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Видео В центре Мехико обнаружился храм ацтекского бога ветра

<span class="label red">Видео</span> В центре Мехико обнаружился храм ацтекского бога ветра
Изображение Кецалькоатля с атрибутами Ээкатля / Иллюстрация: Codex Borgia

Там же нашли площадку для ритуальной игры в мяч и жертвоприношений

09.06.17 21
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Археологи обнаружили в центре Мехико большой храм, посвященный ацтекскому богу ветра и рядом с храмом площадку для ритуальной игры в мяч. О находке сообщило AFP, передает N+1.

Ээкатль — бог ветра и воздуха, считался одним из воплощений одного из главных богов ацтекского пантеона, Кецалькоатля. Он принимал участие в сотворении мира и помог сотворить людей, которым подарил агаву — растение, из которого изготавливают веревки, грубую ткань, употребляют в пищу. Из сока агавы делают текилу и брагу-пульке. Дыханием Ээкатль движет по небу солнце и подметает дороги бога дождя Тлалоки. Изображался бог ветра в виде существа с красным утиным клювом, порождающим ветер, обезьяньим телом и змеиным хвостом. Храмы, посвященные Ээкатлю, были круглой или полукруглой формы.

Ацтекские строения были найдены под развалинами отеля, который был разрушен землетрясением в 1985 году. Позднее его владельцы обнаружили древние руины и сообщили о них в Национальный институт антропологии и истории.

Во время раскопок археологи обнаружили остатки полукруглого храма Ээкатля, который был построен на выступающем прямоугольном основании, и, рядом с храмом, часть двора для ритуальной игры в мяч и жертвоприношений. От храма сохранилась лишь часть основания и лестница. По оценкам археологов его диаметр был 34 метра и высота — четыре метра. Длина двора составляла около 50 метров. Помимо строений исследователи обнаружили многочисленные останки людей, которые, по-видимому, были принесены в жертву.

Исследователи считают, что храмовый комплекс был построен между 1486 и 1502 годами. Также, согласно историческим источникам, император ацтеков Монтесума II пригласил сюда испанского конкистадора Эрнана Кортеса, и тот в первый раз увидел игру в мяч. Вскоре после этого солдаты Кортеса убили Монесуму и завоевали империю ацтеков.

Ритуальная игра в мяч возникла на территории современной Центральной Мексики. Первоначальные правила игры неизвестны, но по-видимому, в мяч играли две команды игроков, и их целью было удержать его над землей. При этом, согласно распространенной версии, игроки должны были бить по мячу бедрами, иногда позволялось использовать локти, ракетки или камни. Победители поднимали свой статус и становились достойны того, чтобы их принесли в жертву.

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