Facebook нацелилась на детей возрастом от 6 до 12 лет, чтобы стать популярнее - NBC

Компания озабочена тем, что среди ее пользователей мало подростков и совсем нет детей, поэтому решила "исправить ситуацию", за что получила очередную волну критики в свой адрес.

Социальная сеть Facebook нанимает сотрудников для разработки программ, ориентированных на детей от 6 до 12 лет. Об этом свидетельствует внутренняя переписка, которую приводит NBC News.

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В корпоративном блоге от 9 апреля опубликовали пост, в котором раскрыли планы по расширению пользовательской базы. Как подчеркнул автор (имя скрыли перед "сливом"), исторически Facebook ориентировала свои продукты на людей старше 13 лет, однако он предложил обратить внимание на детей 6-9 и 10-12 лет в дополнение к уже существующим целевым группам: 13-15, 16-17, совершеннолетних.

"Наша компания вкладывает большие средства в продукты для молодежи, чтобы сделать их пользовательский опыт более безопасным и таким, который улучшит их самочувствие и благополучие их семьи", — написал сотрудник Facebook.

Судя по объявлению, компания собиралась нанимать менеджеров с опытом проведения разного рода социологических исследований среди молодежи, детей, подростков и их опекунов (родителей, других родственников, учителей и пр.). В списке вакансий указали, что ищут сотрудников для Messenger Kids/Youth Platform и Instagram Child Safety.

В сообщении также размещены диаграммы, согласно которым Facebook планировала преодолеть возрастные ограничения, предусмотренные Правилами защиты конфиденциальности детей в Интернете (COPPA).

[ + – ] Планы Фейсбук Фото: NBC News

Данный документ был сфотографирован экрана компьютера, и именно это фото бывший менеджер по продуктам Facebook Фрэнсис Хоген предоставила Конгрессу США в отредактированном виде. Материалы, подобные этому снимку, от Хоген получили СМИ, включая NBC News, которые начали вести расследование касательно деятельности компании Марка Цукерберга.

По мнению экспертов, инициатива, описанная в блоге, является частью старой стратегии, с помощью которой Facebook пытается привлечь новых пользователей с самого раннего возраста. Основатель некоммерческой организации Common Sense Media Джеймс Стейер считает, что компании Meta (экс-Facebook) необходимо сосредоточиться на удалении вредоносного контента, а не на привлечении и выработке зависимости от соцсетей у детей.

"Facebook и Instagram неоднократно демонстрировали, что им просто нельзя доверять, когда речь идет о благополучии детей и подростков", — подчеркнул он.

Представитель Facebook прокомментировал новую информацию и сослался на сообщение в блоге, написанное в ответ на расследование The Wall Street Journal:

"Компании, которые работают в высококонкурентных условиях, включая Wall Street Journal, стараются привлечь внимание молодого поколения. Наши конкуренты делают то же самое, было бы действительно интересно, если бы Facebook не делал этого".

[ + – ] Пять возрастных групп - от детей до совершеннолетних

Пост во внутреннем блоге был опубликован за неделю до того, как коалиция из 35 организаций и 64 отдельных экспертов "Кампания за детство без рекламы", координируемая Fairplay, отправило гендиректору Facebook Марку Цукербергу письмо, в котором выразила свои опасения по поводу нарушения конфиденциальности, нанесения вреда психическому здоровью и самооценке, возникающей зависимости и оказываемого коммерческого давления со стороны социальных сетей на тинейджеров.

В беседе с NBC News исполнительный директор Fairplay Джош Голин отметил, что блог демонстрирует стремление Facebook создать "конвейер постоянных пользователей" вместо того, чтобы заботиться о безопасности детей и подростков. По его мнению, компания зациклилась на младшей аудитории, видя в ней перспективу для дальнейшего роста и дополнительный источник прибыли.

В сентябре глава Instagram Адам Моссери объявил, что компания приостанавливает разработку версии приложения для детей. Вместо этого компания занялась инструментами для родительского контроля.

"Я по-прежнему твердо верю, что создание безопасной версии Instagram — это хорошо для подростков, но мы хотим найти время, чтобы поговорить с родителями, исследователями и экспертами по безопасности и прийти к консенсусу, чтобы решить, как двигаться дальше", — заявил Моссери на канале NBC.

Ранее стало известно, что Facebook заманивала подростков в Instagram, зная о вреде соцсети на психическое здоровье. Компания попыталась оправдаться и выставить данные в более выгодном свете, однако ее все равно призвали к ответу перед Сенатом США.

Недавно также писали, что Instagram планирует потратить $0,4 млрд на привлечение подростков. Представители Facebook признали — эта часть аудитории во многом определяет современные тренды.