Facebook націлилася на дітей віком від 6 до 12 років, щоб стати популярнішою — NBC

Компанія стурбована тим, що серед її користувачів мало підлітків і зовсім немає дітей, тому вирішила "виправити ситуацію", за що отримала чергову хвилю критики на свою адресу.

Соціальна мережа Facebook наймає співробітників для розробки програм, орієнтованих на дітей від 6 до 12 років. Про це свідчить внутрішнє листування, яке наводить NBC News.

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У корпоративному блозі від 9 квітня опублікували пост, у якому розкрили плани щодо розширення користувальницької бази. Як підкреслив автор (ім'я приховали перед "зливом"), історично Facebook орієнтувала свої продукти на людей віком від 13 років, проте він запропонував звернути увагу на дітей 6-9 та 10-12 років на додаток до вже наявних цільових груп: 13-15, 16-17, повнолітніх.

"Наша компанія вкладає великі кошти в продукти для молоді, щоб зробити їхній користувальницький досвід більш безпечним і таким, який покращить їхнє самопочуття та благополуччя їхньої родини", — написав співробітник Facebook.

Судячи з оголошення, компанія збиралася наймати менеджерів з досвідом проведення різноманітних соціологічних досліджень серед молоді, дітей, підлітків та їхніх опікунів (батьків, інших родичів, учителів тощо). У списку вакансій зазначили, що шукають співробітників для Messenger Kids/Youth Platform та Instagram Child Safety.

У повідомленні також розміщено діаграми, згідно з якими Facebook планувала подолати вікові обмеження, передбачені Правилами захисту конфіденційності дітей в інтернеті (COPPA).

[ + – ] Плани Фейсбук Фото: NBC News

Цей документ було сфотографовано екраном комп'ютера, і саме це фото колишній менеджер з продуктів Facebook Френсіс Гоген надала Конгресу США у відредагованому вигляді. Матеріали, подібні до цього знімку, від Гоген отримали ЗМІ, включаючи NBC News, які почали вести розслідування щодо діяльності компанії Марка Цукерберга.

На думку експертів, ініціатива, описана в блозі, є частиною старої стратегії, за допомогою якої Facebook намагається залучити нових користувачів із раннього віку. Засновник некомерційної організації Common Sense Media Джеймс Стеєр вважає, що компанії Meta (ексFacebook) необхідно зосередитись на видаленні шкідливого контенту, а не на залученні та виробленні залежності від соцмереж у дітей.

"Facebook та Instagram неодноразово демонстрували, що їм просто не можна довіряти, коли йдеться про благополуччя дітей та підлітків", — підкреслив він.

Представник Facebook прокоментував нову інформацію та послався на повідомлення в блозі, написане у відповідь на розслідування The Wall Street Journal:

"Компанії, які працюють у висококонкурентних умовах, включаючи Wall Street Journal, намагаються привернути увагу молодого покоління. Наші конкуренти роблять те саме, було б дійсно цікаво, якби Facebook не робив цього".

[ + – ] П'ять вікових груп – від дітей до повнолітніх

Пост у внутрішньому блозі був опублікований за тиждень до того, як коаліція з 35 організацій та 64 окремих експертів "Кампанія за дитинство без реклами", координована Fairplay, надіслала гендиректору Facebook Марку Цукербергу листа, у якому висловила свої побоювання з приводу порушення конфіденційності, заподіяння шкоди психічному здоров'ю та самооцінці, виникнення залежності та чинного комерційного тиску з боку соціальних мереж на тінейджерів.

У розмові з NBC News виконавчий директор Fairplay Джош Голін зазначив, що блог демонструє прагнення Facebook створити "конвеєр постійних користувачів" замість того, щоб дбати про безпеку дітей та підлітків. На його думку, компанія зациклилася на молодшій аудиторії, бачачи в ній перспективу для подальшого зростання та додаткове джерело прибутку.

У вересні глава Instagram Адам Моссері оголосив, що компанія припиняє розробку версії програми для дітей. Натомість компанія зайнялася інструментами для батьківського контролю.

"Я, як і раніше, твердо вірю, що створення безпечної версії Instagram — це добре для підлітків, але ми хочемо знайти час, щоб поговорити з батьками, дослідниками та експертами з безпеки і дійти до консенсусу, щоб вирішити, як рухатися далі", — заявив Моссері на каналі NBC.

Раніше стало відомо, що Facebook заманювала підлітків до Instagram, знаючи про шкоду соцмережі на психічне здоров'я. Компанія спробувала виправдатися та виставити дані в більш вигідному світлі, проте її все одно закликали до відповіді перед Сенатом США.

Нещодавно також писали, що Instagram планує витратити $0,4 млрд на залучення підлітків. Представники Facebook визнали – ця частина аудиторії багато в чому визначає сучасні тренди.