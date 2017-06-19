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Главная » Общество » Минобразования представило новые учебные программы для 5-9 классов
Минобразования представило новые учебные программы для 5-9 классов
Фото: sunrise-r9.org

Минобразования представило новые учебные программы для 5-9 классов

На уроках труда не будут разделять мальчиков и девочек, а на физкультуре можно будет обучиться регби или фехтованию

19.06.17 468
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Министерство образования и науки обнародовало 40 обновленных учебных программ для 5-9 классов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новые программы ориентированы на результат обучения, а не на его содержание. Главная цель изменений - внедрение компетентностного подхода и сквозных содержательных линий.

В частности, Минобразования отменило обязательное разделение по гендерному принципу на уроках труда в школах.

"Трудовое обучение отныне не будет иметь обязательного разделения по гендерному принципу: каждый ученик сможет выбирать тот вид деятельности, который ему нравится. И вообще, школьники будут изучать не отдельную технологию и выполнять четко определенные в ее пределах задания, а создавать проекты, которые будут сочетать различные технологии", - говорится в нем.

Также обновлен перечень видов спорта для уроков физической культуры.

В частности, добавлены 7 новых возможных модулей - регби, корфбол, петанк, фехтование, военно-спортивные игры, степ-аэробика и чарлидинг.

В рамках программы "Основы здоровья" учащиеся будут больше узнавать о безопасном поведении в Интернете и соцсетях, а вместо большого объема теоретического материала будет больше практических работ и занятий вне класса.

Отмечается, что в целом учитель получил гораздо больше автономии и свободы выбора в организации образовательного процесса.

Например, он может самостоятельно определять объем часов на изучение отдельной темы и менять порядок изучения тем в рамках класса, а также формировать тематику учебных проектов, лабораторных работ.

Кроме того, при обновлении программ начата работа по формированию сквозных содержательных линий, которые будут проходить через все предметы и позволят формировать у ребенка ключевые компетентности, интегрировать знания о мире, опираясь на содержание учебного материала.

Пока детально прописаны четыре из них, которые соответствуют четырем ключевым компетентностям из десяти, определенных Концепцией новой украинской школы: "здоровье и безопасность", "предприимчивость и финансовая грамотность", "гражданская ответственность", "экологическая безопасность и устойчивое развитие".

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