від дорослого контенту й контактів із дорослими користувачами.

Соціальні мережі й ігрові платформи часто використовують алгоритми рекомендацій, інструменти пошуку друзів, сповіщення для смартфонів та інші спокуси, щоб утримувати людей у мережі. Але ті ж методи можуть становити небезпеку для безлічі дітей, які стають користувачами не призначених для них онлайн-сервісів, пише The New York Times.

Тепер законодавці Каліфорнії ухвалили перший у США закон, який вимагає, щоб усі додатки та сайти встановлювали обмеження для користувачів віком до 18 років. Нові правила змусять багато онлайн-сервісів обмежувати ризики, які можуть представляти деякі популярні функції, такі як дозвіл незнайомцям надсилати повідомлення одне одному.

"Цифрова екосистема за умовчанням небезпечна для дітей, — сказала Баффі Вікс, демократка в Асамблеї штату, яка разом із колегою-республіканцем Джорданом Каннінгемом виступила співавторкою законопроєкту. — Ми думаємо, що Дитячий кодекс, як ми його називаємо, зробить технології безпечнішими для дітей, вимагаючи від цих компаній кращого захисту".

[ + – ] Сенат Каліфорнії ухвалив законопроєкт одноголосно

Сенат штату ухвалив законопроєкт одноголосно, тепер його має схвалити губернатор Гевін Ньюсом, який не висловив публічної позиції щодо запропонованих заходів.

Що підштовхнуло до ухвалення закону?

Видання нагадує, що проблему безпеки дітей у соцмережах президент США Джозеф Байден порушив у 2021 році. Його заява була після того, як минулої осені члени Конгресу вивчили, як алгоритми рекомендацій Instagram показували дівчаткам-підліткам зображення членошкідництва, а також контент, що пропагує розлади харчової поведінки серед юних користувачів. У 2019 році в Google і Musical.ly, нині відомому як TikTok, викрили незаконне збирання особистої інформації про дітей без дозволу їхніх батьків. Компаніям довелося сплатити багатомільйонні штрафи.

Google отримувала прибуток, використовуючи дані про дітей для націлення на них реклами в YouTube. Musical.ly за умовчанням зробив доступними фотографії профілів дітей та інші конфіденційні дані. Ця практика могла дозволити незнайомим дорослим людям зв'язатися з юними користувачами.

Прихильники каліфорнійського законопроєкту кажуть, нові правила мають знизити такі ризики. Він вимагає, щоб онлайн-сервіси для широкої аудиторії активно розробляли функції захисту дітей-користувачів. На практиці це означає, що програми та сайти повинні аналізувати й знижувати ризики, які їхні сервіси можуть представляти для неповнолітніх — наприклад, піддавати їх відвертому контенту або використовувати маніпулятивні методи, щоб змусити їх годинами сидіти в інтернеті, наприклад, автоматичне відтворення відео одне за іншим.

Видання зазначає, що нові правила, які мають набути чинності 2024 року, можуть спонукати деякі онлайн-сервіси внести зміни не лише для роботи на території Каліфорнії.

Нагадаємо, 2021 року стало відомо про те, що соціальна мережа Facebook наймає співробітників для розробки програм, орієнтованих на дітей від 6 до 12 років. За це соцмережу розкритикували.

У вересні 2021-го глава Instagram Адам Моссері оголосив, що компанія припиняє розробку версії програми для дітей. Натомість компанія зайнялася інструментами для батьківського контролю.

Навесні СБУ повідомила, що російські окупанти використовують українських дітей, щоб отримувати інформацію про позиції ЗСУ. У Харкові окупанти через Telegram-меседжер листувалися з неповнолітнім хлопцем. Йому запропонували за гроші надати інформацію про позиції ЗСУ на території міста.