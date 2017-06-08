Крылатая усадьба. Как дачный участок стал приютом для птиц

Фокус побывал в усадьбе Нюшаниково, узнал, какая опасность подстерегает ястреба, залетевшего поохотиться в сельский двор, и удивился, что иногда здоровые птицы остаются жить в человеческой среде

Оказавшись в Нюшаниково, кажется, что попал в маленькое Межигорье. С поправкой на размер территории и на то, что всё здесь сделано своими руками, за свои деньги и с огромной любовью.

Меня встречает трёхлапый лабрадор-ретривер Боря и дворняжка Леся. Борю забрали из донецкого приюта и привезли на поезде — последнем в новейшей истории Украины поезде Донецк — Киев. Лесю нашли трехмесячным истощенным щенком в лесу, когда собирали ягоды. Есть подозрение, что её вывезли туда из соседнего села. По крыше бродит кошка Кнопа — у неё страсть к высоте: её и забрали с одной из крыш на Андреевском спуске.

А по территории усадьбы важно прогуливается Халк — лебедь, спасённый в октябре прошлого года Kyiv Animal Rescue Group, у которого оказалась аномалия роста перьев, поэтому Нюшаниково теперь его родной дом.

— Видите, как демонстративно щипает траву? Это он специально. Его любимые листья салата купить забыли, вот он и обижается, — подшучивает над лебедем Ира Снопко.

Халк здесь единственный в своём роде, поэтому чувствует себя как бог. У него и озеро, и полный рацион вкусностей: от листьев салата до тёртых кабачков с тыквой и морковью.

Откуда растут крылья

История усадьбы началась вовсе не с птиц. У семьи Снопко всегда были коты, чуть позже появились собаки, а ещё позже — дачный участок — как обычное место для семейного досуга. С этого всё и началось. А ещё с неравнодушия.

Ирина и Валерий Снопко женаты тридцать лет. Ирина — филолог по образованию, педагог. Валера — кадровый военный, подполковник запаса. Сейчас они работают в компании, которая занимается оптовой торговлей калькуляторов и часов.

Много лет они прожили в общежитии и на съёмных квартирах. Поэтому, когда в 2007 году удалось купить дачу в селе Воропаево Вышгородского района Киевской области, счастью не было предела: наконец появилось ощущение свободы.

В усадьбе Нюшаниково царит уют и доброта

Родоначальницей усадьбы стала Нюша — голден-ретривер (отсюда и название Нюшаниково), а первым жителем дачи — подобранный на оживлённой дороге кот. Так как всё равно приходилось приезжать его кормить, завели кур и фазанов. Верховодил в курятнике петух Дон Карлос.

Потом знакомая попросила приютить грача, которого вытащили из-под колёс автомобиля. И понеслось: раненые птицы, найденные собаки, подброшенные или беспризорные, приходящие полакомиться коты.

Сейчас у семьи Снопко четыре собаки. Одна из них — голден-ретривер Ляля появилась совсем недавно. Её забрали с улицы, хотя у неё есть хозяйка, которой Ляля оказалась не нужна. Ира с Валерой её активно лечат: за время уличной жизни Ляля заработала ожирение и, как следствие, проблемы с внутренними органами.

Ещё у Снопко целое семейство котов: двое в квартире и четверо в усадьбе. Один из них, бывший уличный одноухий хулиган Мишаня, — телезвезда: герой фильмов и рекламных роликов.

Приютом для птиц усадьба стала в 2011 году, когда были построены первые вольеры. Сейчас их двенадцать, но сосчитать количество птиц в приюте практически невозможно.

— Около сотни, — задумчиво отвечает Валерий. — Зимой прилетает много воробьёв и голубей, поэтому корма идет в три раза больше. А весной период "слёток" — птенцы, которые ещё не научились летать, поэтому их тоже привозят. Они получают нужный навык и покидают приют.

Зимуют перелётные птицы в отапливаемом помещении под названием "Кошкин дом", под одной крышей с усатыми.

Кроме кормления, за некоторыми птицами нужен специальный уход, поэтому Валера ездит в усадьбу каждый день, проезжая сто километров. В будние дни с утра он на работе, днём едет в приют, вечером снова возвращается в офис. Выходные дни всей семьёй проводят на даче: уборка вольеров, приготовление еды, лечение птиц.

Кроме привычных для городских жителей голубей, ворон, грачей, в усадьбе живут фазаны, аисты, совы, ястребы, вороны, встречались и более экзотичные виды — удод и гагара.

Халк в усадьбе чувствует себя как бог

Помощь

Семья Снопко получает звонки в среднем раз в неделю, иногда чаще. Порой обходится только консультацией, но если случай сложный и есть места в вольерах, Ирина с Валерием забирают птицу и выхаживают её. Самое напряжённое время — конец весны, период слёток, и конец осени — когда перелётные птицы мигрируют, но кто-то не может улететь, и оставлять его нельзя. Тогда телефон раскаляется, звонят практически круглосуточно.

Когда речь заходит о помощи животным, Ирина делит людей на три категории. Тех, кто проходит мимо и делает вид, что ничего не происходит. Тех, которые увидев раненую птицу, ищут в интернете, кто бы ею занялся. Наконец, тех, которые сами берут на себя ответственность по правильному уходу и кормлению, а потом звонят посоветоваться или поделиться радостными новостями.

Хозяева Нюшаниково с осторожностью относятся и к журналистам.

— С некоторыми телевизионщиками даже поругалась. Они мне говорят: "Мы снимем сюжет, дадим ваш счета, люди будут перечислять деньги", а я улыбаюсь, ведь знаю: не столько перечислять будут, сколько подбрасывать новых животных, — констатирует Ира.

Усадьбу и её обитателей семья Снопко содержит за свои деньги. Комбикорм, замороженные тушки цыплят, перепела для производства яиц (часто нужно именно такое витаминизированное питание), лекарства — всё это за счёт бюджета семьи.

— Сколько процентов из расходов покрывает денежная помощь от неравнодушных? — спрашиваю я.

— Есть два человека, которые помогают финансово постоянно, — отвечает Ирина. — Все остальные — иногда и совсем немного.

Кроме консультации и лечения, Валерий каждый день отслеживает объявления на одном из сайтов продаж ОLХ. Там часто продают встречающихся только в дикой природе птиц: ястребов, сов, павлинов и других. Иногда продавцы — жители сёл, во двор которых залетел охотящийся ястреб. Они наносят ему повреждения, чтобы не смог улететь, а потом пытаются на нём заработать. Покупатели — желающие иметь необычную птицу, но ничего не понимающие в уходе за ней. Почти во всех случаях животное обречено, поэтому Валера, представляясь покупателем, пытается спасти его от гибели.

"Они мне говорят: "Мы снимем сюжет, дадим ваш счет, люди будут перечислять деньги", а я улыбаюсь, ведь знаю: не столько перечислять будут, сколько подбрасывать новых животных"

Если птица прошла лечение и готова покинуть усадьбу, она обязательно должна пройти курс адаптации. Семья Снопко создаёт условия для природной охоты хищникам: смогут ли они сами добывать себе еду. И только после такой подготовки здоровое животное помещают в свободный вольер, и птица сама выбирает, когда готова улететь.

Ире с Валерой помогает зооволонтёр Лена. Она забирает к себе птиц в тяжёлом состоянии, а реабилитацию они проходят уже в Нюшаниково. Ещё супруги сотрудничают с орнитологами, командой спасения животных, биологами-консультантами из зоопарка "Межигорье", в который сейчас поступают лебеди, требующие помощи. Также поддерживают связь с приютами для птиц, которых в Украине несколько. Если случай произошёл в другой части страны, рекомендуют доставлять птицу туда, куда ближе. С ветеринарными клиниками ситуация тоже непростая. В столице есть только две больницы, где готовы принять травмированную птицу.

Птицы кармические

У каждой птицы в Нюшаниково есть имя. Его невозможно не дать, ведь Ира с Валерой привязываются к каждой и помнят всех. И тех, которые улетели, и тех, которых не удалось спасти.

Кто-то здесь остаётся навсегда из-за сложных травм, кто-то настолько адаптируется к условиям усадьбы, что свободный полёт его больше не привлекает, а кого-то, абсолютно здорового, просто нельзя отпускать — он слишком привык к людям и в дикой природе не выживет.

Одна из таких птиц — ворон Варя. Она прилетала на седьмой этаж одного из офисных зданий Киева, её подкармливали сотрудники компании, но было ясно: птицу нужно забирать. Когда Валера поманил Варю тушкой цыплёнка, она выплюнула всё, чем кормили её до этого, и проглотила правильную для себя еду. На то, что Варя была домашней птицей, указывал бинт на одной из лап. Привязанность к людям делает невозможной её жизнь на свободе. За полуторагодичную жизнь в Нюшаниково Варя переняла некоторые манеры поведения соседей: научилась кудахтать и кукарекать.

— У них с Валерой какая-то кармическая связь, — улыбается Ирина, — Варя — любимица мужа. Он говорит, что любимая птица та, которой в этот момент больше всего нужна помощь. По его ощущениям, сейчас это Варя.

Есть в усадьбе ещё один необычный ворон. Йорика забрали из зоопарка, хотя приезжали туда за аистом. У него была серьёзная травма, но из-за несвоевременной помощи, крыло пришлось ампутировать. Потом Йорик был переименован в Ярика и поселён в вольер с другими птицами, где ему стало гораздо лучше.

Принято считать, что имя влияет на судьбу, поэтому Йорик был переименован в Ярика и поселен в вольер с другими птицами, где ему стало гораздо лучше.

Местная достопримечательность — аист Цыпа. Его фото с разными трофеями пару лет назад наводнили интернет. Первый раз его заметили в одном из сёл Вышгородского района гуляющим возле частных домов. Он умудрился снять флаг с припаркованного велосипеда и какое-то время носил его в клюве.

Кроме консультации и лечения, Валерий каждый день отслеживает объявления на одном из сайтов продаж ОLХ. Там часто продают встречающихся только в дикой природе птиц: ястребов, сов, павлинов и других

Так как период перелёта аистов подходил к концу, семья Снопко забрали его в усадьбу. От тоски Цыпа неделю ничего не ел, и было решено выпустить его на свободу с номером телефона, прикреплённом к лапе, — вдруг ещё успеет улететь с последними сородичами.

Через неделю раздался звонок:

— Здравствуйте. Не ваш аист случайно промышляет в Вышгородском районе? — спрашивает женский голос.

— Нет у нас аистов, — отвечает Ирина, будучи уверенной, что Цыпа уже в тёплых краях. — А-а-а… с кольцом на лапке? Да, наш.

— Фух, — облегчённо вздыхает девушка. — Одна цифра номера телефона стёрлась, набираю наобум, на меня уже пятеро накричали.

Супруги снова поехали забирать Цыпу: на этот раз он уверенно разгуливал среди футболистов во время матча на сельском стадионе. Новые приключения пошли на пользу: он начал есть и пережил зиму в приюте.

Жил Цыпа в курятнике, с курами ладил, но упорно выдирал им перья из хвоста, поэтому куры выходили слегка ощипанными.

Весной его снова отпустили в небо в надежде на правильную птичью жизнь. Но и тогда всё пошло не по закону природы: он опять поселился в ближайшем селе. Подружился с женщиной, которая его подкармливала, и с рыбаками, у которых воровал добычу во время рыбалки. Ещё позже был обнаружен в Киеве, в районе Петровки, где клювом откручивал зеркала с автомобилей. Пока Ирина с Валерием мчались за Цыпой в город, предприимчивый аист перебрался на Майдан, где его угощали сосисками митингующие. Птица снова была доставлена в Нюшаниково и прожила там ещё одну зиму.

Сейчас знаменитый аист снова покинул родную уже усадьбу. На лапе у Цыпы теперь профессиональное кольцо с номером, занесённым в Международную книгу кольцевания. И телефон Иры и Валеры. Ещё семья договорилась с рыбаками, которые ловят в его любимом месте: они знают, куда звонить в случае появления аиста.

— К трём годам аисты достигают половозрелости. Мы всё еще надеемся, что Цыпа где-то поблизости облюбует для себя квартирку и создаст семью, — улыбается Ирина.

Пока семья наблюдала очередной выпускной Цыпы, его соседка — аист Липа сломала крыло. Но если у Цыпы есть все шансы создать себе семью на свободе, у Липы такой возможности нет: у неё недоразвиты крылья. Липа настолько сильно переживает разлуку с Цыпой, что перестала есть, сейчас её кормят принудительно.

Легендарный аист Цыпа и его соседка Липа

Хищники: охота и привязанность

Ястребы прилетают в усадьбу и сами, но уже в роли охотников. Как это случилось с ястребом-тетеревятником Марысей. Она выбрала себе вольер с голубями, съела птенцов, ранила родителей, но и сама за это время настолько поистрепалась, что улететь не смогла. Жила Марыся в Нюшаниково около года, после первой линьки перьев улетела. Но спустя какое-то время вернулась — снова за добычей.

Желание людей взять в дом хищную птицу обычно продиктовано экзотичностью породы. Часто всё заканчивается трагично. Зиночку и её друга привезли в Нюшаниково неравнодушные, отобрав у бизнесмена, который пытался их разводить. Ястребы оказались разных видов, что делало невозможным их размножение. И если друг Зиночки, обычный канюк, готовится к своему выпускному, то с самой Зиночкой — мохноногим канюком — не всё так просто. От неправильного ухода и кормления на лапах птицы образовались намины, научное название — пододерматит. Уже около года Валера вскрывает эти раны, обрабатывает их, делает примочки. Ещё не скоро Зиночка сможет совершить полноценный полёт.

Одна из проблем — отношение жителей сёл к хищным птицам. Если ястреб залетает в их двор на охоту, часто в него стреляют из ружья. Но с тетеревятником Петровичем поступили по-другому: разъярённый селянин вырвал ему когти. Птица осталась без одного из жизненно важных органов и получила сильную психологическую травму. Теперь Петрович боится людей. Он сидит в отдельном затемнённом вольере и проходит социальную адаптацию: Валера кормит его исключительно на руках.

И только после того, как когти отрастут и птица перестанет стрессовать, её можно будет выпускать.

Недавно в усадьбе появилась ещё одна такая жертва — ястреб с простреленным крылом, которого пытались продать через тот же ресурс ОLX. К счастью, пуля прошла навылет, зацепив только перья, поэтому после следующей линьки хищник будет готов вернуться в место своего привычного обитания.

Ястреб Зиночка готовится к лечебным процедурам

Часто хищники травмируют себя сами. У орнитологов есть такое понятие "ударенная птица": когда хищник, видя жертву, забывает обо всём и на лету врезается в городские конструкции. Канюка Митеньку нашли на крыльце "Прессы Украины": он врезался в стену и получил сложный перелом крыла. В крыло пришлось вставлять три спицы. Но, несмотря на серьезную травму, Митенька через полтора года полностью восстановился и улетел.

Сбитого машиной ястреба Фина нашли девушки. На лапе у птицы было кольцо с номером Финского зоомузея. То есть ястреб-канюк проделал путь в тысячи километров. Только недавно семье Снопко пришёл ответ от Международного центра кольцевания птиц. Оказалось, Фину пятнадцать лет. Сейчас он уже окреп и готовится покинуть приют.

Сов в Нюшаниково можно различить даже по внешнему виду. Например, у Кирюши очень низко расположены уши, а у Фили — оранжевые глаза, в отличие от обычных жёлтых у остальных собратьев.

И Кирюша, и Филя были найдены пуховичками — то есть птенцами. Особенность пуховичков — с самого детства они привыкают к людям, и адаптировать их к условиям дикой природы сложно. Но если Кирюша готовится к вылету, то с Филей ситуация другая. В приюте он с 2011 года — старожил. Попал вместе с сестрой. Сестра окрепла и улетела, он спрятался в кустах, а теперь живёт в вольере со своими собратьями и чувствует себя как дома.

Домовой сыч Кузенька — самый маленький в семействе совиных. И самый любимый у Иры. Улетать не хочет, всегда возвращается обратно. Хотя людей боится — в вольере сразу забивается в дальний угол.

Период слёток и другое

В семье Снопко нет орнитологов, но, общаясь с ними, можно немало узнать о повадках и нравах пернатых. Например, о том, что все хищные птицы питаются дичью в цельном виде: кровь съеденного животного служит для их организма жидкостью. Подобно тому, как для человека вода. Взрослые совы съедают две-три тушки в день, вне зависимости от своего размера. У других хищных птиц эта зависимость просматривается. К примеру, ворон может съесть до двенадцати тушек за раз. Аистам еду бросают в воду: им так привычнее.

"Кто-то здесь остаётся навсегда из-за сложных травм, а кого-то, абсолютно здорового, просто нельзя отпускать — он слишком привык к людям и в дикой природе не выживет"

Утята с раннего детства едят сами. Их не нужно выкармливать, если они остались без родителей. Главное — правильно содержать.

Выпущенные на церемонии свадебные голуби зачастую не знают дороги назад. И оказываются первыми жертвами котов и собак. В отличие от голубей почтовых, которые проходят специальное обучение.

Особая история — это слётки — птенцы, которые учатся летать. В этот период люди делают больше всего ошибок. На странице усадьбы Нюшаниково в Facebook Ира каждый год публикует самые распространённые заблуждения о птенцах. Если кажется, что птенец совсем один, нужно присмотреться и понаблюдать: наверняка рядом есть взрослые особи, которые следят за ним, тем самым обучая премудростям жизни. Совята днем могут оставаться одни, но ночью своим писком они обязательно дадут знать родителям, где находятся. А вот слётки стрижей вообще не учатся летать. Птенцы вырастают и в конце лета, взлетев в небо прямо из гнезда, отправляются в Африку. Стриж на земле — плохой знак, ведь эти птицы даже спят на лету.

Различия есть и в кормлении птенцов. Воронята и скворчата громко кричат и открывают клюв, требуя еду. Голубята тоже просят, но клюв не открывают. Совята и соколята не издают никаких звуков — их первое время приходится кормить насильно. Как и стрижат, клюв которых нужно ещё научиться открывать.

Спасённых хозяевами усадьбы птиц больше, чем погибших. И чем длительнее было выхаживание, тем болезненнее потеря. Один из таких случаев — гагара. Звали её созвучно: Гага. Выглядела изысканно, как леди. Её привезли с травмой головы и глаза. Два месяца за ней наблюдали, лечили и подбирали правильное питание. Но Гага всё равно ушла. И причиной скорее была не травма, а то, что гагары в неволе не живут. Не могут. И два месяца для этого вида — большой срок.

Трагические ситуации не всегда зависят от самой птицы и её травмы. Случалось, что воробьи заносили серьёзную птичью инфекцию: погибли почти все фазаны, которых выращивала семья Снопко. Часто прилетают хищники, воспринимая добычей голубей и других небольших птиц в вольерах. Был случай, когда приходила ласка, но так как не смогла вытащить из вольера свою добычу, больше не возвращалась.

О птицах супруги могут говорить часами. Страница усадьбы в соцсети постоянно наполняется фотографиями и необычными историями из жизни пернатых.

Усадьбу Нюшаниково сложно называть словом "приют". Здесь царит уют и доброта. Хозяева не выглядят измученными или обременёнными. Через какое-то время становится понятно почему: каждого своего питомца они воспринимают как личность: возятся с ним, заботятся, восхищаются, замечая каждую деталь поведения. Они умеют наслаждаться этим.

Хозяева усадьбы Нюшаниково: семья Снопко занимается помощью птицам уже шесть лет

— Ира, ощущения во время общения с птицами отличается от ощущения во время взаимодействия с собаками и кошками? — спрашиваю изящную и энергичную хозяйку усадьбы.

— Конечно. Это ощущение дикой природы. Счастье, когда видишь их счастье. А их счастье — это полёт. И когда они начинают летать после длительной паузы — это непередаваемые чувства, — с восхищением рассказывает Ирина.

Она говорит о своей мечте: в каждом вольере поставить видеокамеру.

— Во-первых, это очень полезно для понимания, какая птица уже готова к выпуску. А ещё, это очень интересно. Только однажды мы поставили камеру у воронов и грачей. Оказалось, кто-то из них еду закапывает, кто-то полощет, кто-то сам плещется в воде.

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Я слушаю Иру, и в глазах картина: онлайн-канал из усадьбы Нюшаниково, звуковой фон которого бесконечное карканье, свист, треск, чириканье.

Пока мы мечтаем, звонит Валерий и рассказывает о будущем обитателе усадьбы — заболевшем дятле в очень запущенном состоянии. Семья Снопко пополнилась ещё одной личностью.























Фото: Юлия Радченко